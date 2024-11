Prêmio Top Car elegeu os melhores veículos de 2024

Única premiação automotiva do Brasil a reunir jornalistas de televisão, internet, rádios/podcasts, jornais e cadernos impressos, o Prêmio Top Car 2024 entregou na noite desta segunda-feira, 4 de novembro, os troféus para os melhores veículos do 23º Prêmio Top Car TV, do 9º Prêmio Top Truck TV e do 7º Prêmio Top Moto TV.

E, se todo ano o Prêmio Top Car TV é uma festa de confraternização da indústria automotiva, reunindo a nata dos jornalistas, empresários e executivos do segmento automotivo de todo o território brasileiro, desta vez o evento ganhou ares inéditos, pois foi a primeira cerimônia de escolha dos melhores veículos do Brasil que contou com o apoio da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), que gentilmente cedeu o seu estande para a festa e foi a maior apoiadora do evento. A 24ª Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas) está acontecendo desde ontem, dia 4, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Neste ano, 49 jurados de 16 estados brasileiros votaram nas três premiações, escolhendo os melhores veículos em 13 categorias do Prêmio Top Car TV, em 5 categorias do Prêmio Top Truck TV e em duas categorias do Prêmio Top Moto TV. “A maior importância do Top Car é sempre servir de guia para o consumidor decidir o melhor na hora de adquirir o seu veículo”, ressaltou Duda Godinho, do Comitê-Gestor do prêmio.

“Nestes 23 anos de premiações, sempre busquei promover uma grande festa de confraternização entre a imprensa especializada e a indústria automotiva. E este ano foi mais emocionante ainda, com a apoio essencial da Anfavea, coroando com chave de ouro a premiação e ratificando porque ela é uma das mais longevas, sérias, relevantes e abrangentes eleições automotivas do Brasil”, festejou Paulo Brandão, presidente do Top Car TV.

A cerimônia teve início às 18h00, com Paulo Brandão entregando o Prêmio Homenageado do Ano para o executivo Márcio de Lima Leite, Presidente da Anfavea, pelos relevantes serviços prestados à frente da entidade e em prol da indústria automotiva brasileira.

Prêmio Top Car TV 2024

A premiação dos melhores da indústria iniciou logo às 18h15, com os vencedores do Prêmio Top Car 2024, numa votação bem dividida:

Na categoria Melhor Executivo de Montadora, o laureado foi Emanuelle Cappellano, CEO da Stellantis;

Na categoria Melhor Ação de ESG, ganhou a Audi, com o projeto Litro de Luz Iluminando Xingu;

Na categoria Melhor Carro Elétrico até R$ 200.999, venceu o BYD Dolphin;

Na categoria Melhor Carro Elétrico acima de R$ 201.000, ganhou o Renault Megane E-Tech;

Na categoria Melhor Carro Híbrido até R$ 250.999, venceu o GWM Haval H6 PHEV19;

Na categoria Melhor Carro Híbrido acima de R$ 251.000, ganhou o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid Plug-In;

Na categoria Melhor Picape até R$ 190.999, ganhou a Fiat Strada Tributo 125;

Na categoria Melhor Picape acima de R$ 191.000, venceu a Ford Ranger Raptor;

Na categoria Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999, ganhou o Peugeot 2008 GT;

Na categoria Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 201.000, venceu o Jeep Compass Blackhawk;

Na categoria Melhor Carro Nacional (Hatch ou Sedan) até R$ 149.999, ganhou o Honda New City Sedan Touring;

Na categoria Melhor Carro Nacional (Hatch ou Sedan) acima de R$ 150.000, venceu o Volkswagen Polo GTS;

Na categoria Melhor Carro do Ano (entre todas as categorias), o grande campeão foi o novo Peugeot 2008.

Prêmio Top Truck TV 2024

A segunda premiação iniciou às 19h00, elegendo os melhores de 2024 do segmento de veículos pesados, numa votação que também foi bastante dividida:

Na categoria Melhor Performance Empresarial (Melhor Fabricante de Caminhões), a laureada foi a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus;

Na categoria Melhor Veículo de Carga CNH categoria B (PBT até 3.500 kg), ganhou a Ford Transit;

Na categoria Melhor Caminhão Urbano: Semileve ou Leve, venceu o Mercedes-Benz Accelo 1017;

Na categoria Melhor Caminhão Médio ou Semipesado, o campeão foi o semipesado Scania P 320 6×2;

Na categoria Melhor Caminhão Pesado (Rígido ou Cavalo-Mecânico), ganhou o Volvo FH.

Prêmio Top Moto TV 2024

Encerrando a noite, a terceira premiação iniciou às 19h45, com a escolha das melhores motocicletas de 2024:

Na categoria Melhor Moto Street, ganhou a Bajaj Dominar 400;

Na categoria Melhor Moto Trail, venceu a BMW R1300 GS.

Jurados da Premiação

O júri do Top Car TV 2024 contou com os votos de 37 jornalistas especializados, o júri do Top Truck TV 2024 contou com os votos de 11 jornalistas especializados e o júri do Top Moto TV 2024 contou com os votos de 6 jornalistas também especializados, sendo que alguns profissionais da imprensa automotiva votaram em duas ou três categorias.

Esses foram os 49 jornalistas que fizeram parte dos júris: Aldo Tizzani (São Paulo/SP), Alexandre Campos (Goiânia/GO), Alexandrino Bispo Neto (Curitiba/PR), Alex Ruffo (Santos/SP), André Marinho (Fortaleza/CE), Andrea Ramos (São Paulo/SP), Augusto Correia Lima (Salvador/BA), Carlos Eduardo Silva (Belo Horizonte/MG), Carolina Vilanova (São Paulo/SP), Chico Lélis (Santos/SP), Christian Gonçalves (Santos/SP), Clayton Sousa Oliveira (Brasília/DF), Décio Costa (São Paulo/SP), Dinno Benzatti (São Paulo/SP), Edson Moura (Maceió/AL), Eduardo Godinho (Salvador/BA), Emílio Camanzi (Nova Lima/MG), Ênio Greco (Belo Horizonte/MG), Fernando Calmon (São Paulo/SP), Freire Neto (Natal/RN), Geison Guedes (Brasília/DF), George Guimarães (São Paulo/SP), Geraldo ‘Tite’ Simões (São Paulo/SP), Gerson Borrini (São Paulo/SP), Giovanna Riato (São Paulo/SP), Gustavo Dias (Porto Alegre/RS), João Anacleto (São Paulo/SP), João Fusquine (Brasília/DF), João Geraldo (São Bernardo do Campo/SP), João Mendes Filho (Rio de Janeiro/RJ), Joel Silveira Leite (São Paulo/SP), Leandro Alves (São Paulo/SP), Léo Doca (São Caetano do Sul/SP), Luiz Humberto Monteiro Pereira (Rio de Janeiro/RJ), Marcos Camargo Jr. (São Paulo/SP), Marcos Villela (São Paulo/SP), Marlos Ney Vidal (Belo Horizonte/MG), Norton Ferreira (Goiânia/GO), Paula Vasarini Lopes (São Paulo/SP), Paulo Brandão (Salvador/BA), Paulo Cruz (Campo Grande/MS), Pedro Kutney (São Paulo/SP), Raimundo Couto (Belo Horizonte/MG), Ricardo Vasconcelos (Salvador/BA), Sérgio Quintanilha (São Paulo/SP), Tarcísio Dias (Recife/PE), Victor Pinto (Belém/PA), Vitor Matsubara (São Paulo/SP) e Zéneto Furtado (Fortaleza/CE). (Fotos: Pedro Danthas/Divulgação).

Os cobiçados troféus de 2024 são bonitos e imponentes. Paulo Brandão premiou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea. Eleitores e premiados do Top Car TV 2024. Duda Godinho e Paulinho Brandão comandaram a festa.