Porsche Macan, primeiro SUV totalmente elétrico da marca

Dez anos após seu lançamento, o Porsche Macan parte para a segunda geração de modelos, agora com propulsão totalmente elétrica. Através de seu design progressivo e atemporal, desempenho característico da Porsche, autonomia de longa distância e alta praticidade diária, o novo Macan 4 e o novo Macan Turbo têm como objetivo atender completamente aos requisitos dos clientes da Porsche que escolhem um SUV. “Estamos elevando o Macan a um nível completamente novo – com performance excepcional, a nova interface Driver Experience e um design muito impressionante”, disse Oliver Blume, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG, por ocasião da estreia mundial em Singapura.

“Nosso objetivo é oferecer o modelo mais esportivo em seu segmento com o Macan totalmente elétrico”, diz Jörg Kerner, Vice-Presidente da Linha de Produtos Macan. A Porsche utiliza exclusivamente a última geração de motores elétricos síncronos montados nos eixos dianteiro e traseiro para alcançar excelente eficiência e possibilitar uma reprodução ótima da potência. Os números por si só indicam performance de primeira classe: em combinação com o Launch Control, o Macan 4 produz até 300 kW (408 cv) de potência, enquanto o Macan Turbo ostenta até 470 kW (639 cv). O torque máximo é de 650 e 1.130 Nm, respectivamente. Isso garante excelente desempenho de condução. O Macan 4 acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos, enquanto o Macan Turbo leva apenas 3,3 segundos. Os dois modelos atingem velocidades máximas de 220 e 260 km/h, respectivamente.

Nova Premium Platform Electric com arquitetura de 800 volts

Os motores elétricos retiram sua energia de uma bateria de íon de lítio acondicionada no assoalho, com capacidade bruta de 100 kWh, dos quais até 95 kWh podem ser usados ativamente. A bateria de alta voltagem é um componente central da recém-desenvolvida Premium Platform Electric (PPE) com arquitetura de 800 volts, usada pela Porsche pela primeira vez no novo Macan. A saída de carregamento DC é de até 270 kW. A bateria pode ser carregada de 10 a 80% em aproximadamente 21 minutos em um posto de carregamento rápido adequado. Em postos de carregamento de 400 volts, um interruptor de alta voltagem na bateria permite o carregamento em série, dividindo efetivamente a bateria de 800 volts em duas baterias, cada uma com uma voltagem nominal de 400 volts. Isso permite um carregamento especialmente eficiente a até 135 kW, sem um impulsionador de alta voltagem adicional. O carregamento AC de até 11 kW é possível em wall boxes residenciais.

Até 240 kW de energia podem ser recuperados por meio dos motores elétricos durante a condução. A Integrated Power Box (IPB) também contribui para a eficiência dos novos modelos Macan, ao mesmo tempo em que economiza peso e espaço. A IPB inovadora e compacta combina três componentes – o carregador AC a bordo, o aquecedor de alta voltagem e o conversor DC/DC. Os dados de autonomia do novo Macan, em conformidade com os padrões definidos pelo Inmetro, serão comunicados futuramente.

Proporções esportivas e linhas de cupê

Graças às proporções mais equilibradas e à identidade de design da Porsche, os novos modelos Macan parecem dinâmicos e dominantes. “Com o Macan totalmente elétrico, estamos apresentando o primeiro Porsche que estamos tornando elétrico a partir de uma identidade de produto estabelecida”, diz Michael Mauer, Vice-Presidente de Design da Porsche. “O novo Macan é claramente reconhecível por sua identidade de marca como parte da família de produtos Porsche. As proporções clássicas da Porsche foram ainda mais intensificadas e adaptadas de forma ideal aos desafios de um veículo elétrico. Isso aprimorou ainda mais a aparência esportiva, moderna e dinâmica do Macan. O design deixa claro: o Macan permanece o carro esportivo em seu segmento, mesmo com propulsão elétrica”.

A inclinação suave do capô e as asas fortemente pronunciadas dão ao SUV, que tem 4.784 mm de comprimento, 1.938 mm de largura e 1.622 mm de altura, uma aparência dinâmica mesmo quando está parado. O novo Macan é equipado com rodas de até 22 polegadas com montagem escalonada de pneus. A distância entre eixos é 86 mm mais longa que a do modelo anterior (2.893 mm). Os faróis são divididos em duas partes: a unidade de luz superior plana com luzes diurnas de quatro pontos está incorporada nos para-lamas e enfatiza a largura do carro. O módulo de farol principal com tecnologia LED está posicionado um pouco mais baixo na extremidade frontal. A característica silhueta de voo da Porsche forma uma unidade com a janela traseira plana. Em combinação com as portas sem moldura com lâminas laterais características, o resultado é um design elegante e esportivo. Ombros fortemente pronunciados dão à traseira uma aparência musculosa. O logotipo da Porsche agora fica no centro da faixa de luz esculpida em 3D.

Dois compartimentos de bagagem e aumento do espaço interno

O novo Macan é um SUV orientado para o desempenho com alto nível de praticidade para o uso diário, equipamento de alta qualidade e configuração para garantir espaço interno. A eletrificação levou ao aumento do espaço de bagagem no Macan. Dependendo da versão, a capacidade atrás do banco traseiro pode chegar a 540 litros (modo de carga). Além disso, há o ‘frunk’, um segundo compartimento de bagagem sob o capô dianteiro com capacidade de 84 litros. Isso representa 127 litros a mais do que o modelo anterior. Se o encosto do banco traseiro for dobrado completamente, a capacidade do compartimento de bagagem aumenta para até 1.348 litros. A capacidade máxima de reboque de 2.000 kg completa as qualidades do novo Macan.

Considerando a versão, o motorista e o passageiro da frente agora ficam até 28 mm mais baixos do que antes, enquanto os passageiros traseiros ficam até 15 mm mais baixos com aumento do espaço para as pernas. O interior é inequivocamente Porsche: a largura do cockpit é enfatizada por um painel preto integrado. O design ascendente do console central aumenta a impressão de uma posição baixa e focada no desempenho no veículo. Ao mesmo tempo, as grandes janelas dão uma sensação leve e arejada ao espaço interior. Além das interfaces digitais modernas para o usuário, também existem elementos de controle analógicos selecionados – por exemplo, nas saídas de ar e nos controles de ar condicionado. Uma faixa de luz LED está integrada à faixa de acabamento cuidadosamente projetada do painel e das portas. Ela atua como iluminação ambiente e uma luz de comunicação. Dependendo da situação, fornece informações ou avisos – como saudações, processos de carregamento ou em conjunto com os sistemas de assistência ao motorista.

Experiência do motorista: alta potência de processamento e conectividade

O Macan é equipado com o conceito de exibição e operação de última geração com até três telas, incluindo o painel de instrumentos de design curvo de 12,6 polegadas e o visor central de 10,9 polegadas. Pela primeira vez, o passageiro também pode visualizar informações, ajustar configurações no sistema de entretenimento ou transmitir conteúdo de vídeo enquanto o carro está em movimento através de sua própria tela opcional de 10,9 polegadas.

Também pela primeira vez, a interface Porsche Driver Experience inclui um display frontal com tecnologia de realidade aumentada. Elementos virtuais, como setas de navegação, são integrados visualmente ao para-brisa de maneira perfeita ao mundo real. A imagem aparece para o motorista a uma distância de 10 metros e corresponde ao tamanho de uma tela de 87 polegadas. O sistema de entretenimento de última geração é baseado no Android Automotive OS.

Primeiro com eixo traseiro direcionável e amortecedores de dois estágios

A Porsche desenvolveu o Macan com grande foco na dinâmica de condução por excelência da marca e na sensação característica de direção. “Graças à sua posição de assento particularmente esportiva e ao baixo centro de gravidade, bem como à sua impressionante dinâmica de condução e precisão de direção, o novo Macan proporciona uma verdadeira sensação de carro esportivo”, explica Jörg Kerner.

Tanto o Macan 4 quanto o Macan Turbo possuem tração integral. Os dois motores elétricos são controlados quase em tempo real por meio da unidade eletrônica de potência. O Porsche Traction Management (ePTM), controlado eletronicamente, opera cerca de cinco vezes mais rápido do que um sistema de tração integral convencional e pode responder ao deslizamento de uma das rodas em 10 milissegundos. Além disso, a distribuição da tração nas quatro rodas é regulada pelo programa de condução selecionado. O Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), um bloqueio de diferencial controlado eletronicamente no eixo traseiro, também contribui para a tração, estabilidade de condução e dinâmica lateral do Macan Turbo.

Os modelos Macan com suspensão a ar – também padrão no Turbo – são equipados com o Porsche Active Suspension Management (PASM), controle eletrônico de amortecimento. Isso também pode ser combinado com a suspensão de molas de aço como opção. O PASM agora também apresenta amortecedores com tecnologia de duas válvulas. Graças ao mapa de amortecimento mais amplo, isso resulta em um espectro mais abrangente entre conforto e desempenho, tornando as diferenças entre os programas de condução ainda mais tangíveis.

Pela primeira vez, o Macan possui eixo traseiro direcionável opcional, com um ângulo máximo de esterçamento de cinco graus. Isso permite um diâmetro de giro compacto de 11,1 metros no tráfego urbano e durante manobras, ao mesmo tempo em que proporciona uma excepcional estabilidade de condução em velocidades mais altas, auxiliada pela direção dianteira consistente e precisa pela qual a marca já é conhecida.

Desde 2014, a Porsche entregou mais de 800.000 exemplares do Macan em todo o mundo. Esta história de sucesso continuará com este sucessor totalmente elétrico, que é produzido – com uma pegada de carbono neutra – na fábrica da Porsche em Leipzig.

O início das pré-vendas do novo Macan no Brasil é esperado para o primeiro trimestre de 2024, com as primeiras entregas previstas ainda para este ano. Preços e especificações serão anunciados futuramente.