Porsche inicia pré-venda do novo Macan no Brasil

O novo Porsche Macan está chegando ao Brasil, com pré-vendas abertas a partir de sexta-feira (01/03), em todos os Porsche Centers do país. O modelo será oferecido por R$ 580.000 na versão Macan 4, que já pode ser encomendada a partir de agora, e R$ 770.000 no Macan Turbo, que terá a pré-venda iniciada a partir do próximo dia 13.03. Ambas as versões estreiam em uma nova versão do configurador disponível no site da Porsche, com navegação mais rápida e intuitiva. As entregas das primeiras unidades são esperadas ainda para o segundo semestre de 2024.

O novo modelo eleva os valores e as características do Macan a um novo nível. É um marco simbólico após o bem-sucedido lançamento do Porsche Taycan, em 2019. Como desafio, os engenheiros e os designers tinham como meta manter atributos que já eram excepcionais na primeira geração do Macan, permanecendo fiel aos seus pontos fortes. E, ao mesmo tempo, apresentar um veículo completamente novo e trazê-lo para eletromobilidade, sem esquecer de manter a alma Porsche. “Nosso objetivo é oferecer o modelo mais esportivo em seu segmento com o Macan totalmente elétrico”, diz Jörg Kerner, Vice-Presidente da Linha de Produtos Macan.

Dotado de potência de 408 cv (300 kW) no Macan 4 e 639 cv (470 kW) no Macan Turbo, o segundo automóvel totalmente elétrico da marca de Stuttgart exibe uma particularidade interessante para cumprir a promessa de esportividade, além da própria performance extraída do motor: a aerodinâmica. Graças à Porsche Active Aerodynamics (PAA) com elementos ativos e passivos e um coeficiente de arrasto de apenas 0,25, o novo Macan é um dos SUVs mais aerodinâmicos do mercado. Esse recurso gera maior desempenho – 0 a 100 km/h em 5,2 segundos e 220 km/h de velocidade máxima (Macan 4) e 3s3 e 260 km/h (Macan Turbo) –, bem como otimiza a autonomia e o consumo de energia. Os dados de autonomia, aferidos de acordo com as normas Inmetro, ainda não estão disponíveis e serão divulgados futuramente. Ambos têm tração permanente nas quatro rodas.

Os motores elétricos retiram sua energia de uma bateria de íon de lítio acondicionada no assoalho, com capacidade bruta de 100 kWh, dos quais até 95 kWh podem ser usados ativamente. A bateria HV possui arquitetura de 800 volts, com saída de carregamento DC é de até 270 kW. Pode ser carregada de 10 a 80% em aproximadamente 21 minutos em um posto de carregamento rápido adequado. Em postos de carregamento de 400 volts, um interruptor de alta voltagem na bateria permite o carregamento em série, dividindo efetivamente a bateria de 800 volts em duas de 400 volts. Isso permite um carregamento especialmente eficiente a até 135 kW, sem um impulsionador de alta voltagem adicional. O carregador doméstico AC de 11 kW é item de série em ambas as versões. Assim como acontece com todo Porsche eletrificado comercializado no Brasil, a oferta do novo Macan inclui também o serviço de instalação do carregador, incluindo despesas com mão de obra e materiais assumidas pela Porsche.

O Macan 4 é extremamente bem equipado. Essa versão inclui, dentre outros itens, Park Assist, bancos dianteiros com aquecimento e regulagens elétricas de 8 vias, teto panorâmico, suspensão pneumática adaptativa, faróis em LED, retrovisores externos e interno com escurecimento automático, assistente de manutenção em faixa e cruzamento, ar-condicionado de duas zonas, carregador por indução e conectividade por Apple CarPlay com reconhecimento de voz (Siri).

Já o Macan Turbo ainda agrega uma série de itens que o distinguem como um autêntico topo de gama: regulagens elétricas de 18 vias nos bancos dianteiros, Porsche Torque Vectoring Plus, freios com pinças vermelhas, Porsche Dynamic Light System Plus, pacote Sport Chrono e mostrador de bússola e cronômetro em Turbonite. O modelo top da linha Macan traz também direção assistida plus, controle de cruzeiro adaptativo, ar-condicionado de quatro zonas, iluminação ambiente, cortina elétrica nos vidros laterais traseiros e sistema de som Bose.

Os modelos a combustão continuam e continuarão sendo comercializados normalmente pelos Porsche Center de todo o país, nas versões Macan, Macan T, Macan S e Macan GTS.