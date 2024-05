Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid teve seu desempenho aprimorado

A Porsche atualizou incisivamente o icônico esportivo 911. O novo 911 Carrera GTS é o primeiro 911 destinado às ruas equipado com um sistema híbrido de desempenho superleve. O sistema de motorização inovador recém-desenvolvido, com 3,6 litros de cilindrada, proporciona um desempenho de condução significativamente aprimorado.

O 911 Carrera GTS Coupé acelera de zero a 100 km/h em 3,0 segundos e atinge uma velocidade máxima de 312 km/h. O 911 Carrera também estará disponível imediatamente no lançamento do novo modelo. Ele é alimentado por um motor boxer biturbo de 3,0 litros ligeiramente modificado, que é mais potente que seu antecessor. O novo 911 também apresenta um design reformulado, melhor aerodinâmica, interior renovado, equipamento padrão aprimorado e conectividade expandida.

Com o relançamento de seu modelo icônico, a Porsche modernizou quatro de suas seis linhas de modelos em apenas alguns meses: Panamera, Taycan, Macan e 911.

Inspirado nas pistas: híbrido de desempenho inovador

Para os novos modelos 911 Carrera GTS, os engenheiros da Porsche utilizaram conhecimentos adquiridos no automobilismo como base para o design do sistema híbrido. “Desenvolvemos e testamos uma grande variedade de ideias e abordagens para chegar ao sistema híbrido que se adequaria perfeitamente ao 911. O resultado é uma motorização única que se encaixa no conceito geral do 911 e melhora significativamente seu desempenho”, diz Frank Moser, Vice-presidente para os Modelos 911 e 718.

O sistema T-Hybrid é leve e poderoso. Possui um turbocompressor elétrico de gases de escape recém-desenvolvido. Um motor elétrico integrado, colocado entre o compressor e o rotor da turbina, acelera instantaneamente o turbocompressor. Isso cria imediatamente pressão de sobrealimentação. O motor elétrico no turbocompressor de gases de escape também funciona como gerador, gerando até 11 kW (15 cv) de potência elétrica. Essa energia é extraída do fluxo de gases de escape. O turbocompressor elétrico sem válvula de alívio permite o uso de apenas um turbocompressor em vez dos dois anteriores, garantindo uma entrega de potência mais dinâmica e responsiva.

O sistema de motorização também inclui um motor síncrono de ímã permanente integrado na nova e mais potente transmissão de dupla embreagem de oito velocidades (PDK). Mesmo em marcha lenta, ele apoia o motor boxer com torque adicional de até 150 Nm e fornece um aumento de potência de até 40 kW ou 54 cv. A Porsche acopla ambos os motores elétricos a uma bateria de alta tensão leve e compacta. Ela tem o tamanho e peso correspondentes a uma bateria de partida convencional de 12 volts, mas armazena até 1,9 kWh de energia (bruta) e opera a uma voltagem de 400 V. Para um peso otimizado, a Porsche instalou uma bateria de íon-lítio leve para o sistema elétrico de bordo de 12 V.

O coração do sistema T-Hybrid é um motor boxer de 3,6 litros recém-desenvolvido. O sistema de alta tensão permite que o compressor de ar-condicionado seja acionado eletricamente e a transmissão por correia seja eliminada, tornando o motor muito mais compacto. Isso cria espaço acima da unidade de potência para o inversor de pulso e o conversor DC-DC. Um diâmetro de cilindro de 97 mm e um curso de 81 mm aumentaram a cilindrada em 600 cm3 em comparação com seu antecessor. O motor possui controle de comando de válvulas VarioCam e acionamento de válvulas com balancins. Ele mantém a proporção ideal de mistura de ar e combustível em todo o mapeamento (lambda = 1).

Mesmo sem assistência elétrica, o motor boxer entrega 357 kW (485 cv) e 570 Nm de torque. No total, a potência do sistema é de 398 kW (541 cv) e 610 Nm. O aumento de potência em relação ao seu antecessor é de 45 kW (61 cv). O novo 911 Carrera GTS também supera seu antecessor na aceleração de 0 a 100 km/h, especialmente na partida. O híbrido de desempenho eficiente alcança características de condução altamente dinâmicas, ao mesmo tempo em que reduz as emissões de CO2 com diminuição significativa de peso extra em comparação com veículos híbridos plug-in. O aumento de peso em relação ao seu antecessor é de apenas 50 kg.

O 911 Carrera possui motor boxer de 3,0 litros biturbo. Este motor também foi completamente reformulado. Entre outras coisas, ele agora adota o intercooler dos modelos Turbo, que fica diretamente sob a grade da tampa traseira, acima do motor. Os turbocompressores do novo 911 Carrera equipavam anteriormente os modelos GTS. Com essas modificações, a Porsche consegue simultaneamente uma redução nas emissões e um aumento de potência para 290 kW (394 cv), junto com um torque máximo de 450 Nm. O novo 911 Carrera Coupé vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos (3,9 segundos com o pacote Sport Chrono) e atinge uma velocidade máxima de 294 km/h. Em comparação com seu antecessor, isso representa uma melhoria de 0,1 segundo e 1 km/h, respectivamente.

Suspensão otimizada e aerodinâmica ativa

A suspensão do 911 Carrera GTS também foi completamente revisada. Pela primeira vez, o eixo traseiro esterçante é um item de série. Ela aumenta a estabilidade em altas velocidades e reduz o raio de giro. A Porsche integrou o opcional sistema de estabilização anti-rolagem Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) no sistema de alta tensão do híbrido de desempenho. Isso permite o uso de um sistema de controle eletro-hidráulico, que torna o sistema ainda mais flexível e preciso. A suspensão esportiva com um sistema de amortecimento variável (PASM) e uma altura de condução rebaixada em 10 mm proporcionam uma condução característica dos modelos GTS.

Diferentes designs de rodas 20/21 polegadas estão disponíveis para o novo 911. Disponíveis pela primeira vez no 911 Carrera estão as opcionais rodas Exclusive Design com lâminas de carbono que reduzem o coeficiente de arrasto e, portanto, aumentam a eficiência. Os modelos 911 Carrera GTS apoiam-se sobre rodas de 21 polegadas com uma tala de 11,5 polegadas e pneus 315/30 ZR 21 na traseira como padrão. Na frente, há pneus 245/35 ZR 20 em rodas de 20 polegadas com 8,5 polegadas de tala. Em linha com o desempenho significativamente aprimorado, a maior largura dos pneus traseiros melhora a dinâmica de condução e a tração do novo 911 Carrera GTS.

Exterior esportivo e aerodinâmico

A Porsche aprimorou o design exterior do 911 com atualizações cuidadosamente direcionadas à aerodinâmica. A maioria dessas medidas aperfeiçoa o desempenho do carro. As mudanças incluem novos para-choques específicos do modelo. Pela primeira vez, a Porsche também integrou todas as funções de iluminação nos faróis de LED matrix, agora itens de série no 911, com seu design característico de quatro pontos. Isso possibilita a omissão das luzes de condução dianteiras e cria espaço para maiores entradas de ar de resfriamento na frente do carro.

Nos modelos 911 Carrera GTS, a parte frontal possui cinco abas ativas de ar de resfriamento, dispostas verticalmente e visíveis do lado de fora, e outra aba oculta para fechar o desvio em cada lado. Pela primeira vez no 911, esses elementos são complementados por difusores dianteiros adaptativos no subchassi, que são controlados junto com as abas de ar de resfriamento. Esses elementos direcionam o fluxo de ar conforme necessário: quando os requisitos de potência são mínimos, as abas fechadas otimizam a aerodinâmica. Quando a demanda de potência é alta – por exemplo, em situações de pista – as abas direcionam grandes quantidades de ar para os radiadores do carro. Os sensores para os sistemas de assistência agora estão localizados atrás de uma superfície de alto brilho abaixo da placa de licença.

A faixa de luz redesenhada com um arco integrado e logotipo “PORSCHE” faz com que a parte traseira do 911 pareça mais profunda e larga. Uma grade traseira redesenhada com cinco aletas por lado se conecta ao vidro traseiro para formar uma unidade gráfica que se funde no spoiler retrátil. A placa de licença está posicionada mais alta, com um para-choque traseiro claramente estruturado. Sistemas de escape específicos do modelo são elegantemente integrados nas aletas do difusor. Um sistema de escape esportivo está disponível opcionalmente para os modelos 911 Carrera. Os modelos 911 Carrera GTS vêm de série com um sistema de escape esportivo específico para essa versão.

Cockpit totalmente digital e conectividade expandida

Nas variantes coupé, a Porsche projetou o interior do novo 911 como um dois lugares padrão. Uma configuração de assento 2+2 está disponível como opção sem custo adicional. No cockpit, a Porsche combina o DNA de design familiar do 911 com tecnologia moderna: o conceito de controle Porsche Driver Experience foca no eixo do motorista e na operação intuitiva e mais rápida. Elementos de controle essenciais foram dispostos diretamente no volante ou ao redor dele. Estes incluem o seletor de modo de condução padrão, a alavanca de sistemas de assistência ao motorista revisada e, pela primeira vez no 911, um botão de partida – à esquerda do volante, naturalmente. No compartimento de armazenamento do console central do novo 911, há um compartimento refrigerado para smartphones, com função de carregamento indutivo.

Pela primeira vez, o 911 possui um painel de instrumentos totalmente digital. O display curvo de 12,6 polegadas se encaixa elegantemente no novo conceito de controle e exibição e pode ser amplamente personalizado. Ele oferece até sete visualizações, incluindo um display Classic exclusivo inspirado no design tradicional do mostrador de cinco tubos da Porsche, com um conta-giros central.

O sistema Porsche Communication Management (PCM) ainda é operado através do display central de alta resolução com tela de 10,9 polegadas. No entanto, a personalização dos modos de condução e a operação dos sistemas de assistência ao motorista foram significativamente aprimoradas. O 911 atualizado também possui novos recursos de conectividade. O Apple CarPlay® está mais profundamente integrado ao carro. Se desejado, ele exibe informações no painel de instrumentos e permite a operação de funções do veículo diretamente no ecossistema da Apple®, por exemplo, através do assistente de voz Siri®.

Os novos modelos 911 Carrera e 911 Carrera GTS serão oferecidos no Brasil nas carrocerias Coupé e Cabriolet, com tração traseira. Preços, especificações e data de abertura das pré-vendas no Brasil serão comunicados futuramente. As primeiras entregas no país são esperadas para 2025. (Fotos: Porsche/Divulgação).