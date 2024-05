Polo Rock in Rio: nova versão do líder de vendas no Brasil

O best-seller pronto para o festival! Em homenagem aos 40 anos de história do Rock in Rio, a Volkswagen anuncia o Polo Rock in Rio. A versão exclusiva terá produção limitada e carrega itens inéditos para o modelo que é líder de vendas no Brasil em 2024.

“Com o desempenho de vendas do Novo Polo neste ano, não poderíamos ter escolhido um modelo melhor para celebrar os 40 anos de Rock in Rio. O Polo Track Rock in Rio carrega tudo que um fã de festival precisa, principalmente quando falamos de som de qualidade, além de reforçar a presença da Volkswagen na história do festival e no território da música”, comenta Roger Corassa, Vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

O Polo Rock in Rio, produzido na planta de Taubaté (SP), é baseado no Polo Track equipado com o consagrado 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque. Essa será a terceira edição especial já feita com o Polo no Brasil, começando com o Polo Beats em 2019, passando pelo Polo Track First Edition em 2023 – edição numerada para o lançamento do modelo no mercado nacional.

Para a versão especial do Rock in Rio, o Polo Track traz roupagem exclusiva focada no estilo e na música. No exterior, as três cores disponíveis – Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset, – recebem acabamentos em Preto Ninja no teto, maçanetas, retrovisores, nas calotas exclusivas e faixa que cruza a tampa traseira do modelo.

Ainda traseira, o adesivo com nomenclatura Track dá espaço ao nome do festival, assim como o capô dianteiro, que recebe o logo aplicado do lado do direito. Nas laterais, adesivo com design exclusivo do Rock in Rio percorre a parte inferior das portas dianteiras e traseiras.

No interior, ouvir música é prioridade. No console, a central multimídia VW Play com tela de de 10” polegadas é de série com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio e sistema de som com seis alto-falantes para ouvir as principais playlists do festival.

Os bancos dianteiros e traseiros trazem revestimento exclusivo em duas cores com a marca do festival em baixo relevo para os quatro ocupantes. O painel também recebe emblema com acabamento em preto piano, inédito na linha Track.

Edições Especiais Rock in Rio

O Polo Track Rock in Rio não será o primeiro modelo a receber uma edição especial para a Cidade do Rock. Ao longo dos mais de 13 anos de parceria entre a marca alemã e o festival brasileiro, quatro modelos já receberam edições especiais.

Os primeiros foram Fox e Gol em 2011, na primeira edição patrocinada pela Volkswagen. Ambos com três opções de cores exclusivas – branco, azul e vermelho, – estavam equipados com rodas escurecidas, acabamentos em vermelho no interior, sistema de som e volante multifuncional.

Já em 2013, na segunda participação da Volkswagen, o Fox voltou como estrela do show, agora com revestimento de bancos exclusivos, soleiras exclusivas e retrovisores em acabamento fosco para contraste com a pintura.

Os headliners aumentaram em 2015, Saveiro, Gol e Fox receberam edições exclusivas do Rock in Rio. Pela primeira vez, a Saveiro, baseada na versão Highline Cabine Dupla, foi equipada com os revestimentos exclusivos do evento, faixa alusiva na lateral e lanternas escurecidas. No interior, sistema de som mais potente com volante multifuncional acompanhavam as pedaleiras esportivas e os detalhes em vermelho no painel.

Volkswagen e Rock in Rio

Além de ser a fabricante de automóveis oficial do evento pela quinta vez, a marca também é co-patrocinadora da Rota 85, área temática no festival. Para a edição especial de 40 anos, pela primeira vez, serão seis dias de show (13, 14, 15, 19, 20 e 21 de setembro de 2024) na estrutura construída para receber os fãs dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ).

Para a celebração, 500 horas de experiência estão programadas para os sete palcos da Cidade do Rock, que ocupará uma área de 385 mil m². O Rock in Rio já tem estrelas nacionais e internacionais confirmadas como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, Mariah Carey e muito mais.

O Rock in Rio é dos mesmos produtores do The Town, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, que teve sua primeira edição em 2023 e alcançou público de 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos. A edição da capital paulista também contou com patrocínio da Volkswagen do Brasil e edição especial T-Cross The Town, SUV mais vendido do Brasil. (Fotos: Vokswagen/Divulgação).