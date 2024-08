Point S impulsiona negócios na Expo Fenabrave

Após participação no 32º Congresso & Expo Fenabrave 2024, aclamado como o maior evento do setor de distribuição de veículos na América Latina e o segundo maior do mundo, os executivos da Point S saíram do evento com novas perspectivas de aberturas de franquias nos próximos meses.

A representatividade e o alto nível do evento, realizado na Expo São Paulo entre os dias 20 e 22 de agosto, que foram garantidos pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), em atuação conjunta com as suas 56 associações, garantiram uma excelente prospecção de novos negócios à Point S, que apresentou seu modelo de franquia para oferecer aos visitantes e fomentar novos negócios.

Assim como algumas montadoras já vêm procurando atuar no mercado de pós-venda no período pós-garantia, a Point S traz know-how internacional para que o concessionário monte uma rede de Centros Automotivos ao redor de suas lojas. O objetivo é manter a fidelização de seu cliente consumidor após o período da garantia, onde tradicionalmente menos de 40% das pessoas retornam ao concessionário para fazer a revisão de seu veículo já a partir do segundo ano.

E, mais do que isso, os Centros Automotivos ligados às concessionárias são uma fonte de captação de novos leads para a venda de veículos novos e seminovos. Esse ecossistema “concessionária e centro automotivo” já funciona bem na Europa e nos Estados Unidos e garante a manutenção do cliente durante todo o seu ciclo de vida com o grupo empresarial.

O diretor geral da Point S, Marco Moretta, explicou que o interesse do público pelo modelo de negócios apresentado foi alto, com um número robusto de “contatos quentes” para integrar o projeto de expansão da rede. “Por ser um visitante que já atua no mercado automotivo e sabe das potencialidades de uma rede mundial de aftermarket, recém-chegada ao Brasil, o nosso trabalho de apresentação foi muito bem recebido. Estou animado com os desdobramentos dessas rodadas de negócios nas próximas semanas”, explica, lembrando que a Point S tem um plano arrojado de expansão: serão 250 franqueados até 2028, sendo de 25 a 30 ainda neste ano. Para mais informações acesse: www.points-brasil.com. (Foto: Point S/Divulgação).