Pilotos da Garagem Racing foram ao pódio nas corridas de Cascavel

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve boa participação na 9.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck 2024 e 4.ª da Copa Mercosul 2024, realizadas no fim de semana (30/11 e 01/12), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O piloto de Colombo Joãozinho Santa Helena, com o caminhão DAF n.º 33, foi o quarto colocado na categoria GT Truck, numa prova muito disputada. Seu companheiro de equipe, o piloto campo-larguense Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), também teve ótima participação, conquistando o terceiro lugar, depois de uma prova de recuperação, com bom “pega” Duda Conci e Thiago Manica até a bandeirada final.

Para o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 9.ª etapa da Fórmula Truck em Cascavel, foi de muito trabalho e mais um pódio no Top 3, na corrida de despedida do “Bob Esponja, apelido carinhoso para o seu caminhão Volkswagen n.º 82. “Como em toda a Temporada 2024, a nossa equipe está de parabéns pois os nossos caminhões estavam mais uma vez bem acertados e competitivos. Isso me possibilitou largar da sétima posição do grid e vir buscar o terceiro lugar, pontuando bem em mais essa etapa. Foi a última corrida do “Bob Esponja”, que se despediu no pódio de Cascavel. A partir de 2025 estarei competindo com o segundo caminhão DAF da equipe, na busca de mais pódios e vitórias. Agora, vamos descansar um pouco até o Natal e Ano Novo, mas logo na primeira semana de 2025, voltaremos aos trabalhos visando a próxima temporada. Vou estrear em novo caminhão e na categoria GT Truck, onde quero me adaptar rapidamente para continuar brigando por pódios e vitória na Fórmula Truck”, declarou Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Mais uma vez com problemas no Top Qualify, o experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, largou da oitava posição, mas se recuperou rapidamente na prova da GT Truck, terminando a corrida em quarto lugar. Mas na somatória final dos pontos da Copa Mercosul 2024, Joãozinho foi o terceiro colocado, com 240 pontos. “Essa última etapa em Cascavel serviu para coroar o bom trabalho da nossa equipe, não só com os resultados das provas, mas também na pontuação final dos campeonatos. Porém precisamos ainda aguardar o resultado oficial dos organizadores da Fórmula Truck para comemorar. Como disse o Fabrício, vamos descansar um pouco, nesse fim de ano, para recarregar as baterias e começar com tudo a Temporada 2025, em busca de vitórias e títulos na Fórmula Truck”, concluiu Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Resultados da 9.ª etapa da Fórmula Truck em Cascavel:

Categoria F-Truck (Bomba Injetora):

1.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 26 voltas em 37min03s274;

2.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 1s089;

3.º) Fabrício Rossatto (Campo Largo-PR), Volkswagen, a 1min08s139;

4.º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, a 1min13s421;

5.º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, a uma volta;

6.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, a duas voltas;

7.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, a quatro voltas.

GT Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, 27 voltas em 41min16s798;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 1s596;

3.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 12s128;

4.º) Joãozinho Santa Helena (Colombo-PR), DAF, a 14s196;

5.º) Alex Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 15s115;

6.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 15s585;

7.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Scania, a 27s169;

8.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, a 32s030;

9.º) Ricardo Ançai (Araucária-PR), Mercedes-Benz, 34s744;

10.º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a uma volta.

(Fotos: Tiago Soares/Lu Flores/Divulgação).

Joãozinho Santa Helena ficou em quarto lugar na categoria GT Truck.