Pilotos da Garagem Racing fazem bons Classificatórios em Rivera

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (12/10), durante a 7.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, conquistou o terceiro lugar do Treino Classificatório da categoria GT Truck (Eletrônica), com o tempo de 1min37s873. Mas no Top Qualify, marcou o oitavo tempo em 1min42s877. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), marcou o quarto tempo no Treino Classificatório da sua categoria, em 1min41s832.

Programação

As atividades no Autódromo Eduardo Cabrera iniciam neste domingo (13/10) a partir das 9 horas com o warm up da GT Truck até as 9h15; das 9h30 às 9h45, warm up da F-Truck; das 10h10 às 11 horas, desfile dos caminhões/pilotos; das 11h10 às 12 horas, visitação aos boxes; 12h35, execução do Hino Nacional; às 12h45, largada da corrida da GT Truck, com duração de 35 minutos, mais uma volta; às 14 horas, largada da prova da F-Truck (35 minutos, mais uma volta); das 14h45 às 15h15, show chalera; às 15h50, largada da Copa Speed Max (20 minutos, mais uma volta); e às 16h30, pódio de todas as categorias.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Rivera serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Melhores tempos do Top Qualify da GT Truck em Rivera:

1.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m36s828;

2.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m37s087;

3.º) Everton Fontanella (GT Truck), 1m37s711;

4.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m37s940;

5.º) Edivan Monteiro (GT Truck), 1m38s085;

6.º) Ramiris Fontanella (GT Truck), 1m38s972;

7.º) Alex Teixeira (GT Truck), 1m39s072;

8.º) Joãozinho Santa Helena (GT Truck), 1m42s877;

7.º) Jorginho Feio (GT Truck), 1m38s873;

10.º) Robson Portaluppi (GT Truck), 1m39s148.

Melhores tempos do Top Qualify da F-Truck em Guaporé:

1.º) Allison Nurnberg (F-Truck), 1m40s430;

2.º) Ricardo Ançay (F-Truck), 1m41s504;

3.º) Robson Trevisol (F-Truck), 1m41s563;

4.º) Fabrício Rossatto (F-Truck), 1m41s832;

5.º) Brayan Ruan (F-Truck), 1m41s942;

7.º) Paulo Rampon (F-Truck), 1m42s017;

8.º) Márcio Rampom (F-Truck), 1m42s045;

9.º) Geovani Tavares (F-Truck), 1m42s136;

10.º) Adriano Rocha (F-Truck), 1m43s263.

Classificação do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck (motores eletrônicos):

1.º) Rafael Fleck, com 435 pontos; 3.º) Túlio Bendo, 410; 3.º) Pedro Muffato, 353; 4.º) Everton Fontanella, 298; 5.º) Alisson Nurnberg, 255; 5.º) Alex Andrade Vieira, 255; 6.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 245; 7.º) Ramires Fontanella, 206; 8.º) Edivan Monteiro, 205; 9.º) Álvaro Bendo, 184; 10.º) Leonardo Barramacher e Rogério Agostini, 175; 11.º) Joãozinho Santa Helena, 148; e em 12.º) Lazaro Donizete, com 133 pontos.

Categoria F-Truck (motores com bomba injetora):

1.º) Geovani Tavares dos Santos, com 395 pontos; 2.º) Márcio Rampon, 360; 3.º) Douglas Collet, 320; 4.º) Thiago Mânica, 290; 5.º) Gilmar Antonio Mottin, 260; 6.º) Carlos Eduardo Conci, 255; 7.º) Fabrício Rossatto, 245; 8.º) Gabrielle Rampom, 125; 9.º) Gustavo Mânica, 175; 10.º) Max Nunes e Camilo Daniel Lovato, 120; e 12.º) Cristiano Lemos Branco, com 45 pontos. (Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto larga da quarta posição na categoria F-Truck.