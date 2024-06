Peugeot participa da Casacor São Paulo 2024

As principais características da Peugeot são ser pioneira, disruptiva e versátil. A trajetória que teve início em 1810, com uma empresa familiar que produzia, entre outros itens, moinhos de café, peças de relojoaria e bicicletas, expandiu-se em diferentes frentes. A Marca do Leão se destacou ao longo desses 214 anos pelos produtos à frente de seu tempo, pela tecnologia e pelo design, características que, até o dia 28 de julho, podem ser conferidas pessoalmente na Casacor São Paulo 2024.

A 38ª edição do evento, cujo tema é “De Presente, o agora”, ocorre no tradicional Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista. Além da Peugeot ser o carro oficial da Casacor, os visitantes podem conferir logo na entrada, o que a marca preparou para este ano, com um modelo especialmente preparado para incorporar o ambiente exclusivo e personalizado na mostra.

Ambientes Peugeot – Sustentabilidade e Inovação

A visita começa no Jardim Peugeot, onde um exemplar do e-2008 está exposto de uma maneira um tanto quanto diferente. Içado, o modelo foi plotado com uma arte criada pelo artista Ikaro Cavalcante (@occulted) que conecta o 3D, o 2D e o mundo real. A presença de um carro elétrico tem como objetivo fortalecer o caráter sustentável do espaço e mostrar o futuro que já é uma realidade no presente.

Por se tratar de uma mostra que se preocupa simultaneamente com evolução e sustentabilidade, o conceito criativo do Jardim Peugeot foi desenvolvido pelo paisagista Gil Fialho (@gilfialhopaisagismo) tendo a preocupação em trazer biodiversidade para o meio urbano, permitindo que o visitante contemple um espaço verde no meio de uma área urbana rodeada de prédios.

Integram ainda o espaço itens minuciosamente pensados como: pisos e materiais minerais passíveis de reciclagem, bancos feitos de madeira de reflorestamento e uma instalação de peças de cerâmica com espécies epífitas da Mata Atlântica.

Na Casa Peugeot, o arquiteto Natan Gil (@natangilarquitetura) propõe a contemplação do silêncio. O ambiente teve como inspiração o momento atual onde, de acordo com o profissional, as pessoas não estão acostumadas com a ausência de som, mas quando experienciam, se apaixonam. E a presença do e-2008, um veículo que, por ser elétrico, tem como uma de suas características a ausência de ruídos, ajuda a coroar o conceito do ambiente.

O “silêncio” de um espaço predominantemente de cores claras é quebrado com uma mandala na cor azul, obra do artista Marcos Coelho Benjamim e pela atenção despertada por meio do mobiliário com desenho autoral do arquiteto e todo desenvolvido exclusivamente para a casa.

Claro que por se tratar do espaço inspirado na Peugeot, as instalações e os móveis também tiveram como base o design, os vincos e as linhas que podem ser conferidos nos veículos e em muitas outras criações históricas da Marca do Leão.

Tecnologia e velocidade

A Peugeot une sustentabilidade, futuro e velocidade para receber seus visitantes na Casacor. Dentro do ambiente, marca presença o e-2008, SUV 100% elétrico que oferece muita performance com um motor que entrega 26,5 kgfm de torque instantâneo e 136 cavalos de potência (100 kW), com três diferentes modos de condução à disposição do condutor.

Com 50 kWh de capacidade, a bateria de alta performance garante ao SUV elétrico uma autonomia 234 km pelo Inmetro (WLTP: 345 km) e recarga rápida de 0 a 80% em até 30 minutos (por suportar até 100 kW em DC).

O modelo se destaca ainda pelos faróis em Full LED, o volante esportivo, a central multimídia com tela de 10 polegadas e o Cluster 3D, além da navegação GPS 3D e a série de botões de controle batizada de toggles switches.

Já para os que querem uma experiência mais turbinada, a mostra conta também com test drive do 208 Turbo disponível, sucesso de vendas da Marca do Leão.

O hatch é equipado com motor Turbo 200, que gera até 130 cv de potência, e também o primeiro carro de passeio Peugeot equipado com o câmbio automático do tipo CVT, que traz um software exclusivo para aumentar sua eficiência energética.

Disponível em três opções, Allure, Style e Griffe, todas contam com robustos pacotes de itens de série e recebem em algumas versões além do potente propulsor, o Teto Panorâmico, rodas aro 17 e o Cluster 3D”. Com preços extremamente competitivos, o modelo pode ser adquirido a partir de R$ 99.990. (Fotos: Peugeot/Divulgação).