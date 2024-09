Peugeot e Paris Fashion Week, aliança de fascínio e excelência

A Peugeot continua sua parceria com a Paris Fashion Week para a edição de moda feminina Primavera/Verão 2025, que está acontecendo de 23 de setembro a 1º de outubro de 2024. Este evento icônico celebra a excelência francesa em termos de moda, design e inovação.

Essa colaboração destaca os valores compartilhados pela Peugeot e o mundo da moda: Allure, Emoção e Excelência. Nesta ocasião, a Marca do Leão também anuncia sua colaboração com a Maison Coperni, grife francesa de moda feminina com sede em Paris, reforçando ainda mais seu compromisso com designers de moda talentosos e inovações estilísticas.

ALLURE: Uma paixão compartilhada

A Peugeot compartilha sua paixão pelo Allure com estilistas renomados e designers emergentes. Combinando sofisticação e ousadia, a Peugeot captura o espírito da moda através de designs inovadores e elegantes.

EMOÇÃO: O prazer como essência da experiência

O prazer é a força motriz tanto na moda quanto ao dirigir um Peugeot. Cada veículo da Marca do Leão é projetado para oferecer uma experiência de condução excepcional, onde cada viagem se torna um momento de prazer e emoção. Esta filosofia alinha-se perfeitamente com a própria essência da moda, onde cada criação é concebida para evocar emoções e cativar os sentidos.

EXCELÊNCIA: Emblemas da elegância francesa

A Peugeot e a Paris Fashion Week® são emblemas da excelência francesa. Para esta edição, 30 veículos serão colocados à disposição da Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federação da Alta Costura e Moda), garantindo um transporte elegante e confortável para os convidados e participantes do evento. Essa iniciativa enfatiza o compromisso da Peugeot com a moda e um estilo de vida diferenciado, bem como seu apoio a grandes eventos culturais e artísticos.

Uma frota de 100 veículos à disposição

Para apoiar essa colaboração, a Peugeot fornecerá 100 veículos ao evento da Maison Coperni para seu desfile de moda em 1º de outubro de 2024. Essa frota incluirá modelos icônicos da marca, oferecendo uma experiência de mobilidade de alta tecnologia, confortável e ecologicamente correta. Os convidados da Coperni poderão desfrutar de suas viagens com segurança e estilo, refletindo a excelência e a inovação de ambas as marcas. (Foto: Peugeot/Divulgação).