Parcerias criadas para revelar o Renault 4 E-Tech elétrico

Seguindo o sucesso do programa de parcerias “5 movimentos”, lançado em 2023 em torno do Renault 5 E-Tech elétrico, a Renault está de volta com uma ação para o lançamento do Renault 4 no Salão do Automóvel de Paris, de 14 a 20 de outubro.

Renault realiza ação em 4 dimensões no Salão do Automóvel de Paris

“Para a revelação do Renault 4 E-Tech elétrico, temos o orgulho de trabalhar em parceria com quatro startups francesas, que estão apresentando quatro opções de mobilidade 100% elétrica. Esta é uma forma descolada de mostrar ao público em geral que a eletromobilidade já chegou a todos os meios de transporte – até ao icônico 4L, que agora passa a ser o Renault 4 E-Tech elétrico”, Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer da marca Renault.

Além do estande da Renault, no Pavilhão 6, outro estande da marca (no Pavilhão 5) foi totalmente dedicado ao Renault 4 e a estas novas opções de mobilidade 100% elétrica. Pela primeira vez, a Renault está apresentando o Renault 4 ao lado de um minitrailer, um avião, uma moto e uma motonáutica, para que os visitantes possam sonhar com suas próprias aventuras na terra, mar e ar.

Aberto de todos os lados, para que os visitantes possam entrar a partir dos quatro pontos cardeais, o estande está revelando o Renault 4 E-Tech elétrico e seus quatro objetos de mobilidade, que podem ser utilizados nas quatro estações.

A cor Azul Nuage, inspirada na cor da carroceria apresentada na revelação do primeiro Renault 4, em 1962, é encontrada em cada um dos objetos da ativação “4 movimentos”, que também contam com revestimentos em tom denim e design dos faróis que remete diretamente ao Renault 4.

Concebido como uma verdadeira experiência imersiva, o espaço reservado ao Renault 4 e os “4 movimentos” mistura design de vanguarda e materiais nobres, para que os visitantes mergulhem no universo da mobilidade do amanhã. As linhas puristas e os jogos de luzes criam uma vibe futurista, destacando a parceria acertada entre a Renault e as startups parceiras.

Parcerias para o futuro

A ação “4 movimentos” demonstra o desejo da Renault de trabalhar em parceria com startups francesas que estão inventando a mobilidade do amanhã, para criar um novo ecossistema sustentável. Este lançamento é uma etapa-chave na missão da Renault de transformar a forma como nos movemos, integrando soluções que respeitam o meio ambiente, promovendo uma mobilidade mais inteligente e muito mais divertida.

Estes quatro objetos já estarão disponíveis em pré-venda no Salão do Automóvel de Paris, para uma produção em pequena escala. Assim como o Renault 4, eles estarão disponíveis a partir do segundo trimestre de 2025.

O Aura Aero é uma startup baseada em Toulouse, na França, comprometida com a sustentabilidade por meio da aceleração da descarbonização do transporte aéreo. O Intégrale E é um avião de dois lugares elétrico, com comprimento de 7,26m e envergadura de 8,78m, oferecendo uma experiência de voo ecorresponsável sem precedentes. A recarga da bateria é feita em menos de 30 minutos, proporcionando autonomia de uma hora.

A startup Carapate Aventure foi criada em 2019 para reviver os trailers do tipo “teardrop”, inventados nos Estados Unidos. Estes minitrailers são leves, engenhosos e confortáveis, produzidos na região de Nantes. Com design retro, com sofá que faz as vezes de cama, cozinha indoor/outdoor, peso-pluma de 560 kg, ele é fácil de rebocar e montar.

A startup Ateliers HeritageBike é baseada em Annecy e desenvolve bicicletas e motocicletas elétricas exclusivas. Entre belos projetos mecânicos e consciência ambiental, os Ateliers HeritageBike combinam tecnologia, luxo, trabalho artesanal e know-how francês. Inspirada no design dos anos 80, a moto Heritage Spirit Scrambler conta com motor de 7 kW (280 Nm de torque) e bateria de até 4,6 kWh, permitindo uma autonomia padrão de 110 km.

A Searider é uma startup da região francesa de Alpes-Maritimes, que produz motonáuticas com motor elétrico. O modelo Seacruiser pode chegar a 55 km/h na água graças aos 2 motores elétricos de 22 kW. Com autonomia de 90 minutos, ele tem tudo para conquistar pela sua versatilidade e o design inspirado no Renault 4, sendo perfeito tanto para os entusiastas como os novatos no esporte. (Foto: Renault/Divulgação).