OnStar vai trazer tecnologia 5G para carros Chevrolet

A Chevrolet é líder em conectividade na América do Sul, com mais de 650.000 veículos conectados no Brasil e tendo o OnStar como seu principal diferencial. O sistema conecta o carro à internet e a uma variedade de serviços, como o Wi-Fi, multimídia com sistema operacional Google built-in, aplicativos e assistente virtual nativo, além de atualizações remotas e recursos exclusivos de emergência e proteção patrimonial.

Com velocidade de internet entre 10 e 100 vezes mais rápida, dependendo da infraestrutura local, a tecnologia 5G é capaz de elevar a experiência ao volante a um nível muito mais avançado. A nova tecnologia OnStar é um dos principais destaques do próximo lançamento da Chevrolet, previsto para este ano.

“À medida que evoluímos para uma conexão de internet ultrarrápida no Brasil, a tecnologia da GM permitirá a ampliação de funcionalidades e de serviços desses veículos, trazendo ainda mais conectividade e segurança. Tanto que o 5G é a base de uma futura geração de veículos gerenciados por softwares e de automóveis totalmente autônomos”, explica Jaime Gil, diretor de serviços conectados da GM América do Sul.

A tecnologia 5G permitirá um fluxo de dados muito superior e com uma resposta muito mais rápida do que o padrão 4G. Isso é fundamental para atender a demanda crescente por serviços conectados com inteligência artificial, seja para adequar a experiência digital do usuário ao veículo ou para dar conta do uso simultâneo de vários apps e streamings nas telas do painel.

Veja outros exemplos de avanços da tecnologia 5G:

Download instantâneo de músicas e vídeos de alta definição;

Atualizações remotas mais abrangentes e rápidas;

Navegação online com gráficos animados de melhor resolução;

Uso mais amplo de sistemas comandados por voz;

Maior possibilidade de customizações digitais do veículo;

Maior segurança cibernética;

Mais comandos remotos do veículo via app.

De acordo com o executivo da GM, este novo módulo eletrônico será gradualmente adotado pelo portfólio da Chevrolet. “A difusão da tecnologia 5G representará o maior salto evolutivo da conectividade veicular desde a chegada do OnStar no Brasil, há uma década”, completa. (Foto: GMB/Divulgação).