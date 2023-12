Omoda | Jaecoo supera marca de 130.000 veículos no Mundo

A Omoda|Jaecoo segue avançando em seu plano de expansão global e, durante o mês de novembro, comercializou cerca de 12.100 veículos. No acumulado do ano, são mais de 134.000 unidades vendidas. Os números, que não englobam o volume do mercado chinês, têm confirmado um crescimento estável da empresa, além da satisfação e confiança dos consumidores ao redor do mundo. Até o final de 2030, a companhia pretende alcançar a marca de 1,4 milhão de automóveis comercializados fora da China.

Lançada oficialmente em abril deste ano, durante o Salão do Automóvel de Xangai, a Omoda | Jaecoo chegará até o final de 2024 a mais de 30 países com a marca Omoda e em mais de 10 com a Jaecoo. Até o momento, a Omoda está presente na África do Sul, Austrália, Catar, Indonésia, Kuwait, México e Rússia. Já a Jaecoo iniciou suas operações na Rússia.

Novos mercados

Em novembro, a Omoda confirmou a chegada em novos mercados da Ásia Pacífico e Américas Central e do Sul. Além disso, a marca lançou o Omoda C5 GT na África do Sul, apresentou o E5 na Malásia e reuniu a imprensa chilena para o lançamento oficial da marca.

No Brasil, a empresa já confirmou a estreia das duas marcas em 2024 com três modelos que chegarão ao mercado em diferentes versões. Serão dois modelos Jaecoo e um Omoda.

Com uma nova proposta para o mercado, oferecendo veículos mais sustentáveis, com alta segurança, designs inovadores e tecnologias de ponta, a Omoda | Jaecoo tem sido reconhecida pela qualidade de seus produtos. Em novembro, a empresa venceu os prêmios de “Melhor Crossover\SUV de médio porte” e o “Melhor SUV de 5 lugares” na Malásia.