Omoda | Jaecoo faz balanço do primeiro ano de operação

No Salão do Automóvel de Pequim, a O&J apresentou sua linha de produtos eletrificados ao público, incluindo o Omoda E5, Jaecoo 7 e Jaecoo 8, e lançou o “Green OJ”, uma plataforma de bem-estar público, demonstrando seu compromisso com um futuro mais sustentável. Esta iniciativa foi desenvolvida em parceria com importantes líderes governamentais e instituições globais, como a UNICEF e a IUCN. Em seguida, a empresa sediou sua primeira conferência global em Wuhu, China, com o tema “Nova matriz energética, novo ecossistema, nova era”. O evento contou com a participação de 3.000 participantes de mais de 80 países, incluindo funcionários, jornalistas e concessionários. A companhia apresentou um balanço de suas operações, revelou o design do Omoda 7, apresentou o Jaecoo 8 e lançou seu plano “Estratégia 2030”, delineando suas metas e visão para o futuro.

Operação global

Desde abril de 2023, quando as marcas foram lançadas durante o Salão do Automóvel de Xangai, a O&J já estabeleceu uma rede de 873 concessionárias em mais de 40 países, entre eles Espanha, México e Chile, alcançando a marca de 160.000 veículos vendidos globalmente. Estes resultados garantem à companhia o reconhecimento como a empresa de automóveis de crescimento mais rápido em todo o mundo. O sucesso é amplamente impulsionado pela moderna fábrica em Wuhu, na China, que produz 200 mil veículos por ano, destacando-se como uma peça fundamental na estratégia de expansão da organização.

Para os próximos anos, a meta é estar presente em mais de 60 países, estabelecer mais de 3.000 pontos de vendas e atingir um volume de vendas anual de 1,5 milhão de veículos em 2030. “Para os próximos anos, estamos projetando ter um market share de 10% nos segmentos onde atuamos. Vamos trabalhar incansavelmente para atingir nossos objetivos e iniciar uma nova era no setor automotivo”, afirma Mr. Shawn XU, CEO global da Omoda | Jaecoo.

Para alcançar esses objetivos, a O&J planeja expandir sua presença global por meio da fabricação dos produtos em outras regiões, além de estabelecer centros de engenharia estratégicos em todos os continentes. Esses avanços visam impulsionar o número de vendas e, como parte deste plano, a empresa anunciou em fevereiro que iniciará sua produção na Espanha. A unidade fabril irá abastecer as operações de países como Reino Unido e Itália, contribuindo significativamente para o rápido crescimento da companhia na região.

Além dos Veículos: Moldando o Estilo de Vida do Futuro

A Omoda nasceu para ser mais do que uma fabricante de veículos. A visão da marca é proporcionar um ecossistema completo que ofereça soluções que facilitem o cotidiano das pessoas por meio da tecnologia inteligente, promovendo um estilo de vida conectado e moderno. “Nosso objetivo é oferecer aos consumidores não apenas meios de deslocamento do ponto A para o ponto B, mas principalmente, o estilo de vida do futuro que as novas gerações aspiram e valorizam. Este é o Universo Omoda (O-Universe)”, afirma Mr. Shawn Xu.

Durante evento organizado pela O&J em sua sede, a empresa realizou uma conferência de produtos não automotivos e criou um espaço de experiência imersiva, apresentando protótipos de produtos tecnológicos e ecológicos. Entre eles estão Dorry, um cão robô, óculos de realidade virtual, eletrodomésticos requintados apresentando o futuro da vida doméstica, roupas ecológicas, bicicletas e skates com a assinatura Omoda, mostrando os diferentes modais para o futuro. Além desses produtos, o destaque fica para a robô humanoide MorNine, feita de diversos materiais biomiméticos, e que é capaz de aprender novas habilidades por meio da inteligência artificial.

Operação no Brasil

Com o início das vendas previsto para o segundo semestre deste ano, a O&J já confirmou que os primeiros produtos serão o Omoda 5 em versões híbrida leve e elétrica, além do Jaecoo 7 e do Jaecoo 8, ambos em motorização híbrida plug-in. Outro anúncio já realizado é que, como parte de sua entrada no mercado, a empresa irá abrir 50 concessionárias ainda em 2024.

O mercado brasileiro figura entre os cinco mais importantes para a operação global da O&J e o plano de produtos para o país prevê o lançamento de oito a dez modelos entre as duas marcas até o final de 2026. (Foto: Omoda | Jaecoo/Divulgação).