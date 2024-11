Omoda & Jaecoo e Universal parceiras para promover Wicked

A Omoda & Jaecoo (O&J) anuncia colaboração mundial para estreia do lançamento Wicked, da Universal Pictures. Nesta jornada, a marca enfatiza sua dedicação quanto à personalização inovadora e à criação de tendências, atraindo entusiastas de cinema e carros com uma surpresa visual e emocional, ao passo que reforça convite para o longa, que começa a ser exibido no Brasil a partir desta quinta-feira, 21.

Wicked é a história não contada das bruxas de Oz, baseada em um dos musicais mais amados e duradouros da Broadway. Wicked ostenta um elenco de estrelas, com a vencedora do Emmy, Grammy e Tony Award e indicada ao Oscar Cynthia Erivo e a superestrela global vencedora do Grammy Ariana Grande nos papéis principais. No elenco, brilham, ainda, a figura de Oscar de Michelle Yeoh, o ícone do cinema Jeff Goldblum, o vencedor do Olivier Award e indicado ao Emmy Jonathan Bailey e o quatro vezes vencedor do Emmy Peter Dinklage.

Em Wicked, Cynthia Erivo interpreta Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde que ainda não descobriu seu verdadeiro poder. Ariana Grande é Glinda, uma jovem popular que ainda deve descobrir sua verdadeira vocação. À medida que elas forjam uma amizade improvável, suas aventuras extraordinárias em Oz acabarão por vê-las cumprir seus destinos como Glinda, a Boa, e a Bruxa Má do Oeste.

Nesta colaboração, Omoda & Jaecoo criou especialmente dois envelopamentos de carros temáticos para o filme: a edição Omoda E5 Green Witch e a edição Omoda 5 Pink Witch. Esses envelopamentos apresentam os personagens de Elphaba e Glinda em cada um dos respectivos veículos, despertando a imaginação e personalização, uma premissa de atuação que abraça as novas gerações e cria o ecossistema ‘O-universe’, que reúne usuários de todo o mundo a conectarem-se de forma mais emocional com a marca. (Foto: Omoda & Jaecoo/Universal/Divulgação).