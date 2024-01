Carro elétrico bate recorde de velocidade em pista de testes na Alemanha

O piloto de desenvolvimento da Porsche, Lars Kern, superou-se no Nürburgring, ao dirigir um Taycan pré-série, ele registrou um tempo de volta de 7min07s55 minutos no Nordschleife. Este tempo oficial de volta é impressionante, sendo 26 segundos mais rápido do que o seu último recorde, estabelecido em um Taycan Turbo S Sedan esportivo equipado com o pacote de desempenho em agosto de 2022.

“Vinte e seis segundos são uma eternidade no automobilismo. O tempo de volta de Lars de 7min07s55 no Nordschleife é sensacional, colocando o Taycan na mesma categoria dos hipercarros elétricos”, diz o chefe da linha de modelos, Kevin Giek. “E o impressionante é que, ao longo de várias voltas, Lars marcou tempos quase idênticos”.

“Eu me esforcei o máximo que pude, foi realmente tudo o que pude fazer”, diz Kern. A pista Nürburgring-Nordschleife foi exclusivamente disponibilizada para o experiente piloto durante o dia das voltas rápidas. Por questões de segurança, o carro de teste estava equipado com gaiola de proteção legalmente prescrita, juntamente com bancos tipo concha de corrida. Comparados ao recorde de 2022 em um Taycan Turbo S, os tempos foram significativamente melhores: o carro pré-série estava com uma velocidade 25 km/h maior que seu antecessor ao se aproximar da curva Schwedenkreuz.

Para ilustrar ainda mais a diferença, a distância de tempo registrado entre o Taycan pré-série e o Turbo S equivale a 1,3 quilômetros – demonstrando o salto de desempenho alcançado no percurso de 20,8 km na região de Eifel, na Alemanha.