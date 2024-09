NTC estará presente na 27º São Paulo Boat Show

A NTC, indústria com sede em Caxias do Sul (RS) e filial em Aparecida do Taboado (MS), estará presente no 27º São Paulo Boat Show, feira especializada no setor náutico, a ser realizada entre os dias 19 e 24 de setembro na capital paulista. A empresa levará suas soluções modulares para construção de plataformas flutuantes, também conhecidas como píer, cais e atracadouros, confeccionadas em polietileno de alta densidade.

Em estande de 45m², a NTC irá expor produtos do seu portfólio voltados à área náutica. Entre eles, os visitantes poderão conhecer os píeres flutuantes com vagas secas para Jet Ski, onde a plataforma funciona como uma rampa e atracadouro para esses veículos aquáticos, podendo ser utilizada, inclusive, como vaga seca para lanchas de até 26 pés.

Para o coordenador de marketing da empresa, Carlos Müller, além do setor náutico, incluindo marinas e clubes, as estruturas podem ser usadas na construção de helipontos, como plataforma de apoio para construção de pontes e estruturas na água pelo poder público, para uso em piscicultura, na construção de barreiras de contenção e ainda para prestadoras de serviços de mineração e saneamento.

De acordo com Müller, a tecnologia empregada no design do produto permite a montagem rápida e precisa das plataformas, a partir de uma engenharia desenvolvida pela própria empresa. “O nosso produto é patenteado e possui um sistema de montagem exclusivo, o que o diferencia de todas as soluções similares existentes no mercado. As plataformas podem ser montadas de forma customizada, de acordo com a necessidade de cada projeto, e a sua vida útil pode ultrapassar 15 anos, dependendo do uso e da aplicação. Além disso, estamos falando de uma solução ecologicamente correta, pois não depende de madeira, como os píeres comuns, e o material pode ser destinado à reciclagem ao final da vida útil”, afirma.

O coordenador menciona também que a produção dispensa o corte de árvores e a industrialização é limpa, sem emissão de gases e sem utilização de produtos químicos para conservação.

Negócios em alta

Com 36 anos de história, a NTC projeta crescimento global de 30% nas vendas este ano em relação ao anterior, e a presença em feiras ao longo de 2024 contribui para impulsionar essa expansão. Em julho, a NTC também esteve no Marina Itajaí Boat Show, evento que reuniu fabricantes, distribuidores e clientes em Santa Catarina.

O 26º São Paulo Boat Show, considerado o maior salão náutico da América Latina, recebeu 38 mil visitantes na sua edição anterior e oportunizou R$ 500 milhões em negócios, segundo a organização do evento. (Fotos: NTC/Divulgação).