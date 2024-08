Novos Jeep Wrangler e Gladiator desembarcam no Brasil

A Jeep® não cansa de surpreender os consumidores da marca. Após lançar o Compass e o Commander com novas motorizações e renovar o lineup do Renegade, a Jeep traz mais novidades para os amantes do espírito aventureiro. Referência quando o assunto é off-road, os novos Jeep Wrangler e Gladiator chegam ao Brasil em suas versões mais extremas. Eles chegam com preços sugeridos de: Jeep Wrangler Rubicon, R$ 499.990,00 e Jeep Gladiator Rubicon, R$ 499.990,00.

O Jeep Wrangler e Gladiator são, sem dúvidas, os mais autênticos modelos da Jeep, já que juntos traduzem os valores e representam exatamente o que a marca acredita. Além disso, são responsáveis pelo crescimento dos modelos importados da Jeep, que praticamente triplicou nos últimos três anos. Disponível para o Brasil na configuração Rubicon, que constitui a máxima expressão do legado e do DNA da marca Jeep, os novos Jeep Wrangler e Gladiator chegam para manter a marca como referência em aventuras e sensações inéditas àqueles que possuem um espírito explorador.

Design icônico: nova grade frontal, novo design das rodas

Os novos Jeep Wrangler e Gladiator 2025 chegam com o design incomparável desses icônicos modelos da marca. A nova grade frontal acomoda as tradicionais sete fendas do Wrangler e do Gladiator, com um visual atualizado com as fendas texturizadas em preto, molduras metálicas em cinza neutro e contornos na cor da carroçaria.

Os modelos também contam com novas rodas de 17 polegadas com um design exclusivo e pneus de uso misto. As caixas de rodas e o teto na cor preta trazem o efeito bicolor aos carros, tornando o seu visual ainda mais esportivo e moderno. Também são ofertadas novas cores, como Cinza Anvil, Azul Hydro e Azul Earl (disponível no Wrangler). Além disso, Preto, Branco Bright, Cinza Granite e Vermelho Firecrakcer completam as opções.

Design interior autêntico com diversas funcionalidades

O interior requintado dos novos Wrangler e Gladiator está repleto de recursos e tecnologias de ponta, juntamente com a tradicional funcionalidade e versatilidade Jeep. O console central, de inspiração histórica, apresenta formas limpas e esculpidas. O painel de instrumentos envolvente apresenta novas superfícies suaves ao toque, em tecido ou poliuretano, com costuras de realce em contraste. As novas configurações do suporte AMPS estão agora presentes na parte superior do painel de instrumentos.

Os novos modelos incluem, de série, o conjunto premium cabin, que possui vidros dianteiros acústicos e espuma adicional de isolamento acústico no para-brisas, na capota dianteira e nas colunas B, proporcionando uma condução ainda mais silenciosa.

Uma das grandes novidades é o interior totalmente renovado nos dois modelos, com novo sistema multimídia touchscreen de12,3 polegadas – a maior e mais avançada tela já disponível no Wrangler e no Gladiator – integra o premiado sistema Uconnect 5 da quinta geração e está posicionado de forma proeminente no topo do console central, por cima da nova saída de ar interior retangular. As saídas de ar exteriores mantêm a sua forma circular caraterística.

Os novos Wrangler e Gladiator estão devidamente equipados para manter os ocupantes do veículo conectados em viagem. As funcionalidades foram melhoradas para os passageiros da fila da frente com entradas USB C duplas, de série, que permitem que os dispositivos sejam carregados até quatro vezes mais rápido. No total, até sete entradas USB A e C para ambas as filas de bancos. As tomadas de acessórios de 12 Volts, igualmente de série, estão localizadas em diversos pontos dos modelos.

Para completar o conforto e comodidade, ambos os modelos receberam novos bancos elétricos para os passageiros dianteiros.

Wrangler e Gladiator, garantia de aventura e liberdade

O sobrenome Rubicon, assim como o badge Trailrated, entregam automaticamente aos novos modelos as credenciais de veículo com potencial off-road extremo. E quem garante toda essa capacidade de transpor os mais desafiadores obstáculos não é apenas um equipamento, mas um conjunto de componentes e tecnologias que posicionam os modelos um patamar único no conceito off-road. São eles:

Tração 4×4 Rock-Trac®, o máximo da capacidade 4×4 : O sistema de tração 4×4 com relação reduzida 4:1 e crawl ratio de 77:1 permite aos modelos entregar o máximo de força em baixa velocidade, para maior controle, além de aumentar a quantidade de torque disponível nas rodas.

O sistema de tração 4×4 com relação reduzida 4:1 e crawl ratio de 77:1 permite aos modelos entregar o máximo de força em baixa velocidade, para maior controle, além de aumentar a quantidade de torque disponível nas rodas. Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®: Esse recurso trava mecanicamente os eixos fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso. Ele proporciona que a roda em contato com o solo tenha o máximo torque possível para superar os mais difíceis obstáculos. Os Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon oferecem duas maneiras de maximizar a direção: bloqueando apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro + dianteiro em conjunto. Nessa condição, entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em qualquer aventura, em qualquer situação off-road, sempre com tração máxima. Além disso, o eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito, especialmente em dunas.

Esse recurso trava mecanicamente os eixos fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso. Ele proporciona que a roda em contato com o solo tenha o máximo torque possível para superar os mais difíceis obstáculos. Os Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon oferecem duas maneiras de maximizar a direção: bloqueando apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro + dianteiro em conjunto. Nessa condição, entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em qualquer aventura, em qualquer situação off-road, sempre com tração máxima. Além disso, o eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito, especialmente em dunas. Desconexão eletrônica da barra estabilizadora: Para os terrenos mais difíceis, a desconexão da barra estabilizadora dianteira, feita eletronicamente através do botão “Sway Bar”, aumenta a articulação da suspensão em até mais 30%, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.

Para os terrenos mais difíceis, a desconexão da barra estabilizadora dianteira, feita eletronicamente através do botão “Sway Bar”, aumenta a articulação da suspensão em até mais 30%, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração. Sistema Off-road+: No Brasil desde a versão 2022 do Jeep Wrangler, quando ativado, esse sistema ajusta automaticamente os modelos para as condições do terreno. Atua nos principais sistemas, como acelerador, controle Select-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas, para uso em dunas, por exemplo. Se habilitado em 4-LO, ele ajusta a operação para um off-road de baixa velocidade, ideal para terrenos com pedras (rock crawling).

No Brasil desde a versão 2022 do Jeep Wrangler, quando ativado, esse sistema ajusta automaticamente os modelos para as condições do terreno. Atua nos principais sistemas, como acelerador, controle Select-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas, para uso em dunas, por exemplo. Se habilitado em 4-LO, ele ajusta a operação para um off-road de baixa velocidade, ideal para terrenos com pedras (rock crawling). Câmera Off-Road: A câmera frontal Off-Road TrailCam oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus, permitindo que o condutor literalmente encare de frente qualquer obstáculo. Para melhorar a experiência, um esguicho integrado permite limpar qualquer respingo de lama na câmera, com o simples toque de um botão.

A câmera frontal Off-Road TrailCam oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus, permitindo que o condutor literalmente encare de frente qualquer obstáculo. Para melhorar a experiência, um esguicho integrado permite limpar qualquer respingo de lama na câmera, com o simples toque de um botão. Rock Rails – preparado para pedras: Ajuda a proteger a cabine com trilhos de aço, de roda a roda. Além disso, os trilhos de aço atrás das rodas traseiras ajudam a proteger a caixa de roda, permitindo a travessia de terrenos muito acidentados sem preocupação.

Ajuda a proteger a cabine com trilhos de aço, de roda a roda. Além disso, os trilhos de aço atrás das rodas traseiras ajudam a proteger a caixa de roda, permitindo a travessia de terrenos muito acidentados sem preocupação. Ganchos de reboque Off-Road: Típica necessidade off-road, os ganchos de reboque dianteiro e traseiro são perfeitos para ajudar veículos com menor capacidade fora de estrada em dificuldades.

Típica necessidade off-road, os ganchos de reboque dianteiro e traseiro são perfeitos para ajudar veículos com menor capacidade fora de estrada em dificuldades. Off-Road Pages – aventura em tempo real: Acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road que otimizam a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, coordenadas, entre outros detalhes.

Acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road que otimizam a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, coordenadas, entre outros detalhes. Protetores de uso Off-Road: Placas de aço de alta resistência ajudam a proteger componentes importantes, como cárter, transmissão, tanque de combustível e caixa de transferência, de danos que podem ser causados durante a aventura.

Placas de aço de alta resistência ajudam a proteger componentes importantes, como cárter, transmissão, tanque de combustível e caixa de transferência, de danos que podem ser causados durante a aventura. Trailrated: A capacidade Trailrated é item de série nos Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon 2025. Para ganhar esse badge, um veículo deve vencer uma série de testes nos terrenos mais difíceis, provar sua capacidade de resistir a condições adversas e oferecer capacidade off-road incrível.

A avaliação é feita em cinco categorias:

Tração 4×4 (além da tração a picape e o SUV chegam com caixa de transferência com 5 posições, relação de reduzida de 4:1 e Crawl Ratio de 77:1);

Capacidade de imersão (os modelos contem com entrada de ar alta e vedação de água especial para ajudar a atravessar rios e riachos em profundidades de até 76 centímetros a 8 km/h);

Articulação (Eixos rígidos proporcionam um nível elevado de articulação mantendo sempre os quatro pneus no solo, proporcionando assim mais estabilidade e tração. Em obstáculos mais extremos, a desconexão da barra estabilizadora dianteira proporciona nível ainda maior de articulação);

(Eixos rígidos proporcionam um nível elevado de articulação mantendo sempre os quatro pneus no solo, proporcionando assim mais estabilidade e tração. Em obstáculos mais extremos, a desconexão da barra estabilizadora dianteira proporciona nível ainda maior de articulação); Altura do solo (ambos os modelos contem com 27 centímetros de distância do solo para assegurar a ultrapassagem de obstáculos com facilidade);

Manobrabilidade (com direção precisa e distância entre eixos otimizada, veículo pode contornar vias estreitas e manobrar em torno de pedras, troncos, etc).

Motorizações:

Jeep Wrangler: motor Hurricane 2.0L a gasolina, capaz de gerar 272 cv de potência 400 Nm de torque. Trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.

motor Hurricane 2.0L a gasolina, capaz de gerar 272 cv de potência 400 Nm de torque. Trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas. Jeep Gladiator: motor 3.6L V6 a gasolina, capaz de gerar 284 cv de potência 347 Nm de torque. Trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.

Ainda vale ressaltar a versatilidade proporcionada pela grande capacidade de carga e reboque do Gladiator. E não é para menos, já que sua caçamba comporta até 1.000L de volume de carga. Já a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são 3.138kg, para ser exato). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados conforme a necessidade), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral. (Fotos: Jeep/Divulgação).