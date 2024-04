Novo Toyota RAV4 Plug-In 2024 Hybrid chega ao mercado brasileiro

A Toyota segue com a estratégia de expandir sua oferta de veículos eletrificados no Brasil com a chegada do RAV4 Plug-in Hybrid. A inédita versão XSE Plug-in Hybrid reforça o compromisso da fabricante em diversificar tecnologias (multi-pathway), demonstrando seu comprometimento com a evolução e adaptação às demandas específicas de cada mercado. O RAV4 Plug-in Hybrid na versão XSE já está disponível em concessionárias selecionadas da Toyota por R$ 399.990,00.

A Toyota utilizou sua experiência como líder mundial em eletrificação para desenvolver um veículo que combina eficiência e desempenho. O RAV4 Plug-in Hybrid tem excelente autonomia de 55 km no modo totalmente elétrico e potência combinada de 306 cv. Outras novidades da versão XSE Plug-in Hybrid são o cluster com tela TFT de 12,3 polegadas, a nova multimídia com tela de 10,5 polegadas e um head-up display com informações sobre trajeto, velocidade e piloto automático. Como todos os produtos da marca Toyota no Brasil, o RAV4 Plug-in Hybrid tem garantia de 5 anos, com o acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido/elétrico, ou 100 mil km (o que ocorrer primeiro).

Pioneirismo em eletrificação

A Toyota é líder global em eletrificados com mais de 20 milhões de veículos comercializados, que contribuíram cumulativamente para uma redução de mais de 160 milhões de toneladas de CO2. No Brasil, a fabricante celebra em 2024 onze anos da introdução do primeiro veículo híbrido do mercado nacional. O Prius, lançado em 2013, colaborou para a popularização de uma tecnologia até então desconhecida no País. Seguindo uma trajetória de pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias, a Toyota também foi a primeira a lançar, em 2019, o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla sedã, e que também equipa o SUV Corolla Cross desde 2021.

Atualmente, a Toyota e a Lexus correspondem por 40% dos modelos eletrificados em circulação nas ruas do Brasil. Até 2026, a fabricante investirá R$ 5 bilhões na produção de um novo veículo compacto híbrido flex, com produção prevista para 2025, e desenvolverá outro modelo com a mesma tecnologia especialmente para o Brasil. Paralelamente, a montadora realiza no País testes pioneiros com a tecnologia híbrida plug-in utilizando etanol, que estão associados a uma possível futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel). Tais iniciativas reforçam o compromisso da Toyota com a inovação e a sustentabilidade no mercado brasileiro.

Motorização eficiente

O RAV4, um ícone global com mais de 10 milhões de unidades comercializadas, continua a evoluir com a tecnologia híbrida plug-in. O novo RAV4 Plug-in Hybrid redefine os padrões de desempenho e eficiência com seu conjunto Hybrid Dynamic Force, que une um motor a combustão de 2.5 litros, com 185 cv e 223 Nm, a dois motores elétricos, o dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e o traseiro de 54 cv e 121 Nm. Este conjunto entrega uma potência combinada de 306 cv e, aliado à transmissão CVT, leva o RAV4 de 0 a 100 km/h em apenas 6,0 segundos. Sua autonomia é de 55 km no modo totalmente elétrico.

Outro grande destaque do RAV4 Plug-in Hybrid é sua economia de combustível: o modelo alcança uma média estimada de 35 km/l em ambientes urbanos e 30 km/l em estradas, números impressionantes para um veículo desse porte. O RAV4 possui quatro modos de operação diferentes para seu sistema híbrido plug-in:

Modo Normal; Modo ECO; Modo EV (elétrico); e Modo Sport. O SUV vem equipado com um carregador portátil convencional 2,3Kw e um wallbox de 7,4Kw, que permite a recarga das baterias em 2,5 horas. A facilidade de carregamento é uma característica dos veículos híbridos plug-in da Toyota. A tomada está localizada no para-lama traseiro direito, sendo acessível através de uma tampa que trava e destrava automaticamente com a abertura ou fechamento do veículo. O compartimento possui proteção térmica e uma luz indicadora para mostrar quando o carregamento está em andamento ou concluído.

Nova multimídia e pacote completo de conveniência

O SUV apresenta novidades em relação à versão SX Connect Hybrid. A linha 2024 chega com tela áudio de alta resolução HD de 10,5 polegadas, com conexão para smartphones e tablets, por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay, com visualização da câmera de ré traseira com linha guia dinâmica. O computador de bordo tem tela TFT colorida de 12,3 polegadas, que facilita a visualização do condutor. O modelo ainda conta Head-up display colorido que apresenta informações de velocidade, TSS, reconhecimento de placa, informação central multimídia.

No quesito itens de conveniência, o SUV dispõe de ar-condicionado digital de duas zonas, e acionamento remoto, com abertura e fechamento da tampa do porta-malas usando remotamente a chave do veículo.

Referência em segurança

Em seu compromisso contínuo com a segurança, a Toyota equipou o SUV com uma série de novos recursos. O RAV4 possui Assistência de Permanência de Faixa e Alerta de Oscilação (LTA, LDA e SWS), projetada para monitorar as marcações da estrada e ajustar automaticamente a direção para ajudar o motorista a permanecer na faixa, fornecendo suporte de direção adicional e alertas sonoros. Além disso, o sistema LTA traz câmera de reconhecimento frontal, radar e sensor de monitoramento de ponto cego (BSM), auxiliando o condutor em diferentes situações. Traz ainda assistência de Farol Alto Automático (AHB) e possui aviso de saída de faixa com opção de som e/ou vibração do volante. Esses avançados recursos de segurança garantem uma experiência de condução mais segura e tranquila para os motoristas do RAV4 Plug-in Hybrid.

O Toyota Safety Sense (TSS) segue presente no SUV, com o Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), que também detecta pedestres e ciclistas, com frenagem automática de emergência. O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) foi melhorado e pode ser ajustado em todas as velocidades, com reconhecimento de placas de trânsito e redução de velocidade em curvas. Vale ressaltar que todos esses sistemas são projetados para auxiliar o motorista em situações adversas de direção, e não para substituí-lo.

A lista de segurança do veículo inclui ainda sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho, para o motorista. Também estão presentes Controle de Estabilidade (VSC), Assistente de Partida em Rampa (HAC), freios ABS com EBD, Assistência à Frenagem de Emergência (BAS), Luzes de Freio de Emergência (EBS) e dois pontos de ancoragem Isofix, com dois pontos de amarração superior e controle de Tração (TRC). (Fotos: Toyota/Divulgação).