Novo Macan está chegando com design marcante

Pouco antes da estreia mundial do novo Porsche Macan, Michael Mauer discute o desafio de atualizar o design característico do bem-sucedido SUV. “O novo Macan é o primeiro modelo que estamos eletrificando a partir de uma identidade de produto existente e estabelecida”, afirma o Vice-Presidente de Estilo da Porsche. Em sua opinião, “cada novo carro esportivo deve ser claramente reconhecível como parte da família de produtos Porsche e do modelo em questão, mas também deve ser percebido como ‘o novo’”. Mauer acredita que essa consistência visual é crucial para a marca Porsche. Encontrar o equilíbrio certo entre “essencialmente Porsche” e “inovador” é uma proposição delicada às vezes, admite o designer.

Novo trem de força oferece flexibilidade e apresenta desafios

A transição de um motor de combustão interna para um trem de força totalmente elétrico no Macan apresentou um desafio para a equipe de design, ao mesmo tempo em que ofereceu novas possibilidades. “Os requisitos técnicos do carro são sempre absolutamente fundamentais”, continua Mauer. “Isso é considerado muito cedo no processo com o empacotamento – a disposição de vários componentes no carro. O empacotamento é crucial para acertar as proporções básicas – a linha clássica da Porsche não seria viável com qualquer disposição”.

O trem de força elétrico oferece novos níveis de flexibilidade, mas apresenta desafios aqui: “Remover o bloco do motor volumoso nos permite realçar a forma distintiva do capô. Ao mesmo tempo, a bateria ainda é um componente bastante grande que requer muito espaço e poderia perturbar a proporção de largura para altura. E, é claro, a aerodinâmica desempenha um grande papel em termos da autonomia de um carro esportivo elétrico”. O sucesso da estreita colaboração entre designers e engenheiros de aerodinâmica é evidente a partir de um único número: com um coeficiente de arrasto de 0,25, o Macan totalmente elétrico é um dos SUVs mais aerodinâmicos do mercado.

Em geral, a Porsche decidiu não distinguir completamente seus modelos elétricos de seus carros esportivos com motor a combustão, explica Mauer. “A Porsche permanece sendo Porsche – um Porsche elétrico continua sendo o carro esportivo em seu segmento. Deste ponto de vista, é lógico que não estejamos abandonando nossa comprovada identidade de design da Porsche”. O designer-chefe tem certeza de que isso também é claramente reconhecível no primeiro SUV totalmente elétrico desenvolvido pelo fabricante de carros esportivos de Stuttgart: “O novo Macan é também muito claramente um Porsche e um Macan à primeira vista. Mantivemos fundamentalmente as proporções que definem o que um carro esportivo neste segmento representa para a Porsche. O design foi refinado tanto interna quanto externamente – o novo modelo traz espírito ainda mais esportivo e dinâmico”.