Novo Constellation 20.480 supera em potência

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) fortalece ainda mais seu portfólio de extrapesados e lança agora o Constellation 20.480 4×2, preparado para transportar até 56 toneladas. É um cavalo-mecânico sob medida para aplicações rodoviárias de médias e longas distâncias com cargas de grande volume. O novo integrante da família é um exemplo do conceito “menos você não quer, mais você não precisa”, que consagrou a marca e a levou à liderança de mercado há 20 anos.

Com 56 ton de PBTC, o modelo se posiciona num segmento intermediário na oferta atual: antes as opções eram de 45 ou, já na versão 6×2, 58,5 toneladas. Para o ganho de capacidade no portfólio extrapesado 4×2 da montadora, um componente faz toda a diferença: o motor D26 de 13 litros, 480 cavalos e torque de 2.400 Nm, o mais potente da categoria.

Aliando força e economia, traz também a transmissão automatizada V-Tronic de 12 velocidades e alto nível de eletrônica embarcada, com opção de modos de condução e tecnologia preditiva para troca de marchas, visando a uma maior eficiência da operação e consumo. Tudo de série. Está equipado ainda com freio motor auxiliar de 428 cavalos para garantir ainda mais performance.

Com entre-eixo de 3.600 mm, todo o conjunto do chassi está reforçado e pronto para encarar as mais severas aplicações. Todos os componentes foram otimizados para a maior capacidade de carga, com nova longarina, travessas e quinta-roda para facilitar engates dos implementos. Dois tanques de alumínio de 470 litros de combustível compõem o veículo para agilizar a logística operacional, garantindo a maior autonomia da categoria.

Entre as configurações de série, a suspensão pneumática integral com quatro bolsões também vai agregar comodidade e conforto para o motorista, além de beneficiar a segurança da carga. O modelo já chega com um sistema inteligente de leitura da carga por eixo e com a possibilidade para redistribuição de forma a equilibrar o peso em cada eixo. Adicionalmente, o motorista tem a opção de programar os bolsões de ar para ajustar a altura do implemento durante o carregamento ou o descarregamento do veículo. Tudo executado remotamente de dentro da cabine.

Tecnologia de ponta

Esse novo Constellation estreia no mercado com tecnologias de ponta, em linha com a demanda extrapesada do transportador brasileiro. Sua cabine traz de série banco pneumático com cinto integrado, volante multifuncional e muitos ajustes para o perfil de cada motorista. Também tem como opcional o painel digital mais moderno da família VWCO e central multimídia, reunindo as vantagens dos pacotes Prime e Highline.

Com um desempenho que permite economizar até 8% de combustível, o modelo agrega muita tecnologia embarcada, que beneficia também a segurança da operação. O sistema Predictive Shifting, por exemplo, cruza dados do sistema de marchas do veículo com as informações de GPS para tornar a estratégia de trocas mais eficiente e econômica.

Já o sensor de inclinação ajusta a rotação e também melhora o consumo de combustível, assim como o Eco-roll, que aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada. O modo manobra, por sua vez, controla a velocidade e não permite a troca de marchas, proporcionando assim uma saída suave e segura. O kick down reduz a marcha quando o condutor pisa fundo no acelerador, aumentando o giro do motor para obter melhor performance para ultrapassagens seguras. E esse Constellation também vem com o assistente de partida em rampa, de série, para facilitar o dia a dia na direção. (Foto: VWCO/Divulgação).