Novo Audi Q8 chega com visual renovado e mais tecnologias

A Audi do Brasil anuncia o lançamento do novo Q8, o SUV de alto luxo da marca das quatro argolas, que ganhou equipamentos inéditos e mudanças visuais que o deixaram ainda mais esportivo, tecnológico e sofisticado. Pela primeira vez, o modelo poderá será equipado com os inovadores faróis Full LED HD Matrix com iluminação laser com assinaturas de iluminação diurna distintas. O modelo renovado agora conta com lanternas traseiras digitais OLED com quatro designs distintos, novo design de rodas, opções de cores da carroceria, inserções decorativas e bancos super-esportivos com costuras contrastantes. Os novos Audi Q7 e Q8 estarão disponíveis na segunda quinzena de outubro na rede de concessionárias da fabricante em todo o país e permanecem em pré-venda até a chegada dos SUVs de luxo. O novo Audi Q7 terá valor inicial de R$ 691.990,00 enquanto o novo Audi Q8 parte de R$ 774.990,00.

Visual atualizado e marcante

Com seu design esportivo e cheio de personalidade, o novo Audi Q8 manteve a sua silhueta de SUV coupé esportivo com superfícies generosas, amplo volume e considerável distância entre eixos, que resultam em proporções equilibradas e elegantes.

A inconfundível grade singleframe, com seu design octagonal, ganhou acabamento preto brilhante e novas linhas internas. O para-choque dianteiro foi levemente redesenhado para tornar o visual ainda mais instigante. O visual é reforçado pelas novas entradas de ar proeminentes e integradas à proposta arquitetônica da carroceria.

Os inovadores faróis com tecnologia HD Matrix LED e luz laser adicional, bem como as luzes diurnas digitais, conferem ao Q8 um estilo ainda mais autoconfiante. Na traseira, o conjunto luminoso é formado por luzes traseiras digitais OLED, disponíveis pela primeira vez no Q8, e uma faixa de luz LED que conecta as lanternas emolduradas por um acabamento preto brilhante que envolve também as argolas bidimensionais em branco ou preto – alinhadas à nova identidade visual da marca – na porção central do conjunto ótico.

Na lateral, a inscrição identificadora do modelo, motorização e tecnologia são inscritos na coluna B. Dessa forma, a Audi reduziu sistematicamente os elementos decorativos da carroceria para oferecer um design ainda mais purista e minimalista. São novidades também as saias dianteiras e traseiras e os para-choques traseiros, além do sistema de escapamento com ponteiras atualizadas.

Espetáculo de luzes

Com opções de faróis LED Matrix e Full LED HD Matrix com luz laser, o novo Audi Q8 oferece uma ampla gama de possibilidades de iluminação. A opção de farol LED HD Matrix com luz laser funciona com 24 LEDs e um diodo laser de alta potência imediatamente reconhecível por meio de uma luz ambiente azul incorporada nos faróis.

A luz laser se torna ativa a partir de 70 km/h e aumenta significativamente o alcance do farol alto. A novidade nos faróis topo de gama são as assinaturas digitais das luzes diurnas. Eles dão ao Q8 uma personalidade inconfundível, permitindo ao condutor selecionar uma das quatro assinaturas de luz individuais por meio da central multimídia MMI.

Além das tecnologias de iluminação, o design do pacote de luzes também é inovador. O posicionamento mais alto das luzes diurnas confere ao Q8 maior amplitude estética e também cria uma conexão fluida e entre os faróis e a grade Singleframe. Pela primeira vez, o Q8 também conta com grandes lanternas traseiras OLED digitalizadas que também apresentam quatro opções de assinaturas luminosas digitais.

As luzes traseiras digitais OLED do Q8 incorporam um recurso de indicação de proximidade que funciona em conjunto com os sistemas de assistência ao condutor. Quando os veículos vindos de trás chegam a dois metros do Audi Q8, as unidades de controle acionam a ativação de todos os segmentos OLED digitais. As funções adicionais incluem setas dinâmicas.

Ampla lista de equipamentos

O novo Audi Q8 oferece uma extensa gama de equipamentos de conveniência, segurança, conforto e tecnologia. Externamente, o modelo traz capa do espelho retrovisor externo em preto; kit S line exterior; máscara da grade singleframe em preto brilhante; pinças de freio na cor vermelha; espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico, rebatíveis, aquecíveis, anti ofuscante e com função memória; e rodas de liga-leve de 23 polegadas Audi Sport (pneus 285/35 R23).

O acabamento interno de altíssimo nível mistura sofisticação e esportividade, com costuras contrastantes nos assentos e acabamento em alumínio nas molduras do painel e portas. Há ainda os novos bancos super-esportivos revestidos em couro Valcona.

Entre os itens de tecnologia e segurança, destaque aos airbags laterais dianteiros e sistema de airbags de cabeça; assistente de troca de faixa e trafego traseiro e exit Warning; sensor Audi pre-sense dianteiro e traseiro; câmera 360 graus; controle de cruzeiro adaptativo c/ Active Lane Assist com assistente de emergência; lanternas traseiras em OLED com 4 opções de design, e Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros.

Em relação aos equipamentos de conforto e conveniência, o modelo oferece ar-condicionado automático de 4 zonas; Audi Drive Select; fechamento das portas servo assistido; keyless Entry/Go; pacote de luz customizável 30 cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; e sistema start-stop.

Em termos de infoentretenimento, são disponibilizados a central de navegação e mídia MMI Navegação plus com MMI touch response e Sistema de som Bang & Olufsen com som 3D para os bancos dianteiros com 17 alto falantes e 730 Watts de potência. O Audi Virtual cockpit exibe um aviso de mudança de faixa, aviso de distância para outros veículos da rodovia (caminhões, carros e motocicletas) e assistente de tráfego cruzado.

Os opcionais são Farois Digital MATRIX HD com luz laser; Head-up display; Night Vision Assist; e Capa do retrovisor em carbono.

Estável em todas as situações: a suspensão com DNA da Audi

A Audi oferece uma dinâmica de condução única, e isso se aplica ao Q8. Cinco atributos resumem o comportamento do Q8: equilibrado, sólido, controlado, preciso e sem esforço. A suspensão, a direção e a transmissão, assim como os sistemas de frenagem, desempenham um papel fundamental na criação de uma experiência de condução confiável, segura, dinâmica e, ao mesmo tempo, confortável. A suspensão pneumática controlada eletronicamente com sistema de amortecimento adaptativo está disponível como item de série.

Com o eixo traseiro dinâmico (equipamento de série), em baixas velocidades, as rodas traseiras giram até cinco graus na direção oposta às rodas dianteiras. Isto reduz o raio de giro em até um metro e aumenta a capacidade de gerenciamento. Ao mesmo tempo, o condutor sente mais conforto e se beneficia de uma maior estabilidade em velocidades maiores, pois as rodas traseiras giram na mesma direção que as rodas dianteiras. Para melhorar a dirigibilidade do Q8 em situações cotidianas, como manobras em estacionamentos, garagens ou garagens residenciais, o sistema de direção foi igualmente otimizado.

Desempenho impressionante

O novo Audi Q8 é equipado com o propulsor 3.0 litros, V6, com 340 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm, e 500 Nm de torque de 1.370 rpm a 4.500 rpm. A transmissão é Tiptronic de oito velocidades e a tração quattro. O conjunto permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos e velocidade máxima de 210 km/h. Equipado com uma bateria de 48V, o modelo possui uma elevada eficiência energética e, por isso, é considerado híbrido-leve (MHEV) conforme a legislação nacional, que pode oferecer benefícios aos clientes em algumas cidades e Estados do país.

O sistema híbrido-leve, que fornece maior eficiência ao propulsor e cujos principais componentes são uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia de partida (BAS) que fornece energia ao sistema elétrico principal de 48V do modelo. Ao desacelerar, o BAS recupera até oito kW, que alimenta a bateria. Entre 55 e 160 km/h, o Q8 pode rodar com o motor desligado por até 40 segundos quando o motorista tira o pé do acelerador. Após a frenagem, o BAS reinicia o motor de seis cilindros de forma rápida e conveniente. O start-stop começa a operar a partir dos 22 km/h. (Fotos: Audi do Brasil/Divulgação).