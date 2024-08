Novas vans Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert 2025

Em uma iniciativa inédita na região, a Stellantis apresenta simultaneamente a linha 2025 dos Novos Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert, que chegam com um visual renovado, conectados e com versatilidade para atender aos mais diferentes tipos de negócios e clientes. Os veículos passaram por uma ampla renovação, trazendo mais segurança, tecnologia, eficiência e toda a acessibilidade que o consumidor procura.

Os novos Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert passam a adotar a nova identidade visual de suas marcas. Mas as novidades não param por aí. Os Veículos Urbanos Leves (VULs) contam com novos para-choques frontais, faróis reformulados e grade do radiador redesenhada. As robustas rodas de aço estampado de 16 polegadas receberam novas coberturas plásticas, enquanto a traseira adota uma nova logotipia aplicada nas portas duplas com abertura de até 180º.

Dentro da cabine de cada utilitário as mudanças continuam, com um painel 100% digital completamente atualizado. O novo volante, agora com assistência elétrica, foi projetado pensando na ergonomia do condutor, com foco em conforto ao dirigir e facilidade de resposta. Nele estão concentrados os comandos do sistema de som, do limitador e do controlador de velocidade, estes, exclusividade no segmento. O quadro de instrumentos agora é totalmente digital e customizável, podendo mostrar diferentes informações conforme a necessidade do motorista.

O console central adota saídas de ar-condicionado reposicionadas para otimizar a refrigeração da cabine para até três pessoas, com um novo compartimento acima do câmbio para o armazenamento de objetos de diferentes medidas. No topo, recebe um rádio com tela sensível ao toque de 5”, conexão Bluetooth e conector USB para recarga de celular e transferência de dados.

Desenvolvida para atender a diferentes necessidades, a cabine reúne compartimentos que, somados, totalizam mais de 41 litros de volume útil de armazenamento, incluindo um amplo porta-objetos sob o banco dos passageiros.

A facilidade de manobra, já reconhecida por seus clientes, foi ampliada com a adição de uma nova direção com assistência elétrica e sensores de estacionamento traseiros de série. A lista de equipamentos ainda inclui controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa (incluindo para manobras em ré), vidros, travas e retrovisores elétricos, sensor crepuscular e de chuva, luzes de rodagem diurnas (DRL) e faróis de neblina, além de airbags frontais para os três ocupantes.

Maior conexão com a frota

O sistema de conectividade é uma das novidades dos utilitários, com uma ferramenta exclusiva de gestão e monitoramento de frota. O Connect Fleet (Citroën) My Peugeot Pro (Peugeot) / Connect////Me | Gestão de Frotas (Fiat) faz a gestão de frotas por um aplicativo em que o cliente pode monitorar diferentes parâmetros do veículo à distância, como quilometragem rodada, alertas de localização e partida, rastreamento e velocidade.

Com essas informações, o operador pode gerar diferentes relatórios, que podem incluir até telemetria (aceleração, frenagem e curvas), permitindo um acompanhamento próximo da frota, com otimização e redução do custo de operação. O sistema de rastreamento também permite a criação de cercas eletrônicas, com avisos e alertas automáticos quando o veículo sai do perímetro pré-estabelecido. Além disso, o sistema oferece a opção de recuperação veicular em caso de furto e roubo.

Promocionalmente, o Connect Fleet dos Novos Citroën Jumpy, My Peugeot Pro Peugeot Expert, e Connect////Me | Gestão de Frotas no Fiat Scudo serão oferecidos gratuitamente aos clientes por um período de 12 meses.

Versatilidade e performance

Os novos furgões mantêm toda a performance que os tornaram estrelas do segmento. São equipados com o eficiente motor 1.5 HDi turbodiesel de 120 cv e 30,6 kgfm, com fôlego para enfrentar os mais diferentes tipos de cenários, seja urbano ou rodoviário. Com entrega de torque em uma ampla faixa de rotações, ele é favorecido por um câmbio de seis marchas com engates precisos e alavanca próxima do motorista.

A arquitetura monobloco da moderna plataforma EMP2 agrega rigidez, robustez e conforto, com suspensão independente nas quatro rodas. Os Novos Jumpy, Scudo e Expert podem carregar quase 1,5 tonelada de peso, com um baú de carga de 6,1 m³ de volume e acesso facilitado por uma ampla porta lateral corrediça e duas portas traseiras com abertura de 180º.

O PBT (Peso Bruto Total) de 3.212 kg, na versão cargo, permite que qualquer condutor habilitado na categoria B, a mesma de carros de passeio, possa dirigir os novos Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert. Além disso, eles não são impactados pelas restrições de circulação de veículos pesados presentes em grandes centros. Estes atributos se somam à carroceria compacta, com 2,01 m de largura (retrovisores rebatidos) e 1,97 m de altura, permitindo a entrada em garagens subterrâneas e outros locais inacessíveis para veículos maiores.

Além disso, os novos utilitários chegam com ainda mais segurança, robustez e confiabilidade, trazendo uma nova estrutura nas portas, novo trilho da porta lateral e reforços estruturais aplicados na carroceria.

Conversões recomendadas de fábrica

Os novos Scudo, Jumpy e Expert são os veículos do mercado brasileiro que disponibilizam o maior número de conversões recomendadas de fábrica, que são realizadas em conjunto com parceiros selecionados e certificados pela Stellantis, além de seguirem à risca uma metodologia global de trabalho.

Os modelos podem ser convertidos em veículos de passeio 7+1 lugares, minibus 10+1 lugares, ambulância, refrigerado, serviços logísticos, oficina móvel, transporte de pessoas com necessidades especiais e até motorhome, reforçando ainda mais o DNA de integração e personalização conforme cada necessidade e atividade.

Citroën, Fiat e Peugeot começam a vender o MY25 de Jumpy, Scudo e Expert a partir de agosto em duas versões: Cargo (R$ 211.990) e Vitré/Multi (R$ 217.990), com garantia de três anos. (Fotos: Stellantis/Divulgação).