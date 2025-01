Nissan Versa atinge 31% de crescimento nas vendas em 2024

O Nissan Versa foi um dos modelos da marca japonesa que mais cresceu em vendas em 2024. Com a linha ampliada com uma nova versão, a SR, um design atual, muito espaço interno e um excelente pacote de equipamentos e tecnologias, o sedã de entrada – que é muito amplo por dentro – fechou o ano passado com um crescimento de 31%, mais que o dobro da média do mercado brasileiro.

Em 2024, o Nissan Versa emplacou 11.627 unidades contra 8.387 unidades em 2023. A versão mais vendida no ano passado foi a Advance, responsável por 54% do total do mix da linha. No mesmo período, as três cores mais procuradas pelo consumidor brasileiro: foram Cinza Grafitti (24%), Branco Diamond (21%) Preto Premium (19%).

“O Nissan Versa é um carro com amplo espaço para os ocupantes e bagagens, além de ter design moderno e tecnologias de segurança e conforto diferenciadas. Entendemos que é importante dar opções de escolha aos clientes, o que inclui ter um sedã versátil como o Nissan Versa. Ele é um carro importante na nossa linha e seguirá sua trajetória no país nos próximos anos, ajudando nos nossos planos de desenvolvimento no Brasil”, afirma Ricardo Bianchi, diretor de Vendas da Nissan do Brasil.

Nissan, mais uma vez, crescimento acima do mercado

As vendas acima da média do Nissan Versa, somadas ao forte desempenho dos outros veículos da marca comercializados no país, também contribuíram para que, novamente, a Nissan tenha sido uma das marcas com o melhor desempenho comercial no mercado nacional.

Marca que mais cresceu em vendas no país em 2023, entre as já consolidadas no mercado, com 35,2%, a Nissan manteve a sua trajetória de sucesso e completou 2024 com uma forte evolução de 21% – o setor automotivo registrou no mesmo período uma evolução de 14% nas vendas totais de carros de passeio e comerciais leves. Nos 12 meses de 2024, a empresa comercializou 87.441 de veículos no Brasil, contra 72.548 unidades no mesmo período de 2023.

Nissan Versa

Com design refinado e espaço superior ao oferecido na categoria, o Nissan Versa conta com quatro versões – Sense, Advance, SR e Exclusive – que se destacam ainda pelos seus equipamentos de conforto e segurança. Todas elas tendo como referência três pilares: Nissan Emotional Geometry Design, Premium Excitement e Nissan Intelligent Mobility.

São mais de 10 equipamentos de segurança e tecnologia disponíveis de acordo com as versões do Nissan Versa oferecendo o melhor do segmento, como: Alerta de Atenção do Motorista (DAA), Alerta de Colisão Frontal (FCW), Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros), Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert), Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA), Monitoramento de Ponto Cego (BSW), Visão 360º Inteligente (AVM) e Detector de Objetos em Movimento (MOD). Esses são importantes equipamentos que fazem parte do Nissan Intelligent Safety Shield, o escudo de segurança da marca japonesa que ajuda a proteger motorista e passageiros e que é parte da visão de mobilidade da marca, a Nissan Intelligent Mobility (NIM). (Foto: Nissan/Divulgação).