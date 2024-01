Nissan revela o Ariya NISMO no Japão

A Nissan revelou na sexta-feira (12/01), o Ariya NISMO no Tokyo Auto Salon 2024, com lançamento previsto no Japão no segundo trimestre. O crossover elegante e futurista SUV é o principal modelo elétrico da NISMO. Oferece aceleração poderosa, cabine espaçosa e atualizada e o funcionamento silencioso exclusivo dos veículos elétricos.

Baseado no Ariya e-4ORCE e apresentando um design EV NISMO dinâmico de nova geração, o Ariya NISMO oferece maior confiança e tranquilidade graças à sua aceleração extremamente poderosa e suave, comportamento exemplar e desempenho aerodinâmico estelar – tudo proporcionado pelo exclusivo NISMO sintonia.

O desempenho extremamente dinâmico, mas suave e fácil de controlar, é produzido pelo pico de potência aproximadamente 10% maior do motor, combinado com um ajuste de aceleração especial e um modo de condução NISMO exclusivo que maximiza a resposta. O som (opcional) produzido evoca as corridas de Fórmula E, aumentando ainda mais a emoção.

O ajuste especial da NISMO para cada componente do chassi, combinado com a tecnologia de controle elétrico nas quatro rodas e-4ORCE e pneus dedicados montados em rodas de alumínio altamente rígidas de 20 polegadas, gera estabilidade e capacidade de curva superiores, bem como melhor traçado de linha e melhor desempenho em curvas em altas velocidades.

O exterior combina a qualidade premium do Ariya com o dinamismo do NISMO. O desempenho aerodinâmico é melhorado graças às tecnologias derivadas de corrida totalmente elétrica, que reduzem o arrasto e proporcionam maior força descendente em velocidades mais altas – fatores particularmente importantes para veículos elétricos.

Enquanto isso, a cabine exala um ar premium com os recursos de alta qualidade, incluindo assentos e acabamentos NISMO especialmente projetados.