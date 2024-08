Nissan reafirma compromisso com o desenvolvimento profissional

No dia 18 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Estagiário. A data remonta a 1982, quando a Lei dos Estagiários (Lei 6.494) foi regulamentada e representou um marco significativo para o aperfeiçoamento da experiência dos estagiários no Brasil. Para marcar o momento e reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento de novos talentos, a Nissan do Brasil faz um balanço do seu Programa de Estágio, formado atualmente por 94 universitários em todo o Brasil.

O grupo, que ingressou na empresa no início de 2024, é composto por 47 mulheres e 47 homens, distribuídos nos escritórios da empresa no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília, além do Complexo Industrial da Nissan em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, os novos talentos estão percorrendo “uma trilha do conhecimento” por meio de um programa bem estruturado de desenvolvimento de habilidades e mentoria. Esta é uma novidade incorporada nesta edição do Programa de Estágio, que no final do ano passado recrutou jovens em todo o país com pelo menos dois anos completos até a formatura para poderem ter esse tempo de aprendizagem.

Ao fim de cada ano de estágio, eles terão que apresentar um plano com foco em melhorias para seu departamento. Esses projetos, desenvolvidos junto com seus respectivos gestores, serão apresentados ao time de Recursos Humanos e uma banca de avaliadores. Os melhores serão compartilhados com o presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez.

Também farão parte da trilha de desenvolvimento bate-papos com executivos, sessões de apresentação de áreas chave da empresa, treinamentos obrigatórios para desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, além de encontros especiais com foco na cultura organizacional da Nissan e na evolução do tema Diversidade, Equidade e Inclusão na empresa. Mais próximo do fim do programa, a equipe de Recrutamento e Seleção realizará treinamentos para aperfeiçoamento na elaboração de currículo e participação em entrevistas para prepará-los para os passos seguintes de suas carreiras.

Nissan, uma fábrica de talentos

Ao criar oportunidades e impulsionar o crescimento dos jovens dentro da empresa, a Nissan vem se transformando em uma verdadeira fábrica de talentos. É o caso de Nicolle Alves, efetivada recentemente como assistente administrativa da fábrica de Motores do Complexo Industrial da Nissan em Resende. A jovem iniciou suas atividades na empresa como estagiária na área de Plásticos, também na fábrica, em agosto de 2022.

“A Nissan agregou muito ao meu desenvolvimento profissional, me proporcionando desafios diários e oportunidades de aprendizado e crescimento. Trabalhar aqui me permitiu aprender sobre diferentes áreas da indústria automotiva, aperfeiçoar minhas habilidades técnicas e adquirir uma experiência realmente enriquecedora”, relembra ela.

Para os atuais estagiários, ela deixa um recado: “Aproveitem ao máximo a experiência. Busquem conhecimento constantemente, estejam engajados com suas equipes e abracem os desafios. Na Nissan somos desafiados todos os dias e há muitas oportunidades a serem exploradas e desenvolvidas. Sejam proativos e contribuam com suas ideias”.

Outro caso de sucesso vem do escritório da empresa em Curitiba. Lukas Kempf, hoje gerente de Estratégia e Gestão da Qualidade no TCS (Total Customer Satisfaction), começou na empresa como estagiário na mesma área em 2012. Foi efetivado em 2013 e desde então passou por quase todas as funções do TCS. “A Nissan me deu oportunidades, desafios e reconheceu meu esforço e dedicação em ir além”, relembra.

Aos jovens que atualmente estão estagiando na empresa ele dá dicas valiosas: “Foquem em entender o propósito de cada atividade ou tarefa que você tiver oportunidade de executar ou participar. Quando você entende o propósito fica muito mais fácil de você ir além, antecipar dificuldades e se destacar”.

Marca empregadora

Com o forte propósito em promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, onde todos os colaboradores têm a oportunidade de crescer e se desenvolver, a Nissan vem se consolidando como uma grande marca empregadora no país. Recentemente, a companhia japonesa recebeu duas novas certificações pela Great Place to Work, consultoria global especializada no diagnóstico e transformação da cultura organizacional. Em julho, foi reconhecida pela terceira vez consecutiva como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Já no início deste mês, foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, local em que abriga sua sede administrativa e sua fábrica no Brasil.

Em junho, a fabricante de automóveis também foi premiada pela pesquisa HRC Equidade BR, realizada pelo Instituto +Diversidade e pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, como uma das Melhores Empresas para pessoas LGBTQIAPN+ trabalharem no país. (Escrito por Camila Nowak, estagiária da Comunicação Corporativa da Nissan, com a colaboração de Ana Genaro e Mila Poli). (Fotos: Nissan/Divulgação).