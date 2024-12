Nissan marca presença no Tokyo Auto Salon 2025

A Nissan e a Nissan Motorsports & Customizing vão mostrar uma notável variedade de veículos que incorporam a evolução da tecnologia e da personalização da marca no Tokyo Auto Salon 2025, que ocorre de 10 a 12 de janeiro no Makuhari Messe, na capital japonesa.

O estande consistirá em duas zonas distintas: a seção de carros esportivos, que mostrará veículos que combinam tecnologia avançada com toques de corrida, e a seção de carros personalizados, que demonstrará a expertise única da Nissan neste campo.

A Nissan Motorsports & Customizing (NMC) também apresentará dois veículos da marca de carros personalizados AUTECH, exibindo design e funcionalidade aprimorados dos especialistas internos em carroceria da Nissan. O estande da Nissan é o número 217, no Salão Oeste.

Veículos em exposição:

● Fairlady Z: O modelo com especificação norte-americana do Fairlady Z 2025 estará em exposição – começou a ser vendido no Japão no mês passado. Este modelo ostenta desempenho dinâmico e capacidade de resposta ágil, alinhando-se perfeitamente com as intenções do motorista. O design combina harmoniosamente tradição com tecnologia moderna, apresentando a cor da carroceria recém-introduzida, Wangan Bayside Blue.

● Nissan GT-R NISMO Special Edition: Da icônica linha GT-R, a Nissan apresentará o GT-R NISMO Special Edition. Este modelo busca o mais alto desempenho na história do GT-R, incorporando o máximo em tecnologia de corrida, incluindo componentes de motor de alta precisão com balanceamento de peso, como anéis de pistão, bielas e virabrequins, juntamente com um capô de motor de fibra de carbono exclusivo da NISMO com revestimento transparente e um duto NACA.

● Nissan Ariya NISMO: Baseado no Nissan Ariya e-4ORCE, o modelo EV NISMO carro-chefe incorpora a nova geração de design EV NISMO, unindo elegância com desempenho aerodinâmico superior. Com ajuste NISMO exclusivo, ele oferece manuseio excepcional, curvas emocionantes e aceleração sustentada.

● R32 GT-R EV Conversion: O modelo conceitual R32EV é um R32 Skyline GT-R (BNR32) convertido em um elétrico por uma equipe dedicada de engenheiros voluntários da Nissan. O trabalho começou em março de 2023, com atualizações compartilhadas nos canais de mídia social da Nissan. Esta iniciativa visa capturar e recriar o charme do BNR32 integrando a eletrificação moderna. (Exibição apenas para referência).

● Motul Autech Z #23: A Nissan tem orgulho de apresentar o Z número 23 que conquistou inúmeras vitórias em várias corridas, simbolizando o DNA da Nissan. O veículo competiu na classe GT500 da série SUPER GT de 2024. O evento também contará com apresentações dos trabalhos nos boxes ao vivo com mecânicos da NISMO e uma experiência de passeio exclusiva para crianças.

● Conceito X-Trail ‘descontraído’/ Conceito X-Trail “remasterizado”: Inspirado no conceito de “relaxar”, estes dois modelos de X-Trail novos e antigos são equipados com recursos divertidos.

O conceito X-Trail ‘unwind’ (descontraído, em português) é baseado no atual X-Trail e-POWER, personalizado com um trailer para ser escalonado, criando um espaço perfeito que transcende a fronteira entre interior e exterior, perfeito para momentos como desfrutar de um autêntico expresso.

O conceito X-Trail ‘remasterizado’, o terceiro na série de personalização de carros ​​usados da Nissan após o Cube e o March, utiliza um X-Trail de geração anterior para criar um ambiente para desfrutar de discos analógicos, propondo uma nova perspectiva sobre o prazer de carros usados (exibição apenas para referência).

● Especificações de suporte a desastres: O conceito Nissan Caravan foi projetado para suporte a desastres. Com base nos comentários recebidos dos clientes sobre o Disaster Support Mobile-Hub exibido em janeiro, o design evoluiu com foco na praticidade. O modelo atual apresenta a bateria portátil da LEAF estrategicamente posicionada, aprimorando sua funcionalidade. Além do uso diário, ele foi projetado para dar suporte a atividades de socorro a desastres por vários dias em caso de emergência.

● Aura AUTECH Sports Spec / Serena AUTECH Sports Spec: A Nissan também exibirá dois veículos da linha de modelos carro-chefe da AUTECH, o Aura AUTECH Sports Spec a ser anunciado em breve e o Serena AUTECH Sports Spec, com lançamento previsto para este mês ainda. Esses modelos combinam estilo esportivo e refinado com uma experiência de direção emocionante, cada um apresentando carroceria especialmente ajustada, suspensão, características de direção hidráulica e computador para um equilíbrio envolvente de esportividade e estabilidade. (Fotos: Nissan/Divulgação).

Conceito X-Trail “descontraido”. Fairlady Z. Nissan Ariya NISMO. Nissan Caravan.