Necta Gás Natural e Scania têm plano para descarbonização

A Necta Gás Natural e a Scania uniram forças para promover o evento Scania Day: Rumo à Descarbonização, realizado no último dia 12 de dezembro, na sede da fabricante em São Bernardo do Campo (SP). A iniciativa apresentou ao mercado um modelo de logística integrado e sustentável, com foco na descarbonização de frotas pesadas, reunindo representantes do agronegócio, distribuidoras de gás, redes de postos, embarcadores de cargas e transportadoras. O projeto possui potencial para ser replicado em todo o Brasil e está alinhado às metas do Plano Estadual de Energia de São Paulo (PEE 2050). Reforçando o compromisso do governo com essa pauta, a Assembleia Legislativa aprovou, em 10 de dezembro, a PL 1510/2023 que prevê a isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para veículos pesados movidos a gás natural ou biometano, válida para os exercícios de 2024 a 2028.

A Necta Gás Natural atua em uma região estratégica que abrange 375 municípios no estado de São Paulo, com proximidade a cinco distribuidoras de gás natural (Comgás, Naturgy, MSGÁS, GASMIG e COMPAGÁS) em três estados (MG, MS e PR). Em sua área de concessão, existem 135 usinas com alto potencial para a produção de biometano – uma energia renovável derivada de resíduos como vinhaça, palha e torta de filtro, subprodutos da cana-de-açúcar. Atualmente, a Necta já conecta a Usina COCAL, em Narandiba (SP), e vai integrar a Usina Santa Cruz à sua malha, em Américo Brasiliense (SP), até 2025, com planos de expansão contínua nos próximos anos.

Liderança na transição energética

O CEO da Necta, José Eduardo Moreira, destacou a posição estratégica da companhia no cenário logístico nacional. “Nossa área de concessão possui as principais rotas de escoamento do agronegócio até os portos de Santos e Paranaguá. Nosso papel é oferecer infraestrutura robusta e eficiente, promovendo a transição energética com gás natural e biometano como alternativas sustentáveis ao diesel. Somos agentes integradores que alinham os interesses dos diferentes players do mercado, facilitando a tomada de decisão e promovendo eficiência e segurança logística com menor impacto ambiental”, explicou.

De acordo com Bruna Biazzi, gerente de Novos Negócios da empresa, a Necta Gás Natural está na vanguarda da substituição do diesel por gás natural e biometano, consolidando-se como integradora de agentes nesse ecossistema sustentável. “Nossa meta é colocar 2.000 caminhões movidos a gás em circulação em nossa região nos próximos cinco anos”, afirmou. O plano integrado está sendo desenhado pela Necta desde o início do ano, em conjunto com todos os players envolvidos. “Trabalhamos muito na elaboração do plano antes dele ser apresentado para o mercado. Acreditamos que o Agronegócio será o grande impulsionador da descarbonização. Essa transformação de fontes de energia mais sustentáveis na logística do agro irá destravar as rotas sustentáveis para muitas indústrias que possuem metas de redução de emissões GEE”, concluiu Bruna.

A Necta demonstrou no evento que é possível aliar sustentabilidade à economia operacional, comprovando que o gás natural é competitivo em relação ao diesel. O abastecimento pode ser realizado tanto em postos quanto em garagens, com tarifa especial para frotistas. Essa infraestrutura de abastecimento oferece segurança financeira para que os transportadores invistam, apresentando um Custo Total de Propriedade (TCO) positivo.

Bruno Madalena, Gerente Executivo de ESG na Necta Gás, complementa: “O mercado e os estados estão se organizando para o CGOB (Certificado de Rastreabilidade do Biometano). A Lei do Combustível do Futuro trouxe mais tração e clareza sobre como as empresas podem se apropriar do atributo separado da molécula de gás renovável para a descarbonização. Esse foi mais um incentivo do governo brasileiro para avançarmos na liderança global de uma transição energética eficiente e sustentável”.

Apoio de grandes players e novos modelos Scania

Entre os grandes apoiadores da iniciativa está a Rumo Logística, uma das maiores operadoras ferroviárias do Brasil. A Rumo Logística esteve presente e destacou a importância da descarbonização na cadeia produtiva para impulsionar a competitividade de seus clientes. “A complementariedade entre o modal ferroviário, que por essência já tem menor pegada de carbono, e o modal rodoviário, ao substituir o diesel pelo gás, reduz substancialmente as emissões e alavanca todos os elos da cadeia, fazendo o produto chegar ao seu destino com eficiência, segurança e sustentabilidade”, comentou Eudis Furtado, vice-presidente Comercial & de Novos Negócios da Rumo.

“A Scania inicia uma parceria inédita e a mais completa até agora nesses cinco anos de vendas pioneiras de caminhões movidos a gás e/ou biometano no Brasil. Temos um modelo completo de negócio para oferecer aos clientes nesta sinergia com a Necta, que está gerando e gerará muitos frutos. Estamos avançando para um passo muito concreto e fundamental para o futuro do modal a gás no transporte de cargas por caminhões. É uma estrutura pronta para reduzir emissões e tornar as frotas mais sustentáveis”, disse Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil. “A Scania é a pioneira na tecnologia de caminhões movidos a gás natural comprimido e/ou biometano no Brasil. Começamos as vendas em 2019 e até agora já superamos as 1.400 unidades negociadas. Acreditamos que o caminhão a gás seja o ideal nas rotas de 200 a 600 km, médias distâncias”, salientou Nucci.

“A Scania está liderando a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Nos últimos cinco anos, criamos e desbravamos um mercado que não existia fazendo parcerias com produtores, distribuidores e companhias públicas de gás. E, vamos continuar apoiando e oferecendo todo suporte aos nossos clientes”, afirmou Nucci.

A parceria com a Scania, pioneira e referência em caminhões movidos gás e/ou biometano, foi decisiva para viabilizar o projeto. Em 2018, a fabricante lançou sua primeira linha de caminhões movidos a gás natural (comprimido), liquefeito (gnl) e/ou biometano (100% sustentável), com início de vendas em 2019.

A Scania apresentou em 2024, o seu novo caminhão a gás de 460 cavalos e autonomia de até 650km, o GH 460 6×2, sendo mais um passo importante para a transição para um sistema de transporte mais sustentável. A empresa projeta que nos próximos cinco anos de 10% a 15% dos caminhões vendidos serão de caminhões a gás.

A autonomia superior de até 650 km permite atender a todos os segmentos do Agro. Em 2024, a Scania também adicionou a potência de 420cv, em substituição à 410cv. Os modelos poderão ser configurados nas trações 4×2, 6×2 e o 460 também na estreante 6×4. O GH 460cv a gás chama a atenção pelos dois novos cilindros de gás, desta vez atrás da cabine. É o que a Scania chama de “conceito mochilão”. Além dos oito cilindros laterais tradicionais, foi ampliada a autonomia justamente com mais dois. O motor de 13 litros desenvolve torque de 2.300Nm (1.000 – 1.300 rpm). O entre-eixos é reduzido a 3.600mm, que permite o acoplamento a semirreboques de até 15,40m, costumeiramente chamados de “carretas 30-pallets”, além de aumento na capacidade de gás para até 270 metros cúbicos. Ele faz parte da gama X-gas.

Os pioneiros caminhões semipesados e pesados Scania movidos a gás (natural comprimido e/ou biometano) são vocacionados para médias e longas distâncias. Seus motores são do Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis) e não são convertidos do diesel para o gás, têm garantia de fábrica, tecnologia confiável, desempenho consistente e força semelhante ao diesel. Além de serem mais silenciosos. As potências oferecidas são: 280, 340, 420 e 460 cavalos. (Fotos: Scania/Divulgação).

Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Brasil. José Eduardo Moreira, CEO da Necta. Todos os participantes do evento. Caminhões Scania GH 460 6×2.