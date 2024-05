Myasava arrecada donativos para as vítimas do RS

O Autódromo Zilmar Beux estará agitado no próximo fim de semana, com a realização da 2ª etapa da Stock Car Series e a 4ª etapa da Stock Car Pro Series. Estarão na pista pilotos experientes como os ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, Felipe Massa e Ricardo Zonta, mas a nova geração também estará bem representada por Akyu Myasava, que será o único cascavelense a estar na pista de Cascavel no fim de semana.

Akyu é estreante e mais jovem piloto a disputar a Stock Series nesta temporada. Ele inicia a “Semana Stock Car em Cascavel” com uma campanha de arrecadação de donativos em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Demonstrando a maturidade de veterano, Akyu diz que acompanha o drama vivido pelos gaúchos e conversa praticamente todos os dias com integrantes de sua equipe, a Garra Racing Team, que tem sua sede em Caxias do Sul.

“Não podemos ficar alheiros a tudo o que está acontecendo com nossos irmãos gaúchos. Por isso, com apoio da diretoria do Kart Clube de Cascasvel e dos kartistas, estou conclamando aos amigos, aos cascavelenses, apaixonados por automobilismo, para que doem donativos. Montamos um posto de coleta no Kartódromo e iniciamos a arrecadação nesta terça-feira, partir das 13h30. A arrecadação irá até o fim de semana. Tudo o que for arrecada será levado pelo caminhão da equipe após a prova de Cascavel. Os primeiros doadores ganharão bonés”, informa Akyu Myasava, que conta com apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare em sua temporada de estreia na Stock Series.

Programação

A programação da Stock Series em Cascavel, começa na sexta-feira (17), às 8h45 com o Shakedown; às 10h20, treino livre para os rookies; e às 14h05, segundo treino livre.

No sábado, a partir das 8h50, será realizado o terceiro treino livre; às 10h50, treino classificatório; e às 12h35, largada da corrida 1, com duração de 25 minutos, mais uma volta.

Já no domingo a corrida 2 terá largada às 9h35, com duração de 20 minutos, mais uma volta; e a largada da corrida 3, com 25 minutos, mais uma volta, está prevista para às 10h15. (Foto: Murilo Garcia/Divulgação).