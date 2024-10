Motor projetado e produzido pela Horse vai equipar o novo Dacia Bigster

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Horse, divisão da Horse Powertrain e líder em sistemas de powertrain inovadores e de baixas emissões, irá fornecer o motor do novo Bigster Hybrid 155 – o modelo flagship da nova linha de SUVs da Dacia.

O Dacia será o primeiro veículo a utilizar o powertrain Hybrid 155, que será produzido na fábrica da Horse em Valladolid, Espanha. O motor de 1.8 litro e 4 cilindros fornecerá até 107 cv de potência e é o primeiro projetado e produzido totalmente pela Horse, desde sua criação em julho de 2023.

“O All-New Bigster será uma vitrine perfeita da liderança e expertise da Horse em powertrain híbrido. Como o primeiro motor produzido inteiramente dentro da nossa divisão, este momento é extremamente significativo para a indústria automotiva. A HORSE agora atesta que pode lidar com todo o ciclo de vida do desenvolvimento e produção de motores. Com nosso know-how consolidado, estamos ajudando marcas e OEMs a inovar e trazer novas ofertas ao mercado em um ritmo sem precedentes”, afirma Matias Giannini, CEO da Horse Powertrain.

Patrice Haettel, CEO da Horse, reforça: “Nosso mais recente motor de alta eficiência garantirá ao All-New Bigster um desempenho e eficiência incríveis em todas as condições e modos de condução, proporcionando um veículo de baixas emissões que eleva o padrão da classe SUV. Este é um momento incrível para nossos engenheiros e membros da equipe de Valladolid, que fizeram história na empresa ao trazer ao mercado o primeiro motor desenvolvido e produzido inteiramente pela Horse”.

Powertrain eletrificado de próxima geração

Além do motor da Horse, o powertrain Hybrid 155 do novo Bigster da Dacia apresenta um motor elétrico de 50 cv, um motor elétrico de partida/gerador de alta voltagem e uma bateria de 1,4 kWh. A transmissão sem embreagem do Hybrid 155 possui quatro marchas para o motor a combustão Horse e duas para os motores elétricos.

O powertrain do All-New Bigster Hybrid 155 terá desempenho e potência líderes de mercado, incluindo uma capacidade de reboque de uma tonelada. Em termos de eficiência, o modelo melhora significativamente em relação ao powertrain Hybrid 140, oferecendo uma redução de 6% no consumo de combustível e nas emissões. Seu sistema de frenagem regenerativa, alta capacidade de recuperação de energia da bateria e transmissão eficiente permitem que o Hybrid 155 possa sempre iniciar no modo totalmente elétrico e permanecer por até 80% do tempo na cidade. (Fotos:Horse/Divulgação).

Powertrain Hybrid 155. Dacia Bigster Hybrid 155.