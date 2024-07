Modelos milionários da M-Benz são estrelas em leilões da Copart

Os motoristas terão a oportunidade de arrematar mais dois modelos de carros de luxo de valores milionários nos leilões organizados pela Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos.

Entre as opções disponíveis nos certames estão dois automóveis da marca alemã Mercedes-Benz: Classe G 63 AMG 4matic 4.0 V8 Biturbo 2021, com tabela Fipe de 2.353.201,00 e AMG GT R 4.0 V8 Biturbo 2020, com tabela Fipe de 2.320.500,00. Os automóveis serão leiloados com a classificação de média monta, ou seja, depende de uma quantidade moderada de reparos para receber autorização dos órgãos de trânsito e voltar a circular.

Os apaixonados por automóveis de luxo têm mais opções de marcas automotivas conceituadas para arrematar nos leilões organizados pela Copart. Ainda entre as montadoras alemãs, um Porsche Taycan Cross Turismo 2023, com tabela Fipe de 746.295,00 reais e BMW M6 Gran Coupe 2017, com tabela Fipe de 370.672,00 reais, também serão leiloados.

“Comprar um veículo de luxo é um desejo de todo motorista apaixonado por carros, então oportunidades como esta, em leilões organizados pelo nosso time na Copart, são excelentes oportunidades para aproveitar preços interessantes e levar para casa um bem exclusivo”, afirma Ciro Ronchezel, diretor de marketing e produto da Copart.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Para mais informações, visite: https://www.copart.com.br/. (Fotos: Copart/Divulgação).