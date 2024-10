Michelin é o pneu oficial da nova supermáquina Ferrari F80

A Michelin foi escolhida como fornecedora exclusiva de equipamentos originais pela Ferrari para sua nova supermáquina F80, para a qual desenvolveu um pneu exclusivo inspirado na linha Michelin Pilot Sport Cup 2R, o K1.

O novo pneu K1 é o resultado de 15 meses de desenvolvimento e apresenta duas exclusividades mundiais: novas tecnologias do setor automobilístico e novos processos. É também o pneu mais largo já produzido pela Michelin para a Ferrari, com medidas 285/30R20 na dianteira e 345/30R21 na traseira, uma medida específica para supercarros.

A Michelin desenvolveu sistemas de modelagem exclusivos para os pneus, a fim de simular as situações mais extremas. Esses algoritmos patenteados e protegidos por criptografia são os mais avançados do mundo e permitem à marca fazer grandes avanços em pesquisa. Simultaneamente, a companhia liderou um programa virtual de desenvolvimento industrial para definir e otimizar seu processo de produção.

Os pneus F80 são produzidos usando as máquinas exclusivas C3M da Michelin. Este processo de produção, o único do gênero no mundo, é capaz de produzir com precisão de um décimo de milímetro, tornando cada pneu um item de alta costura. (Foto: Ferrari/Michelin/Divulgação).