Metropolitano de Kart de Cascavel chega à decisão

Cascavel terá decisão do kart no sábado (26/10), quando será disputada a 3ª e última etapa do Campeonato Metropolitano de 2024. A prova terá toda a sua programação desenvolvida no sábado, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A disputa pelo título está aberta em todas as categorias. Depois de duas etapas, os líderes são Iury Mucelin na categoria F-4 Sênior; Lucas Krzesinski, na F-4 Light; Benício Frare Rodrigues, na Escola; Arthur Machado, na F-4 Júnior; Ricardo Enrique Clari Gayol, na Cadete; Gabriel Pena Carrer, na F-4 Força Livre; Cristian Reuse, na F-4 195; Edivan Monteiro, na F-4 Super Sênior; Pietro Sorbara, na Mirim; Rafael Dietrich, na F-4 Graduados; Marcos Bogo Montans, na 125 Pró; e Isabela Kresta na categoria Batom.

Classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel:

Categoria F-4 Sênior:

1.º) Iury Mucelin, com 54 pontos;

2.º) Lucian Patrick Brandalize, 29;

3.º) Diego Balem, 27;

4.º) Bruno Cesconetto, 23,5;

5.º) Luiz Augusto Koyama, 23;

6.º) Joelson César Alves, 22,5;

7.º) Luciano Delgado Conceição, 21,5;

8.º) Maurício Zaffari, 21;

9.º) Edwardo T. Tanabe, 20;

10.º) Eduardo Ferrari, com 8,5 pontos.

Categoria F-4 Light:

1.º) Lucas Krzesinski, com 40,5 pontos;

2.º) Rafael Grapiglia, 35;

3.º) Giovanny Zonatto, 32,5;

4.º) Pedro Gabriel Bueno Gouveia, 27,5;

5.º) Luís Eduardo Noal, 20;

6.º) Cristian Reuse, 16,5;

7.º) Kawam Birick, 15;

8.º) José Henrique Luza, 13,5;

9.º) Gustavo Santos e Isabela Kresta, com 13 pontos.

Categoria Escola:

1.º) Benício Frare Rodrigues, com 22 pontos;

2.º) Bernardo Kresta, 11;

3.º) Kawe Birck, 9;

4.º) Pedro Bueno, Antony Utida dos Santos, Lorenzo da Silva Portes, 8;

5.º) Elisa Steffen Reuse e Laura Bueno, 7;

6.º) Bernardo Ferri, 6;

7.º) Betina de Britto e Théo Felipe de Oliveira, com 5 pontos.

Categoria F-4 Júnior:

1.º) Arthur Machado, com 49,5 pontos;

2.º) Bernardo Furlan Silva Motter, 43,5;

3.º) Arthur S. Fabiano, 37,5;

4.º) Luigi Dal Moro Gollin, 34;

5.º) Amir Osman, 27;

6.º) Davi Moreira Betone P. Lima, 21,5;

7.º) Eloisa Rodrigues Chefer, 15;

8.º) Christian Coninch, 14;

9.º) Alexandre Rafael Montiel, 11;

10.º) Eduardo Luiz Corvello, com 4,5 pontos.

Categoria Cadete:

1.º) Ricardo Enrique Clari Gayol, com 43,5 pontos;

2.º) Caetano Cavalcante, 38;

3.º) Bernardo Cavalcante, 35,5;

4.º) Flávio A. M. Maioli, 34,5;

5.º) Rafael da Silva, 28,5;

6.º) Francisco Morgenstern, 20,5;

7.º) Gustavo H. R. dos Santos, 17,5;

8.º) Felipe Morgenstern, 13;

9.º) Pietro Marcanzoni Lamb, 10,5;

10.º) Tomaz Prati Sperafico, com 0 pontos.

Categoria F-4 Força Livre:

1.º) Gabriel Pena Carrer, com 27,5 pontos;

2.º) Fábio Marques Tomazi, 21,5;

3.º) Gabriel de Araújo, 21;

4.º) Victor Jesus, 17,5;

5.º) Moacir Carrer, 12,5;

6.º) Valmir Carrer, 12;

7.º) Agnaldo Soares Sampaio, 9;

8.º) Mauricio M. Totoli, 6,5;

9.º) Paulo Rodrigo de Souza, com 0 pontos.

Categoria F-4 195:

1.º) Cristian Reuse, com 33,5 pontos;

2.º) Lucian Patrick Brandalize, 29,5;

3.º) Jackson Camargo, 28;

4.º) Jefferson de Paula Júnior, 13,5;

5.º) Rafael Pedrotti, 8;

6.º) José Lucas Pereira, 7;

7.º) Roberto Vanzin, 6;

8.º) Gilliard Chmiel, 4;

9.º) Luiz César Schroeder, com 2 pontos.

Categoria F-4 Super Sênior:

1.º) Edivan Monteiro, com 34,5 pontos;

2.º) Auber Miola, 34;

3.º) Edwardo Tanabe, 31,5;

4.º) Agnaldo Soares Sampaio, 18,5;

5.º) Eloy Lattmann, 8;

6.º) Fábio Dall Agnol, 6;

7.º) Jean Pedro Straparava, 5;

8.º) Claudecir Guligurski e Natan Aceti, com 0 pontos.

Categoria Mirim:

1.º) Pietro Sorbara, com 56 pontos;

2.º) Lucca Goulart e Miguel de Oliveira Tomazelli, 36,5;

3.º) Davi Lucas de Oliveira, 34,5;

4.º) Gabriel Kavalco, 25,5;

5.º) Bernardo Kresta, 13;

6.º) Bernardo Felipe Brandão, 9;

7.º) Gustavo Bezerra Mello, com 7 pontos.

Categoria F-4 Graduados:

1.º) Rafael Dietrich, com 55 pontos;

2.º) Lucas Cartieri, 41,5;

3.º) Rafael Deitos, 36,5;

4.º) Rafael Pedrotti, 17,5;

5.º) Eduardo Palu de Araújo, 11;

6.º) João Vitor da Silva e Rafael Mascarello, com 0 pontos.

Categoria 125 Pró:

1.º) Marcos Bogo Montans, com 38,5 pontos;

2.º) Marcos Fernandes dos Santos, 25;

3.º) Juliano Martins dos Santos, 22,5;

4.º) Pedro Henrique Mesa, 14;

5.º) Fermino Florão, 8;

6.º) Yuan Martins Lopes, 7;

7.º) André de Toledo, com 0 pontos.

Categoria Batom:

1.º) Isabela Kresta, com 29,5 pontos;

2.º) Francielles Steffen, 21,5;

3.º) Renata Sarquis de Castro, 21;

4.º) Ane Carolina Alencastre, 16,5;

5.º) Chaiane Pimenta, 16;

6.º) Délia Maria Pires, com 5 pontos.

(Fotos: Tiago Guedes/Divulgação).

A categoria Escola tem excelente grid e garante a renovação do kartismo de Cascavel.