Mercedes-Benz GLB 2025 traz mais potência e tração integral

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil segue ampliando as possibilidades de escolha para seus clientes no mercado brasileiro com mais uma novidade na sua Linha 2025. A partir de setembro, o novo Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC, um SUV urbano e jovial estará disponível em toda a rede de concessionários do país em duas versões de acabamento, motor 4 cilindros eletrificado mais potente e, agora, com tração integral nas quatro rodas. Os novos modelos da linha 2025 já estão disponíveis para encomendas na rede de concessionários com preços sugeridos de: M-Benz GLB 220 4MATIC Progressive R$ 369.900,00 e M-Benz GLB 220 4MATIC AMG Line R$ 399.900,00.

Principal estrela da Linha 2025, a nova motorização que equipa o GLB 220 4MATIC é a 4 cilindros em linha eletrificada com rede 48V que entrega ainda mais performance, com 190 cv e torque de 300 NM. Completa o pacote de novidades o sistema de tração integral nas quatro rodas 4MATIC, que eletronicamente é capaz de direcionar a tração para o a roda que tiver melhor aderência, aumento a segurança e o controle em qualquer tipo de terreno.

O sistema de tração integral “4MATIC” é totalmente variável através do uso do torque sob demanda. Dependendo da perda de aderência das rodas, o 4MATIC envia o torque excedente para o eixo traseiro conforme necessário. Especialmente em estradas molhadas, é possível sentir imediatamente a melhora na estabilidade e na dirigibilidade. Ele intervém em situações especiais no momento em elas que ocorrem. A base para isso é a perfeita interação entre o 4MATIC e os sistemas demais eletrônicos de frenagem, controle e tração, como o ABS, ESP® e 4ETS.

Além dessas características, o novo GLB 220 4MATIC também vai se destacar fora do asfalto. Ambas as versões são equipadas de série com o Pacote Off-Road Engineering, que pode ser acionado via um programa de condução Offroad disponível para seleção através do Dynamic Select. Esse programa de condução Off-Road otimiza a tração superfícies de baixa aderência como areia ou lama. Para isso, ele ajusta a entrega de potência do motor e o controle do ABS para terrenos com essas características.

Junto com esse pacote, o novo modelo também passa a oferecer o sistema de “Regulação de velocidade em descidas: a regulação de velocidade em descidas (DSR) suporta a condução controlada em descidas através de frenagem direcionadas. Esse sistema pode ser selecionado na tela central e, uma vez ativada, mantém uma baixa velocidade selecionada entre 2 km/h e 18 km/h. Com o menu especial “Off-road”, a tela central traz uma representação realista da inclinação, ângulo de inclinação e configurações técnicas selecionadas, ajudando o condutor a avaliar corretamente as manobras de condução em terrenos fora de estrada.

As duas versões de acabamento, AMG Line e Progressive, foram criadas para atender aos clientes com todos os tipos de estilos e personalidades.

A linha Progressive se caracteriza por um padrão de acabamento externo e interno que busca o refinamento e o luxo em cada detalhe, com novas combinações de materiais e cores. No exterior, a grade do radiador segue o padrão Mercedes-Benz com acabamento cromado, saídas de escapamento cromadas, um spoiler traseiro com faixa decorativa em cromo e rodas de liga leve de 18’.

No interior, o acabamento em alumínio e os detalhes cromados no volante e nas saídas de ar enfatizam um estilo mais dinâmico e requintado. O elegante volante esportivo multifuncional em couro proporciona uma sensação de conforto e segurança. Graças as teclas sensíveis ao toque, os clientes podem operar a maioria das funções sem precisar tirar as mãos do volante.

Na linha AMG Line, todos os detalhes externos, como grade do radiador, para-choques exclusivos e as rodas AMG de liga-leve de 19’ evocam o DNA esportivo da Mercedes-AMG. E outros elementos no interior, como os assentos esportivos revestidos em Artico/Dinamica material usado na F1 e o volante multifuncional esportivo em couro, reforçam essa personalidade própria.

“O novo GLB 220 4MATIC vai trazer ainda mais versatilidade para nossa Linha 2025. Seja um cliente mais jovial ou mais tradicional, temos a opção que se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida”, diz Evandro Bastos, Head de Produto Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Assim como nos demais modelos da Linha 2025 de automóveis compactos da Mercedes-Benz, a digitalização também está presente com a integração sem fio de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto que oferece acesso aos aplicativos mais importantes do telefone. Os clientes também podem usar aplicativos de terceiros, como o Spotify, de forma rápida e fácil. E a bateria do smartphone pode ser recarregada diretamente no console central por meio do sistema de carregamento sem fio por indução. Toda essa conectividade faz parte do sistema de entretenimento inteligente Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que torna mais simples algumas atividades como trocar a música ou ajustar o ar-condicionado via comandos de voz.

A segurança ativa e passiva está presente em vários itens de suas longas listas de equipamentos de série. Os modelos estão equipados com o sistema de Faróis Full Led High Performance, que iluminam as ruas com um feixe amplo de forma muito mais precisa do que os faróis convencionais. A luz branca quente uniforme dos faróis de LED é próxima à temperatura de cor da luz do dia. Isso cansa menos os olhos e ajuda a manter a concentração por mais tempo, além de proporcionar uma sensação de relaxamento. Graças ao grande alcance dos faróis, as situações de trânsito e os obstáculos podem ser vistos mais cedo, permitindo reações mais rápidas.

O Assistente de distância ativa Distronic adapta automaticamente sua velocidade a veículos mais lentos à frente. A distância desejada pode ser configurada em várias etapas, seja no trânsito da cidade ou em rodovias. Até uma velocidade de 160 km/h, o Distronic pode manter essa velocidade sem que o condutor precise frear ou acelerar constantemente. O veículo então acelerará até a velocidade escolhida de acordo do programa de condução selecionado. Se o condutor precisar intervir, um aviso visual e sonoro poderá ser dado. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).