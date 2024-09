Mercedes-Benz eActros 600 é eleito “Caminhão do Ano”

TRUCK OF THE YEAR 2025

Jornalistas que cobrem o setor de veículos comerciais em 24 países europeus votaram no Mercedes-Benz eActros 600, caminhão elétrico à bateria, como o “International Truck of The Year 2025”. Esta é a premiação mais importante no setor.

Em sua argumentação, o júri elogiou o conceito tecnológico inovador do caminhão pesado elétrico da Mercedes-Benz para longas distâncias, que impressionou pela moderna tecnologia de tração, alta eficiência energética e autonomia de 500 quilômetros sem carregamento intermediário. Esses números foram alcançados no “eActros 600 European Testing Tour 2024” – uma jornada de desenvolvimento do caminhão elétrico de mais de 15.000 quilômetros, passando por um total de 22 países. Em vários estágios desse tour, em teoria, teria sido até mesmo possível alcançar autonomias acima de 600 quilômetros sem carregamento intermediário. Ao longo de toda a rota, os dois caminhões de longa distância foram carregados exclusivamente em pontos de recarga públicos.

Karin Rådström, CEO da Mercedes-Benz Trucks, recebeu a premiação de Gianenrico Griffini, presidente do júri do ItotY, num evento realizado na IAA Transportation 2024 em Hannover, na Alemanha.

“Desde o início, a Mercedes-Benz Trucks projetou o eActros 600 como um caminhão elétrico. O resultado é um veículo de última geração movido à bateria elétrica, apropriado para uma ampla gama de aplicações de longa distância”, diz Gianenrico Griffini, resumindo a decisão do júri.

“Estamos orgulhosos e empolgados com a premiação. Quase todos os membros do júri dedicaram algum tempo ao volante, testando o eActros 600 em rodovias por toda a Europa. Assim, eles tiveram a oportunidade de experimentar pessoalmente a capacidade de desempenho do caminhão. Hoje é um dia de orgulho para as equipes que trabalharam com tanto afinco nos últimos anos para fazer desse caminhão um líder de mercado”, afirma Karin Rådström.

De acordo com as regras do júri, o título é concedido anualmente ao caminhão que realizou a maior contribuição para inovações no transporte rodoviário em termos de eficiência, emissões, segurança, dinâmica veicular e conforto. Desde a introdução da premiação “International Truck of The Year”, em 1977, a Mercedes-Benz Trucks ganhou o título dez vezes. Neste ano, a fabricante também impressionou o júri pela primeira vez com um veículo movido à bateria elétrica.

Os vários jornalistas do ITotY que participaram do eActros 600 European Testing Tour 2024 elogiaram a aerodinâmica da nova cabina ProCabin. A aerodinâmica aprimorada é particularmente importante para os caminhões movidos à bateria elétrica no transporte em longas distâncias, pois a resistência do ar é um dos principais fatores que influenciam o consumo de energia. Além disso, mais energia pode ser recuperada, levando a uma maior autonomia.

O desempenho do conjunto de propulsão, a aceleração suave e o ambiente de trabalho sem vibração, com os vários programas de condução, também foram avaliados positivamente pelos jornalistas do ITotY. A Mercedes-Benz Trucks desenvolveu um novo eixo de roda elétrico, projetado para 800 V, com dois motores elétricos e transmissão de quatro velocidades, especialmente para o uso no transporte de longa distância. Os motores elétricos geram uma potência contínua de 400 kW, e uma potência de pico de 600 kW. Adicionalmente, o eActros 600 apresenta o piloto automático e controle de transmissão Predictive Powertrain Control (PPC) compatível com a tração elétrica. Este sistema considera automaticamente a topografia, o traçado da estrada e as sinalizações de tráfego para permitir o estilo de condução mais eficiente possível. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).