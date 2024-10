Mercedes-AMG ONE bate recorde no mítico circuito de Nürburgring

Desde outubro de 2022, o Mercedes-AMG ONE tem sido o automóvel de produção mais rápido no histórico circuito alemão de Nürburgring-Nordschleife e tem permanecido imbatível desde então. O único rival é ele próprio. Agora, o embaixador e piloto da marca Mercedes-AMG, Maro Engel, melhorou significativamente o tempo de volta que havia estabelecido anteriormente.

Com um tempo oficialmente medido e autenticado de 6 minutos e 29.090 segundos para a pista de 20.832 quilômetros, o hipercarro com tecnologia de Fórmula 1 superou seu próprio recorde para veículos de produção em mais de cinco segundos. Isso faz do Mercedes-AMG ONE o primeiro modelo de rua a quebrar a marca mágica de 6:30 min. O veículo também é o único hipercarro híbrido de série até o momento a enfrentar a pista mais desafiadora do mundo, sendo o líder incontestável na classe dos superesportivos.

Para alcançar os ambiciosos objetivos que haviam sido estabelecidos, uma preparação meticulosa foi necessária. Além disso, as condições da pista tinham que ser ideais para superar a marca de 6:30 min. No dia 23 de setembro de 2024, às 18h56, em sua terceira volta cronometrada, Maro Engel alcançou o novo recorde. Com temperaturas de 15° (ar) e 20° (asfalto), a lendária pista estava seca e oferecia uma condição de aderência ideal.

Assim como Lewis Hamilton e George Russell em seus finais de semana de corrida de Fórmula 1™, Maro Engel também precisou utilizar da melhor forma possível a energia elétrica do sistema híbrido. Isso é particularmente desafiador, especialmente em uma pista com mais de 20 quilômetros de extensão. Portanto, é importante usar as seções corretas da pista para recuperar energia durante as fases de frenagem e assim armazenar energia nas baterias novamente.

Para isso, o piloto utilizou o sistema de Controle de Fluxo de Energia (EFC) de quatro estágios do Mercedes-AMG ONE e, em alguns casos, deliberadamente tirou o pé do acelerador um pouco mais cedo do que faria normalmente. No jargão técnico, isso é conhecido como “lift and coast”. Testes preliminares no simulador em Affalterbach e na própria Nordschleife forneceram as informações necessárias para que equipe e piloto pudessem implementar a forma ideal para a volta recorde.

De acordo com as especificações da Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, o automóvel foi testado e documentado pela TÜV Rheinland para garantir que estava em condição padrão. Um notário confirmou que a tentativa de recorde foi realizada corretamente.

O Mercedes-AMG One é o único hipercarro no mercado que traz a tecnologia híbrida da Fórmula 1 diretamente das pistas para as ruas. Com um motor a combustão e quatro motores elétricos, o híbrido E Performance entrega um total de 1.063 cv, com a velocidade máxima limitada a 352 km/h. Outras tecnologias incluem o monocoque e a carroceria em carbono, a unidade motor/transmissão como parte integrante da estrutura, a aerodinâmica ativa e o chassi “pushrod”. Com sua tecnologia de ponta, o Mercedes-AMG ONE de dois lugares oferece até mais que um carro de Fórmula 1 em alguns aspectos. Ele conta com o sistema de tração integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variável, com eixo traseiro híbrido e eixo dianteiro elétrico com vetorização de torque.

Para a tentativa de recorde, foram selecionados os valores máximos de cambagem dentro da tolerância de entrega. O programa de condução “Race Plus” foi utilizado, resultando em uma aerodinâmica ativa, com o ajuste de chassi o mais firme possível, rebaixamento em 37 mm no eixo dianteiro e 30 mm no eixo traseiro e, claro, potência total de todos os motores.

O Sistema de Redução de Arrasto (DRS) é ativado pelo piloto ao pressionar uma tecla no volante, retraindo os aletas dianteiros das asas e o elemento aerodinâmico superior da asa traseira de dois estágios. Esse sistema reduz o arrasto, o que garante velocidades mais altas nas seções rápidas da pista. Em trechos sinuosos, os elementos aerodinâmicos se estendem novamente em alta velocidade, proporcionando mais downforce.

Os clientes do Mercedes-AMG ONE podem aproveitar ao máximo todas essas opções de ajustes. E isso também se aplica aos pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, que são equipamentos de série e foram especialmente desenvolvidos para o automóvel em colaboração com o parceiro de desenvolvimento Michelin. O sistema de freios compostos de cerâmica de alta performance AMG de série garante a maior desaceleração e estabilidade em todas as situações. (Fotos: Mercedes-AMG/Divulgação).