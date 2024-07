Mercedes-AMG C 63 S E Performance traz tecnologia híbrida da F1 para as ruas

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil lança no Brasil o quarto modelo equipado com o sistema AMG E PERFORMANCE. O novo Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE traz o trem de força híbrido projetado para máximo desempenho, combinando o motor AMG 4 cilindros turbo de 2.0 litros com uma Unidade de Tração Elétrica (EDU) no eixo traseiro para oferecer uma experiência de condução única e personalizada.

O novos Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE já pode ser encomendado em todos os concessionários da marca no país ao preço público sugerido a partir de R$ 906.900,00 e R$ 1.015.900,00 na versão F1 Edition.

Dependendo do modo de condução, o motor elétrico aumenta a potência e o torque e se adaptam para proporcionar uma experiência de condução única. A condução totalmente elétrica também é possível. O trem de força elétrico e a bateria de alta performance com 400 volts são desenvolvimentos exclusivos da AMG. Assim como na Fórmula 1, a bateria é especificamente projetada para rápida entrega e carregamento de energia com resfriamento direto das células.

A potência total do sistema combinado é de 680 cv, o torque máximo combinado do sistema é de 1.020 Nm e pela primeira vez em um Mercedes-AMG C 63, o sistema de tração integral totalmente variável AMG Performance 4MATIC+ está disponível para transferir a potência de tração para o asfalto, incluindo um Modo Drift para ainda mais prazer de condução. Além disso, o novo superesportivo é equipado com o eixo traseiro direcional, outra característica única neste segmento.

Design exterior: a forma segue a função

O design do novo C 63 S E PERFORMANCE difere dos demais Classe C em suas proporções ainda mais marcantes. A dianteira é 50 mm mais longa e os para-lamas dianteiros são mais largos. No geral, as dimensões exteriores diferem consideravelmente das do Mercedes-Benz Classe C. São 83 mm a mais em comprimento, 76 mm em largura no eixo dianteiro e 10 mm no entre eixos, o que se traduzem em um AMG C 63 S ainda mais poderoso e alongado.

Uma nova característica distintiva e exclusiva do C 63 S E PERFORMANCE é a estreita saída de ar no centro do capô, que se transita elegantemente para as duas elevações de potência. Uma novidade em um modelo de produção Mercedes-AMG, um emblema redondo com o brasão da AMG substitui a estrela da Mercedes com a coroa de louros no capô. Elementos característicos continuam a ser a grade do radiador específica da AMG com estrias verticais e a o para-choque dianteiro da AMG em design de asa a jato. Grandes entradas de ar direcionam o fluxo de ar especificamente para suas várias funções. Dois painéis de ar controlados eletronicamente (atrás da grade do radiador e na saia dianteira) permitem que o ar seja regulado conforme necessário.

Saias laterais combinando, o para-choque traseiro com grande difusor, bem como os dois acabamentos de escape duplo trapezoidal externamente nervurados completam o design. Detalhes exclusivos na traseira incluem um spoiler na tampa do porta-malas, a tampa de carregamento plug-in e a designação do modelo contra um fundo vermelho. O emblema “E PERFORMANCE” nos para-lamas indica a motorização híbrida.

Interior elegante, luxuoso e muito esportivo

No interior, os bancos esportivos AMG com um layout especial de estofamento e um padrão de costura distintivo contribuem para a impressão refinada. Existem também muitas opções individuais disponíveis para o interior. Cores exclusivas e vários estofamentos em couro nappa com o emblema AMG em relevo nos apoios de cabeça dianteiros enfatizam o lado esportivo ou luxuoso do C 63 S E PERFORMANCE.

O sistema de infoentretenimento MBUX inclui vários displays e funções específicos da AMG e do sistema híbrido. Estes incluem os displays no quadro de instrumentos, no display central multimídia em orientação vertical na console central e no head-up display.

A visualização do quadro de instrumentos pode ser personalizada com diferentes estilos de exibição e visualizações. O estilo “Supersport” exclusivo AMG oferece a opção de exibir vários conteúdos através de uma estrutura de menu vertical. Estes incluem um menu com temperaturas específicas do sistema híbrido ou um menu de configuração que exibe as configurações atuais para a suspensão ou transmissão. Além disso, o condutor também pode exibir um mapa de navegação ou dados de consumo no display mesmo no estilo “Supersport”.

O display head-up também oferece estilos de exibição específicos da AMG, como Race e Supersport. Estes podem ser acessados através do menu principal no quadro de instrumentos. Gráficos de alta qualidade no display multimídia também visualizam o fluxo de energia de todo o sistema de tração, velocidade, potência, torque e temperatura do motor elétrico, bem como a temperatura da bateria de maneira específica da AMG. O tempo pode ser mostrado em um cronômetro analógico da IWC.

Sistema híbrido AMG específico E PERFORMANCE

No novo Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, o motor turbo de quatro cilindros e 2.0 litros é combinado com um motor elétrico síncrono de imã permanente (PSM), uma bateria de alto desempenho desenvolvida em Affalterbach e tração integral variável AMG Performance 4MATIC+.

A potência total de 680 cv e o torque máximo do sistema de 1.020 Nm permitem um desempenho de condução impressionante, acelerando de zero a 100 km/h em 3,4 segundos. A aceleração só termina a uma velocidade de 280 km/h. O motor elétrico de 204 cv está posicionado no eixo traseiro, onde é integrado com uma transmissão de duas velocidades acionada eletricamente e o diferencial traseiro de deslizamento limitado controlado eletronicamente em uma unidade compacta de acionamento elétrico (EDU). Especialistas referem-se a esse layout como um híbrido P3. A bateria leve de alto desempenho também está localizada na traseira, acima do eixo traseiro.

95 cv de potência contínua e até 204 cv de potência máxima

A bateria de alto desempenho oferece uma capacidade de 6,1 kWh, saída contínua de 95 cv e saída de pico de 204 cv por dez segundos. O carregamento é feito através do carregador AC a bordo de 3,7 kW, em estações de carregamento, wallbox ou tomada doméstica. A bateria é projetada para entrega e absorção rápida de energia, não para a maior autonomia possível. No entanto, a autonomia elétrica de 13 quilômetros (método WLTP) permite um raio de ação prático, por exemplo, para condução tranquila e totalmente elétrica da área residencial até a periferia da cidade ou até a rodovia.

Motor AMG quatro cilindros de 2.0 litros com turbocompressor

O motor AMG de quatro cilindros e 2.0 litros foi desenvolvido inteiramente em Affalterbach seguindo o princípio “Um Homem, Um Motor”. Assim, a Mercedes-AMG combina a habilidade artesanal de seus funcionários altamente qualificados com métodos de produção de última geração e um alto grau de digitalização.

Internamente denominado M139l (l para instalação longitudinal), é o primeiro motor de série do mundo a ser equipado com um turbocompressor de gases de escape assistido eletricamente. Esse sistema inovador é derivado diretamente da tecnologia que a equipe Mercedes-AMG Petronas F1 vem utilizando com tanto sucesso na principal categoria do automobilismo há muitos anos. A nova forma de turbo compressão garante uma melhor resposta em todas as faixas de rotações, proporcionando uma experiência de condução ainda mais dinâmica e eficiente.

Turbocompressor de gases de escape assistido eletricamente em detalhes

Um motor elétrico, com cerca de quatro centímetros de espessura, é integrado diretamente no eixo do turbocompressor entre a roda da turbina no lado do escape e a roda do compressor no lado da admissão. Controlado eletronicamente, ele aciona diretamente o eixo do turbocompressor e, assim, acelera a roda do compressor, antes que o fluxo de gases de escape assuma o acionamento de maneira convencional.

Isso melhora significativamente a resposta desde a marcha lenta, reduzindo o turbo-lag.

O motor à combustão reage ainda mais rapidamente aos comandos do pedal do acelerador e a experiência de condução como um todo é muito mais dinâmica. Além disso, a eletrificação do turbocompressor permite um torque mais alto em baixas rotações. Isso também aumenta a agilidade e otimiza a aceleração a partir da imobilidade. Mesmo quando o condutor retira o pé do acelerador ou freia, a tecnologia é capaz de manter a pressão de impulso o tempo todo. Isso garante uma resposta contínua e imediata.

Alimentado pelo sistema elétrico embarcado de 400 volts, o turbocompressor de gases de escape elétrico opera em velocidades de até 150.000 rpm. O turbocompressor, o motor elétrico e a eletrônica de potência estão conectados ao circuito de refrigeração do motor de combustão para garantir um ambiente de temperatura ideal em todos os momentos.

O design de competição “closed-deck” do motor M139 assegura alta rigidez em conjunto com baixo peso e permite pressões de combustão máximas de até 160 bar. As áreas ao redor dos cilindros são principalmente sólidas, e a placa de cobertura é penetrada apenas por pequenos dutos para o líquido de arrefecimento e óleo do motor.

O motor de quatro cilindros mais potente do mundo

No C 63 S, a unidade de quatro cilindros desenvolve 476 cv a 6.725 rpm. Isso o torna o motor de quatro cilindros de produção em série mais potente do mundo. O torque máximo de 545 Nm está disponível entre 5.250 e 5.500 rpm.

Um gerador de partida com correia (RSG) combina um alternador e um motor de arranque em um único componente. O RSG inicia o motor de combustão e garante o fornecimento básico aos componentes auxiliares, como o ar-condicionado ou os faróis. Isso também ocorre quando o veículo está parado em um semáforo e o nível de carga da bateria de alta tensão não é mais suficiente para suportar o sistema elétrico embarcado de baixa tensão. O RSG é integrado à rede de alta tensão de 400 volts.

A potência é transmitida pela transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G (MCT = Multi-Clutch Transmission), na qual uma embreagem de partida a úmido substitui o conversor de torque. Isso reduz o peso e, graças à sua menor inércia, otimiza a resposta ao pedal do acelerador, especialmente durante arrancadas e mudanças de carga. O software é calibrado para garantir tempos de troca extremamente curtos, bem como reduções múltiplas rápidas, se necessário. Além disso, a função de partida RACE START garante uma aceleração ótima a partir da imobilidade.

Oito modos de condução AMG

Os oito modos de condução AMG DYNAMIC SELECT – “Electric”, “Comfort”, “Battery Hold”, “Sport”, “Sport+”, “RACE”, “Slippery” e “Individual” – são ajustados precisamente para a nova tecnologia de propulsão. Eles oferecem uma experiência de condução variada, desde eficiente até dinâmica. Os modos de condução ajustam parâmetros importantes: resposta do motor e transmissão, características de direção, amortecimento do chassi ou o som. O modo BOOST do motor elétrico também depende do modo de condução selecionado, podendo ser ajustada pelo display no console central ou pelos botões no volante AMG. Contudo, algo é comum em todos os modos: a potência máxima do motor elétrico, com um impulso de 204 cv, pode ser facilmente demandada por meio da função kick-down.

Como padrão, o híbrido de alto desempenho começa silenciosamente (“Modo Silencioso”) no modo de condução “Comfort”, com o motor elétrico ligado. No painel de instrumentos, o ícone “Ready” sinaliza que o veículo está pronto para rodar. Além disso, um potente e sonoro som de partida típico da AMG é emitido no interior através dos alto-falantes do veículo como feedback acústico, indicando prontidão para partir. Um leve toque no pedal do acelerador é tudo o que é necessário para colocar o híbrido AMG em movimento.

Nova experiência sonora em todas as condições de condução

Ao dirigir apenas com energia elétrica, o sistema de alerta acústico do veículo, exigido por lei, avisa os arredores da aproximação do híbrido de alto desempenho. Um som AMG especialmente composto, de baixa frequência e modulado pela velocidade, é emitido para o exterior por meio de um alto-falante na frente e de uma soundbar com dois alto-falantes na traseira do veículo.

Além disso, os desenvolvedores da AMG oferecem uma experiência sonora mais avançada. Para isso, captam o som real do motor de combustão interna através de um sensor de pressão no sistema de escape e o enriquecem antes de ser emitido no interior através do sistema de som. Isso possibilita vivenciar o característico som AMG de maneira próxima e pessoal. Além disso, a assinatura sonora é modulada pelos alto-falantes externos, dentro do escopo dos requisitos legais aplicáveis nos respectivos mercados. A intensidade depende do programa de condução selecionado, mas pode ser ajustada individualmente no display no console central ou do botão no volante. Em todas as situações, um ponto importante permanece igual: o AMG C 63 é imediatamente reconhecido acusticamente como um AMG sob todas as condições.

Controle de tração via motor elétrico

O controle da dinâmica veicular também se beneficia do sistema híbrido. Em vez da intervenção de frenagem pelo ESP®, o motor elétrico pode controlar a tração assim que uma roda sinaliza muito deslizamento. Para isso, o sistema de controle inteligente reduz o torque de condução do motor elétrico que é transferido para a roda através do diferencial traseiro de deslizamento limitado. O resultado é que o ESP® não precisa intervir, ou apenas o faz mais tarde. Vantagem: o motor de combustão interna pode assim operar com um torque mais alto, melhorando a agilidade e aumenta a eficiência. Além disso, a energia “destruída” durante a frenagem pode ser usada para recarregar a bateria.

Direção com três estágios AMG e eixo traseiro esterçante

O layout da direção também contribui para o aumento da dinâmica e conforto. O sistema de direção com três estágios AMG, por exemplo, apresenta uma taxa de geometria variável que se adapta ao programa de condução selecionado. Em altas velocidades, a assistência de direção diminui; em baixas velocidades, ela é constantemente aumentada. Como resultado, apenas uma quantidade comparativamente pequena de força é necessária em baixas velocidades, assim como ao manobrar e estacionar. Ao dirigir mais rápido, o controle ideal do veículo é mantido. Nos ajustes de suspensão “Sport” e “Sport+”, o condutor também experimenta significativamente mais feedback sobre as condições de condução através do volante.

As rodas traseiras operam com um ângulo máximo de esterçamento de 2,5 graus. Até este ponto, as rodas traseiras viram na direção oposta às rodas dianteiras em velocidades de até 100 km/h (variável dependendo da configuração do AMG DYNAMICS). Isso leva a um encurtamento virtual da distância entre eixos e resulta em uma entrada nas curvas significativamente mais ágil, menor esforço de direção e maior capacidade de manobra. Isso reduz perceptivelmente o círculo de viragem ao fazer curvas ou estacionar.

Estratégia especial para as pistas de corrida

O AMG TRACK PACE, a telemetria de dados para uso em pista de corrida, também está integrado. O software registra mais de 80 dados específicos do veículo, como velocidade, aceleração, ângulo de direção e atuação do pedal de freio, dez vezes por segundo enquanto pilota em uma pista. Além disso, os tempos de volta e de cada setor são exibidos. O sistema também pode distribuir de forma inteligente o uso da energia elétrica ao longo de uma volta para otimizar o tempo de volta com o uso direcionado da potência do motor elétrico. Esta estratégia do modo BOOST baseada na pista já está armazenada para 30 pistas conhecidas.

Versão exclusiva “F1 Edition”

A versão “F1 Edition” combina vários itens de individualização com um visual inspirado no automobilismo de competição. O acabamento externo na cor cinza alpino MANUFAKTUR é uma característica única. Detalhes em acabamento vermelho nas laterais e nos para-choques, e um gradiente da cor cinza para preto com o logo AMG adicionam ainda mais personalidade a essa edição especial. As rodas forjadas AMG de 20 polegadas com 5 raios duplos são pintadas em preto fosco e trazem as bordas vermelhas, seguindo o esquema de cores das rodas do Medical Car da Mercedes-AMG na F1.

O Pacote Aerodinâmico AMG melhora a condução em altas velocidades, incluindo recursos aerodinâmicos como um difusor frontal maior, os painéis de longarina redesenhados, placa difusora adicional e um spoiler na tampa do porta-malas. O Pacote AMG Night II incrementa a aparência inspirada no automobilismo da “F1 Edition”.

O interior é caracterizado pelo contraste entre preto e vermelho. Os bancos AMG Performance são estofados em couro nappa Exclusivo preto com costura vermelha e logos AMG gravados nos encostos de cabeça dianteiros. Além disso, há cintos de segurança vermelhos e elementos de acabamento AMG em fibra de carbono com linha vermelha. O volante AMG Performance em couro nappa/microfibra DINAMICA com costura vermelha e os painéis das soleiras das portas AMG com iluminação vermelha “AMG” também seguem o esquema de cores da “F1 Edition”. (Fotos: Mercedes AMG/Divulgação).