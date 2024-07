Mercado de veículos usados soma 7,3 milhões de unidades no 1º semestre

No mês de junho, segundo levantamento da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, as transferências de titularidade de veículos usados anotaram alta de 7,2% na comparação com maio e de 10,3% sobre junho de 2023. No acumulado do ano, o crescimento registrado foi também de 7,2%.

“Apesar de junho ter tido um dia útil a menos (20 em junho, contra 21 em maio), o mercado de usados seguiu o bom momento do segmento de veículos novos, já que a maioria das aquisições de 0km envolve um modelo usado ou seminovo como parte do pagamento. E isso ajuda a movimentar todo o setor e a economia. Com o Renave de Usados – Registro Nacional De Veículos Em Estoque, essas transações se tornam ainda mais seguras e esperamos que todos os estados adotem esse sistema, assim como já ocorre com veículos novos”, afirma o Presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Desempenho por segmento

• As transações de automóveis e comerciais leves usados aumentaram 8,9% na comparação com maio e 10,9% sobre junho de 2023. No total do semestre, a alta foi de 7,7% sobre a primeira metade do ano passado. Os modelos usados com até 3 anos de fabricação, representaram 11,68% do total transacionado no mês. No 1º. Semestre de 2024, esses veículos responderam por 10,8% das transações.

• O mercado de caminhões usados cresceu 7,2% em junho sobre maio e 3,6% na comparação com junho de 2023. No acumulado do 1º. semestre, no entanto, ocorreu uma ligeira queda, de 1%, contra iguais meses do ano passado.

• Os implementos rodoviários usados obtiveram alta de 3% no mês, mas o comparativo com junho do ano passado aponta retração de 7,9%. O comportamento no semestre indica estabilidade na comparação com 2023.

• As transações de ônibus usados cresceram 0,9% sobre maio. O confronto com junho de 2023 revela queda de 7,8%. No acumulado do semestre, a retração foi um pouco menor: 6,2%.

• As motocicletas usadas obtiveram crescimento de 2,1% no volume de transferências sobre maio e de 10% na comparação com junho de 2023. A alta acumulada no semestre é de 7,4%. (Foto e Imagem: Divulgação).