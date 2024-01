Mercado de usados cresce 4,5% em 2023

Após a alta de 14,5% sobre o resultado de novembro, as transações de usados, segundo levantamento da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, somaram 14.426.955 unidades em 2023 e recuperaram parte da retração apresentada no ano anterior. À exceção de caminhões, que tiveram pequena queda no período, todos os segmentos apresentaram crescimento sobre 2022.

“O volume total foi apenas 6% menor do que o recorde histórico de 2021, quando o mercado de novos sofria com a escassez de peças e componentes, ainda por conta da pandemia. Acredito que a recuperação nos emplacamentos dos modelos 0km tenha colaborado para este resultado, já que os veículos usados costumam ser utilizados como parte de pagamento na compra de um novo”, analisa o Presidente da FENABRAVE, Andreta Jr.

Desempenho por segmento