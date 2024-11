Manthey Kit para o Porsche 911 GT3 RS (992)

A Porsche está oferecendo um Manthey Kit para o atual 911 GT3 RS (992), proporcionando desempenho ainda maior na pista. O kit aumenta significativamente a pressão aerodinâmica, resultando em velocidades mais altas em curvas. A suspensão foi especialmente adaptada para a condução em circuitos, enquanto os freios foram otimizados para atender às demandas ainda mais exigentes de uso extremo em pista.

O novo Manthey Kit foi desenvolvido em uma estreita colaboração entre o Centro de Desenvolvimento da Porsche em Weissach e os engenheiros da Manthey, em Meuspath. Esses componentes focados em desempenho em pista serão distribuídos pelos Porsche Centers habilitados.

Mais de uma tonelada de downforce a 285 km/h

As amplas modificações nos componentes aerodinâmicos tornam o Manthey Kit para o 911 GT3 RS imediatamente reconhecível. O lábio do spoiler, com seu novo perfil, foi significativamente ampliado e reforçado por elementos em fibra de carbono. Junto com os Gurney flaps redesenhados nos arcos das rodas e dois apliques em cada lado do para-choque dianteiro, o lábio do spoiler aumenta a pressão aerodinâmica no eixo dianteiro.

O vidro traseiro foi substituído por um painel de fibra de carbono 25% mais leve, no qual foi montada uma barbatana em fibra de carbono. Inspirada no 963, vencedor do Campeonato Mundial de Endurance, essa barbatana foi projetada para aumentar a estabilidade em curvas. Em conjunto com seis aletas adicionais no teto, ela também direciona o ar quente do radiador dianteiro para fora, garantindo que o ar de admissão traseiro permaneça frio, mesmo sob condições extremas.

O elemento dividido do aerofólio DRS em fibra de carbono, junto com as placas laterais maiores e redesenhadas, aumenta a pressão aerodinâmica no eixo traseiro. O difusor traseiro significativamente ampliado, com aletas mais longas em fibra de carbono, também aumenta a pressão aerodinâmica sem aumentar a resistência ao ar.

As coberturas aerodinâmicas das rodas (aerodiscs), também em fibra de carbono, reduzem a resistência ao ar e complementam o conjunto aerodinâmico. No total, a pressão aerodinâmica foi significativamente aumentada sem elevar o arrasto. A 285 km/h, o 911 GT3 RS equipado com o Manthey Kit gera mais de 1.000 kg de downforce. Isso permite maiores velocidades em curvas de média e alta velocidade, maximizando a estabilidade do veículo.

Suspensão coilover semiativa

As taxas de mola da suspensão coilover semiativa foram ajustadas para lidar com os valores mais altos de downforce. No eixo dianteiro, as taxas foram aumentadas em 30%, enquanto no traseiro o aumento foi de 15%.

Quatro sensores de aceleração nas rodas e três sensores na carroceria, junto a uma unidade de controle recém-desenvolvida, garantem um ajuste automático extremamente rápido e preciso dos amortecedores. Os novos amortecedores operam com válvulas independentes para as fases de compressão e retorno, permitindo ajustes precisos conforme as condições da pista e da condução.

Dependendo do modo de condução (Normal, Sport, Track), diferentes conjuntos de parâmetros são oferecidos para características básicas dos amortecedores. No modo Track, o ajuste básico pode ser manualmente configurado conforme as preferências do motorista por meio de controles rotativos no volante.

Pastilhas de freio otimizadas para track days

Os componentes de freio do Manthey Kit foram projetados para as exigências do uso em pista. As mangueiras de freio revestidas de aço proporcionam um pedal mais direto e tempos de resposta mais rápidos.

Para veículos equipados com o Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), estão disponíveis pastilhas de freio de corrida opcionais, desenvolvidas especialmente para track days. Essas pastilhas reduzem o fading e aumentam a precisão de controle e a resposta. Além disso, oferecem desempenho consistente em uma ampla faixa de temperaturas e excelente resistência ao desgaste, tanto para as pastilhas quanto para os discos.

Acessórios exclusivos para personalização

Clientes que desejarem personalizar ainda mais seu 911 GT3 RS podem optar por acessórios esportivos adicionais. Soleiras iluminadas em fibra de carbono com o logotipo Manthey em vermelho e branco, projetores de porta em LED com o mesmo logotipo e adesivos coloridos para os aerodiscs destacam o caráter único do modelo.

O logotipo Manthey também pode ser aplicado às portas do veículo nas cores Neodyme, branco ou preto. Um gancho de reboque está disponível para uso na pista, podendo ser fixado na dianteira ou traseira. Este deve ser removido para uso em vias públicas.

Desempenho significativamente aprimorado na pista

“Com o Manthey Kit, o 911 GT3 RS melhorou significativamente em circuitos, especialmente em curvas de média velocidade,” afirma Jörg Bergmeister, Embaixador da Marca Porsche. “O carro mergulha, oscila e rola ainda menos, oferecendo uma plataforma aerodinâmica muito mais estável. Assim, a alta pressão de contato permanece constante em todas as condições de condução”.

“Durante dois anos, trabalhamos em conjunto com os engenheiros da Porsche no novo Manthey Kit para o 911 GT3 RS, testando-o por milhares de quilômetros em circuitos europeus e no Nürburgring Nordschleife,” diz Nicolas Raeder, Diretor Executivo da Manthey Racing GmbH. “Nossos dados prometem uma melhoria significativa nos tempos de volta em comparação com o 911 GT3 RS padrão. Até agora, as condições climáticas nos impediram de registrar um tempo oficial na Nordschleife. Pretendemos fazê-lo na próxima oportunidade”.

O Manthey Kit para o 911 GT3 RS só sob encomenda. Estará disponível nos mercados da UE a partir de janeiro de 2025 e fora da UE a partir de março de 2025, com preços a partir de 76.911 euros, sem impostos específicos de cada país e sem instalação. A garantia de fábrica do 911 GT3 RS permanece inalterada. (Fotos: Porsche/Divulgação).