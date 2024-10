Mais de um recorde de volta por ano para a Pirelli

De 2019 até agora, a Pirelli estabeleceu mais de um recorde de volta por ano, em média, no lendário Nurburgring Nordschleife, na Alemanha. Esses recordes foram estabelecidos com todos os tipos de veículos, desde supercarros elétricos a SUVs e hatchbacks compactos, mas a Pirelli tem sido uma constante quando se trata de reduzir os tempos de volta de Nordschleife em todas as categorias de carros.

Todos os pneus da gama P Zero, mais as novidades introduzidas recentemente, podem ostentar um recorde de voltas em torno do Anel nos últimos cinco anos: P Zero Trofeo R no Audi RS 3 e P Zero no Audi RS Q8 Performance em 2024; P Zero Trofeo RS no Porsche Taycan Turbo GT em 2023; P Zero Corsa no Porsche Taycan Turbo S em 2022; P Zero Corsa no Porsche Cayenne Turbo GT e P Zero Trofeo R no Audi RS 3 em 2021; e finalmente P Zero no Audi RS Q8 em 2019.

Os recordes mais recentes vieram este ano com o Audi RS 3, estabelecido no P Zero Trofeo R – um pneu semi-slick especializado para uso em circuito – e o Audi RS Q8 Performance equipado com o P Zero: o pneu Ultra High Performance mais frequentemente escolhido pelos fabricantes para equipar seus modelos de ponta. O recorde do Audi RS 3 de 7m33s123 baixou a referência para carros compactos em mais de cinco segundos, enquanto o desempenho do RS Q8 o tornou o SUV de produção mais rápido de todos os tempos a dar uma volta no Ring, em um tempo de 7m36s698 que quebrou o recorde existente em mais de dois segundos. Os mesmos modelos já haviam estabelecido os recordes da classe em 2021 e 2019, respectivamente, novamente com pneus P Zero Trofeo R e P Zero.

O Nurburgring Nordschleife, um dos circuitos mais desafiadores do mundo, serve como um importante campo de testes para a Pirelli, onde a empresa avalia rigorosamente seus pneus e os mais recentes desenvolvimentos em veículos de alto desempenho, particularmente em parceria com montadoras alemãs. Um exemplo de destaque é o P Zero Trofeo RS para o Porsche Taycan Turbo GT: o pneu mais esportivo da linha P Zero, projetado para uso em pista, mas totalmente aprovado para a estrada. Em uma versão especialmente desenvolvida para o supercarro elétrico, esses pneus trouxeram o inovador pacote de tecnologia Pirelli Elect para a pista; projetado para melhorar as características de desempenho de veículos elétricos e híbridos plug-in. Os resultados falam por si: o Taycan Turbo GT alcançou um tempo de volta de 7m07s55 conquistando o título de carro elétrico de produção mais rápido em Nurburgring e superando o recorde anterior do Taycan Turbo S equipado com pneus Pirelli P Zero Corsa.

O P Zero Corsa, dedicado aos carros mais focados no desempenho, também ajudou o Porsche Cayenne Turbo GT a garantir o recorde anterior na categoria SUV. No início deste ano, o mesmo pneu impulsionou o crossover elétrico Hyundai Ioniq 5 N para um notável tempo de volta de 7m45s59. (Fotos: Pirelli/Divulgação).

Pirelli P Zero Trofeo R no Audi RS 3 em 2024. Pirelli P Zero no Audi RS Q8 performance 2m 2024.