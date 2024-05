Maior Feira de Autopeças da América Latina bate recordes

Com corredores e auditórios lotados nos quatro dias, a Autopar – Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva encerrou sua décima-primeira edição, sábado (11/05), batendo recordes de público e expositores. Além disso, cerca de 10 toneladas de alimentos foram recebidas e doadas ao estado do Rio Grande do Sul que sofre com as grandes enchentes.

Maior evento do setor de aftermarket automotivo do continente nos anos pares, a Autopar recebeu mais de 72 mil profissionais ligados à reparação e reposição automotiva oriundos de todo o continente, em busca de atualização profissional e de olho nas tendências do mercado. O número de visitantes superou, portanto, a marca das 56 mil pessoas da edição 2022, refletindo o crescente interesse do mercado no evento. A evolução do número de expositores apresentou a mesma performance atingindo a casa das 700 marcas frente as mais de 500 da edição passada.

A próxima Autopar será de 6 a 9 de maio de 2026 e a organização já contabiliza mais de 100 empresas em lista de espera, posto que os mais de 30 mil m2 de área coberta do Expotrade não comporta mais expositores que os atualmente registrados. Entre os expositores de 2024, cerca de 300 já sinalizaram interesse em garantir o espaço em 2026 já nas próximas semanas.

A Autopar 2024 aconteceu entre 8 e 11 de maio, período em que empresas de todo o Brasil e marcas de outros 10 países ocuparam integralmente todas as instalações de piso térreo e segundo pavimento do EXPOTRADE CONVENTION para fechar negócios, receber e trocar informações sobre novas tecnologias, novidades e reinvenções do setor.

Além de fomentar negócios e apresentar produtos, a Autopar promoveu palestras e workshops e abrigou eventos organizados pelas marcas em seus próprios estandes.

“Podemos dizer que a organização da próxima edição já começou antes mesmo desta começar”, diz Cássio Dresch, representante da Diretriz Feiras e Eventos, organizadora da feira. “No instante em que começou a fila de espera de expositores, o trabalho da 12.ª Autopar foi iniciado. Com a confirmação do maior público de sua história, fica reafirmada, também, a relevância da AUTOPAR no continente. Agora é ver o que precisa ser aprimorado e seguir trabalhando para que a próxima edição seja ainda melhor”, completa.

Ao longo de duas décadas de existência, a Feira se consolidou como uma referência em inovação, tecnologia e negócios para toda a cadeia automotiva, especialmente para os agentes envolvidos na reposição de peças e componentes e na reparação de veículos de todos os portes. (Fotos: César Rafael Rocha/Divulgação).