Maior fabricante da América Latina anuncia nova loja no Paraná

O Paraná é o segundo estado com maior número de embarcações de lazer registradas no Brasil, com mais de 70 mil embarcações, conforme dados da Associação Náutica Acobar. Diante desse cenário promissor, a Fibrafort, maior estaleiro da América Latina, expande sua presença no sul do Brasil com a inauguração de uma nova loja na Grande Curitiba, em São José dos Pinhais, localizada na Avenida das Torres, 2065, bairro São Cristóvão. O novo espaço será inaugurado em 17 de outubro e contará com toda a linha de embarcações da consagrada marca Focker, que variam entre 18 e 42 pés. Além da exposição dos modelos, o local também oferecerá suporte completo no pós-venda, manutenção e personalização das embarcações. Esta é a segunda revenda da marca no estado.

“Nossa matriz é em Balneário Camboriú e trabalhamos com a Focker desde 2013, antes mesmo de abrir a primeira loja. A ideia de inaugurar uma segunda loja vem de muito tempo, e após estudar o potencial do Paraná e aliar ao nosso trabalho como concessionária premium, entendemos que seria uma ótima oportunidade”, destaca Wyllian Sabino, proprietário da WS Náutica. “A expectativa para 2025 é otimista, com projeção de crescimento de vendas em torno de 30%, impulsionado pela abertura deste novo espaço”, complementa.

“Estamos muito felizes com essa expansão, que consolida uma parceria sólida construída ao longo dos anos. A WS Náutica, com mais de 10 anos de atuação, é uma loja tradicional em Santa Catarina, reconhecida pela excelência no atendimento. A Fibrafort já possui representação em Londrina, e com a chegada à Grande Curitiba, iremos potencializar ainda mais nossa presença no Paraná e aproximar a marca dos consumidores, além de fortalecer o nosso compromisso de oferecer produtos de qualidade para esse mercado em crescimento”, destaca Barbara Martendal Yamamoto, gerente comercial e de marketing da Fibrafort.

A loja estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. (Fotos: Fibrafort/Divulgação).

Focker 300. Focker 15. Focker Gran Cupe 420.