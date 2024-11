Maior exposição da história supera meio bilhão em negócios

Sucesso de público e de negócios, a 8ª Expo Motorhome consolidou-se definitivamente como a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, movimentando o turismo de diversos Estados brasileiros. A programação transcorreu de 13 a 17 de novembro no Expotrade da cidade de Pinhais, no Paraná, e os números oficiais foram divulgados na sexta-feira (22/11): 153 expositores, 24.580 visitantes e R$ 500 milhões em negócios gerados. “Esses dados confirmam a nossa previsão inicial de crescimento para esta edição, que era de 25%”, comemora o diretor da Expo Motorhome, Alexandre Boff. A data da 9ª edição já está confirmada: de 12 a 16 de novembro de 2025.

O expressivo incremento nos números do evento é atribuído ao crescente interesse por destinos turísticos não-convencionais junto à natureza, fenômeno que se intensificou no Brasil e no mundo após a pandemia de Covid-19. Cada vez mais, os aventureiros estão em busca de novos equipamentos, seja uma barraca, trailer, camper ou motorhome. O crescimento de 25% se dá sobre números que já eram considerados ótimos: 122 expositores, 20 mil visitantes e R$ 400 milhões em negócios contabilizados na edição 2023. O camping da Expo Motorhome, localizado a apenas 2 km do Expotrade, recebeu 680 veículos de recreação, demonstrando novamente o sucesso do evento e atingindo praticamente sua capacidade máxima, como também ocorreu em 2023.

O fluxo de visitantes surpreendeu os organizadores e expositores. Já nos dois primeiros dias de feira (13 e 14 de novembro), os corredores estavam cheios. No feriado de 15 de Novembro (sexta-feira), assim como sábado e domingo, as famílias lotaram estandes espalhados pelos 23 mil metros quadrados do Expotrade. A limpeza, a organização e o atendimento cordial da equipe foram aspectos elogiados pelo público. Apaixonados de várias regiões brasileiras e também do exterior viajaram especialmente para conferir as atrações, a exemplo do casal de argentinos Pablo Borgatello e Maria Fernandez, ambos com 50 anos de idade. A bordo de uma picape, eles percorreram os 1.820 km que separam Pinhais e Buenos Aires, onde moram. O objetivo foi conhecer as mais recentes tecnologias dos campers, equipamentos construídos justamente sobre a caçamba de picapes. “Gostamos muito da Expo Motorhome, pois traz uma infinidade de inovações e soluções para os aventureiros”, opina Pablo.

Entre os 153 expositores, dois eram argentinos: a CVC Scania e a Truck Motorhomes, ambas de Rosário, participação que reforça o viés internacional da feira. A Expo Motorhome foi também foi prestigiada por representantes do maior evento mundial do segmento, a Caravan Saloon de Düsseldorf, que transcorre anualmente entre o final de agosto e o início de setembro. O diretor da feira alemã, Stefan Koschke, e o gerente de projetos sênior, Pascal Versen, revelaram-se impressionados com a qualidade dos veículos recreativos e entusiasmados com o rápido crescimento do mercado brasileiro.

Além da exposição, demonstração e venda de trailers, minitrailers, campers, motorhomes, serviços, peças e acessórios, no setor de usados e seminovos – localizado na área externa – foram disponibilizados 90 veículos, número três vezes maior na comparação com 2023. Nessa área, foi possível encontrar modelos por preços que oscilavam entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão. Já no salão principal, os modelos novos custavam entre R$ 9,9 mil e R$ 5 milhões. A cada venda fechada, as equipes vibravam muito nos estandes. Simbolizando o alto-astral que marcou toda a feira, a programação foi encerrada no final da tarde do domingo com um buzinaço coletivo.

Fórum de Campismo e 17 palestras gratuitas

Além dos debates do 1º Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, promovidos nos dias 13 e 14, nada menos que 17 palestras gratuitas levaram conhecimento e diversão aos participantes durante a programação da 8ª Expo Motorhome.

As palestras foram disputadíssimas, gerando longas filas de fãs ansiosos para ver de perto seus influenciadores preferidos. Entre as mais concorridas estavam as ministradas pelos youtubers Alessandro De Franceschi, o Ale, 40 anos, e Maria Eduarda Cardoso, a Duda, 33, do canal GetOutside. O casal de advogados que largou seus empregos em São Paulo para percorrer as Américas em uma van fez o público dar gargalhadas e também se emocionar com suas aventuras. “Para a gente foi igualmente muito emocionante. Nós viajamos o mundo compartilhando as histórias, mas na prática a gente fala para uma câmera e não temos dimensão física do impacto nas pessoas. Então, quando chegamos em um evento desses e podemos conhecer, falar e ouvir, isso é tudo muito impactante”, sintetiza Ale, ressaltando que esta foi a segunda participação na Expo Motorhome. (Fotos: Jefferson Figueira/Divulgação).

