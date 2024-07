M-Benz oferece novo sistema Vans Connect para a linha Sprinter

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, em parceria com Michelin ConnectedFleet, apresenta uma nova funcionalidade em sua plataforma de conectividade, Vans Connect, para a linha Sprinter no mercado brasileiro. Além das aplicações atuais que disponibilizam uma série de recursos para gestão da frota, o sistema agora conta também com o compartilhamento em tempo real da localização do veículo.

“Esse novo recurso oferece ainda mais segurança e previsibilidade, tanto para quem possui uma frota quanto para os clientes que utilizam serviços com os nossos veículos. Buscamos continuamente oferecer a melhor experiência com a linha Sprinter e acreditamos que essa funcionalidade chegou para agregar ainda mais tecnologia e versatilidade para o nosso portfólio que é o maior da categoria”, afirma Aline Rapassi, Head de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

A novidade não possui custo adicional e pode ser ativada pelo próprio usuário por meio de um cadastro do veículo na plataforma, gerando um link com duração de, no mínimo, uma hora, que pode ser compartilhado com qualquer pessoa. Com essa tecnologia, diversas aplicações da Sprinter são beneficiadas, como as operações de transporte escolar, por exemplo, uma vez que os pais podem acessar a localização em tempo real da van com seus filhos. O recurso também pode ser útil para os serviços de transfer e entregas em geral, bem como em diversas outras configurações.

Todos os veículos Sprinter comercializados no país vem equipados com o Vans Connect de fábrica e o serviço pode ser ativado em qualquer momento por meio de uma assinatura a partir de R$49,90. Com esse serviço também é possível configurar alertas de velocidade da via, mudanças de trajetória e tráfego fora de horário, além de possibilitar uma organização de rota com customização de área e pontos de interesse, auxiliando também na recuperação veicular (SVR) se necessário.

“A nova funcionalidade oferece um avanço para os serviços de entrega e transporte no segmento de vans. Com o compartilhamento da localização em tempo real, a eficiência operacional e a segurança ganham um importante apoio, oferecendo uma gestão mais precisa e com mais visibilidade. É uma iniciativa que certamente trará impactos positivos e transformadores para o segmento”, explica João Guilherme Franco, Diretor de Marketing e Televendas da MICHELIN Connected Fleet.

A MICHELIN Connected Fleet atua com tecnologias para gerenciamento de frotas em prol de uma mobilidade mais segura e sustentável. Para apurar os dados de monitoramento, conta com uma estrutura avançada mensal de 3,2 bilhões de posições, 60 milhões de comandos e 80 mil terminais satelitais. A empresa desenvolve inovação com controles rígidos de qualidade para mais de 300 mil conexões simultâneas. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).