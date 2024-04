M-Benz amplia experiência digital com showroom online

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil amplia a oferta de serviços digitais aos seus clientes no mercado nacional com a inclusão da função de reserva de automóveis via pagamento digital no showroom online de automóveis. Por meio de um processo direto e intuitivo, o público da marca tem acesso a múltiplas informações, reduzindo o fluxo e facilitando o momento da compra.

“O principal objetivo do showroom online é facilitar a jornada de compras de um potencial cliente no mundo virtual. Escolher o modelo, a cor, agendar um test-drive e até pagar o sinal de reserva está ao alcance em poucos cliques”, afirma o CEO e Presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, Carlos Garcia.

Desde 2022, o site institucional da marca de automóveis www2.mercedes-benz.com.br oferece, além das informações sobre os automóveis da marca, as áreas de “Showroom Online”, “Configurador” e “Test-drive”.

Na área “Showroom Online” é possível, por meio de filtros como carroceria, concessionário, preço ou cor, selecionar o modelo de sua preferência. Após essa seleção, são apresentados automóveis reais, que estão disponíveis no estoque do concessionário selecionado, tornando a busca por um modelo ou cor específica muito mais rápida e direta.

A partir de agora também é possível efetuar, por meio do pagamento de um sinal via cartão de crédito, uma reserva e garantir a disponibilidade do modelo pesquisado por um período de até sete dias.

Já na área “Configurador”, o cliente tem acesso aos modelos de maior desejo, como os Mercedes-AMG, podendo criar uma versão exclusiva de acordo com o gosto individual, adicionando itens opcionais ou cores especiais.

Na área “Test-drive”, também fazendo uso de filtros como modelo e concessionário, é possível selecionar o veículo de preferência para a avaliação e reservar data e horário.

Ao final de cada um dos processos, os dados dos clientes são enviados diretamente ao concessionário escolhido, reduzindo o tempo até que o cliente seja contatado por um consultor de vendas, sempre com máximo cuidado e atenção ao cumprimento de todas as leis de proteção de dados em vigor. (Foto: M-Benz/Divulgação).