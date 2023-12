Luigi Esposito Neto e Matheus Rossoni vencem na Geral

A dupla curitibana Luigi Esposito Neto/Matheus Rossoni (Gasoline Car Repairs, Auto MILKAR e Embretech Embreagens), encerrou a Temporada 2023 no lugar mais alto do pódio, ao vencer no último sábado (16/12), a 2.ª Prova de Endurance de Kart, as 100 Voltas Osternack 2023, no Kartódromo do Osternack, em São José dos Pinhais (PR). A prova foi disputada por equipes com até dois pilotos, nas categorias F4, Super Graduados (SG), Revelação (Rev) e Experiente (Exp), com pilotos de renome como Leo Torres, Roberto Narlageon e Nilton Rossoni Filho, entre outros. A bordo do Kart Mega nº 343, Luigi Esposito Neto e Matheus Rossoni, venceram pela regularidade na tocada e nas três paradas obrigatórias regulamentares.

As 100 Voltas Osternack 2023 foi realizada com três paradas obrigatórias, sendo duas de 7 e uma de 10 minutos, onde eram realizadas as trocas de pilotos, abastecimentos e pequenos ajustes de última hora. Na estratégia da equipe de preparação Martin Racing, com o apoio dos mecânicos Júlio César e Ronaldo, a largada ficou por conta do piloto Matheus Rossoni. Com largada ao estilo “Le Mans”, com os pilotos partindo do outro lado da pista para os seus karts e partindo para a prova, Matheus largou em 17.º e passou a primeira volta em 6.º lugar e deu início a uma boa prova de recuperação. Na primeira parada, com 22 voltas completadas, Luigi recebeu o kart em 5.º lugar e partiu para uma tocada forte para ganhar mais posições, em busca da vitória.

Na segunda parada, na volta 50, com os karts mais espalhados pela pista, Matheus Rossoni retornou na terceira posição, para a alegria de todos na equipe e um mais uma boa tocada foi ganhando posições a cada volta disputada. Com 78 voltas, foi para a terceira e última parada, na liderança da prova e com boa vantagem para o segundo colocado. Luigi Esposito Neto, assumiu novamente o kart Mega n.º 343 e manteve a boa performance, em mais uma tocada limpa, evitando riscos e muito concentrado no seu objetivo. Foi o primeiro a ver a ver a bandeira quadriculada, completando as 100 voltas no tempo de 1h34min02s491.

“Foi um sábado muito quente e a largada às 13 horas foi de molhar o macacão de suor, mas valeu a pena cada segundo. Nossa equipe está de parabéns, pois nas três paradas conseguimos ser os mais rápidos e dentro do prazo estipulado pela organização. Eu e o Matheus fizemos um ótimo trabalho e conseguimos vencer e terminar a temporada no lugar mais alto do pódio. Agradeço aos meus Pais, ao meu parceiro Matheus e sua família, à nossa equipe a Martin Racing e aos meus patrocinadores, que foram muito importantes para essa conquista. Um bom Fim de Ano para todos”, declarou Luigi Esposito Neto (Gasoline Car Repairs, Auto MILKAR e Embretech Embreagens).

Resultado final – Geral: 1.º) Luigi Esposito Neto/Matheus Rossoni (Campeões), (F4), 100 voltas em 1h34min02s491; 2.º) Clóvis/Mathoso, (F4) a 1 volta; 3.º) Jackson/Cláudio, F4, a 1 volta; 4.º) Bruno/Caio, F4, a 1 volta; 5.º) Guillermo/Lorenzo, F4, a 1 volta; 6.º) Nilton Rossoni/Luiz Felipe, SG, a 1 volta; 7.º) Leo Torres/Weimar, F4, a 1 volta; 8.º) Rafael/Pedro, F4, a 1 volta; 9.º) Fábio Costa, F4, a 2 voltas; 10.º) André/Igor, Ver, a 2 voltas; 11.º) Girotto/Malinowski, F4, a 3 voltas; 12.º) Gui Kosti/Fábio Matos, Ver, a 4 voltas; 13.º) Clessius, Ver, a 5 voltas; 14.º) Rafa Mueller, F4, a 6 voltas; e 15.º) Jovani/Alan, SG, a 7 voltas. (Fotos: Clayton Medeiros).