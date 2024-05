Cinco apostas de Curitiba fizeram 14 acertos e “passaram raspando” no prêmio milionário da Lotofácil 3111, sorteada na noite de quinta-feira (24). O prêmio principal, de R$ 1,7 milhão, saiu para uma aposta de Sumaré, no estado de São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3111:

02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23

Em Curitiba, as apostas ganhadoras foram feitas em lotéricas e canais eletrônicos. Quatro apostas feitas com 15 números vão render aos apostadores o prêmio de R$ 733,03. Já o apostador que fez seu jogo com 16 dezenas, vai embolsar R$ 1.466,06. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio. O próximo sorteio será nesta sexta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3111

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS BERTAGNOLI LOTERIAS LTDA 15 Físico Não Simples 1 R$733,03 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Físico Sim Simples 1 R$733,03 CURITIBA/PR LOTERIAS RIEKES LOTERIAS RIEKES LTDA 16 Físico Sim Simples 1 R$1.466,06 CURITIBA/PR PONTO DA SORTE LOTERIAS LOTERIAS TUPY LTDA – ME 15 Físico Não Simples 1 R$733,03 CURITIBA/PR SKANDALUS LOTERIAS

LEAO DA SORTE LOTERICA LTDA 15 Físico Não Simples 1 R$733,03

