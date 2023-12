KTM EXC Six Days 2024, pronta para encarar qualquer desafio

Com componentes desenvolvidos para acompanhar os rigores da International Six Days Enduro (ISDE), a linha KTM EXC Six Days 2024 foi criada para oferecer aos pilotos a melhor experiência de Enduro. Exclusiva e potente, é o desejo de quem entende de qualidade, gosta de adrenalina e precisa estar bem-preparado para os desafios mais radicais.

São mais de três décadas em corridas e mais de 126 títulos mundiais de Enduro, muitos deles provenientes do ISDE, considerado a “Olimpíada do Motociclismo”. “A linha KTM EXC Six Days homenageia esta importante competição com a bandeira dela na carenagem e celebra, em grande estilo, a história de sucesso da marca nas competições off-road ao redor do mundo”, diz Fabio Campos, diretor da Factory KTM – distribuidora oficial da KTM no Brasil.

A KTM EXC Six Days combina tradição, excelência austríaca em engenharia de motocicletas, desempenho excepcional e elegância. Não à toa a 300 EXC Six Days é líder de vendas da KTM há anos. “Ela é mais do que uma motocicleta off-road, é uma expressão de paixão pela aventura e competição, é consagrada e a mais cobiçada. O modelo 2 tempos surge não só com a nova tecnologia de motorização TBI e suspensão WP de câmara dupla, mas também com todo pacote de acessórios exclusivos”, completa Campos.

A nova geração da linha KTM EXC Six Days 2024, com design robusto e agressivo, não é apenas impressionante pelo visual, mas também porque incorpora tecnologia de ponta para proporcionar uma pilotagem inigualável. O motor de alta performance oferece uma potência impressionante e garante aceleração rápida e torque consistente em diversas situações off-road.

Além de componentes inovadores de extrema excelência, a linha apresenta quadro todo novo, com revestimento eletrostático laranja de alto brilho, suspensão dianteira câmara dupla, carroceria refinada, gráficos Six Days Argentina exclusivos e tecnologia líder do setor. Também contém outras peças adicionais, entre elas, protetores de quadro laranja, banco com design específico Six Days, guidão com curva específica Six Days, silenciador revestido único com logotipo Six Days, aros GIANT de alta resistência com logotipo Six Days, mesa usinada em CNC laranja, sacador de eixo dianteiro laranja, disco de freio dianteiro semiflutuante, disco de freio traseiro sólido, cabo de segurança do pedal de freio traseiro, coroa trimetal laranja SuperSprox, guia de corrente laranja, protetor de motor, seletor de mapa, ventoinha do radiador e pneus Metzeler Six Days Extreme.

Os modelos Six Days KTM 250 EXC, KTM 300 EXC, KTM 350 EXC-F e KTM 450 EXC-F estão disponíveis para compra nas concessionárias de todo Brasil.