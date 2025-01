Kinsol vai inaugurar 1.000 eletropostos ULTRA rápidos em 2025

Entre janeiro e agosto de 2023, o Brasil registrou um aumento de 28% no número de eletropostos públicos, revela uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). No final de dezembro do ano anterior, o país dispunha de 2.955 pontos de recarga, e até agosto, esse número obteve um crescimento significativo, alcançando a marca de 3.800 eletropostos.

A ABVE destaca que esse avanço é impulsionado pelo crescimento da participação de mercado dos veículos eletrificados, evidenciando a crescente aceitação dessa tecnologia no cenário automotivo nacional.

Nesse contexto, a Kinsol, franquia empresa no setor de energia, planeja inaugurar até o final de 2025 um total de 1.000 eletropostos ULTRA Rápidos, com investimentos previstos de R$150 milhões.

Mauricio Crivelin, CEO da Kinsol, revela que esse projeto tem como objetivo melhorar a frota de estações de recarga e será implementada na capital paulista e na Grande São Paulo. No entanto, todos os eletropostos terão seus serviços cobrados, para garantir o andamento do empreendimento.

Os eletropostos ULTRA Rápidos foram projetados para recarregar veículos elétricos de forma eficiente, demandando um período de 20 a 40 minutos de tempo para a carga total.

Esse projeto iniciou-se a partir da iniciativa da entrada de investidores interessados em participar desse empreendimento inovador. Diante disso, a empresa projeta pagar aos investidores um lucro de 1% a 6% de rentabilidade.

O escritório da Kinsol, localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, é destinado a atender os investidores interessados em lucrar com a venda de energia para carros elétricos.

“Buscamos não apenas proporcionar um avanço na infraestrutura de eletropostos, mas também oferecer oportunidades de investimento sustentável” finaliza Mauricio.

Soluções renováveis

Com o propósito de redefinir o futuro da energia por meio de tecnologias avançadas, a Kinsol possui um amplo portfólio de soluções renováveis, sendo protagonista nos setores de mercado livre, energia solar e mobilidade elétrica tendo o compromisso de produzir hoje a energia do futuro, levando aos clientes a liberdade de escolha de acessar uma energia limpa com ou sem a necessidade de investimento. Por meio de crescimento sustentável e lucrativo, a empresa tem a missão de aumentar a cada dia a rentabilidade de seus franqueados, sócios e investidores. Em 2024 planejam metas ousadas e contam com a entrada estratégica da abertura para novos investidores.

Com 10 anos de mercado e mais de 300 franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol é Integradora 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países. A multinacional brasileira é sinônimo e reconhecimento de qualidade e excelência em tudo que faz, sendo uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Com milhares de clientes espalhados em todos os estados do Brasil, a energia verde já evitou mais de 18468 toneladas de C02 atmosfera e proporcionou mais de 27 milhões de economia. (Foto: Kinsol/Divulgação).